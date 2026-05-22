Евгения Медведева: «На еду я трачу неприлично много. Для меня важно, чтобы продукты были и красивые, и полезные»

Евгения Медведева: на еду я трачу неприлично много.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о «неприличных тратах» на питание.

– Сколько стоит твоя нормальная жизнь в месяц? Что в нее обязательно входит, без чего ты уже не готова жить?

– В основном я трачу на еду. На еду я трачу, чисто с моей точки зрения, неприлично много. Потому что для меня важно, чтобы это были те продукты, которые и красивые, и полезные. А если ты, например, хочешь очень вкусные и очень красивые помидоры, например… Помидоры я люблю, и ем их много.

Когда я заказываю помидоры, я заказываю не только помидоры, а еще и молоко – все это я стараюсь заказывать фермерское. И как бы ты так смотришь… а выходит-то там нормально. А готовить-то иногда лень...

Ты берешь такси, садишься, едешь до ресторана, в ресторане хорошо ешь… И не один, скорее всего, ешь – с подружками, с мамой. Приезжаешь опять домой… Наверное, вот такси и еда у меня в основном. <…>

– Когда ты последний раз ела доширак?

– Я обожаю доширак! Это не потому, что когда-то у меня не было денег и как только деньги у меня появились, я сразу же перестала есть доширак. Нет, я перестала есть доширак потому, что за питанием сейчас слежу очень. Слушай, в начале этого года точно ела.

– А вообще часто себя ограничиваешь?

– Я не ограничиваю. Я выбираю.

То есть у меня нет такого, что я ограничиваю, «не ем сладкое». Нет, я выбираю между сахаром и ягодами. Я выбираю ягоды, потому что хочу чистую кожу, а меня очень сильно обсыпает иногда. И от целлюлита надо избавляться.

– А есть какая-то пищевая слабость, ради которой ты готова пренебречь здоровыми характеристиками?

– Чипсы. Я соленое обожаю.

– Снеки?

– Да. Кстати, у меня есть сокращенный райдер на короткие съемки: у меня там нарезанный болгарский перец, ягоды как раз таки, дольки лимона, водичка и... «Три корочки» с беконом! – рассказала Медведева на ютуб-канале «На личный счет ».