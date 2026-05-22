Евгения Медведева: «На еду я трачу неприлично много. Для меня важно, чтобы продукты были и красивые, и полезные»

Евгения Медведева: на еду я трачу неприлично много.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о «неприличных тратах» на питание.

– Сколько стоит твоя нормальная жизнь в месяц? Что в нее обязательно входит, без чего ты уже не готова жить?

– В основном я трачу на еду. На еду я трачу, чисто с моей точки зрения, неприлично много. Потому что для меня важно, чтобы это были те продукты, которые и красивые, и полезные. А если ты, например, хочешь очень вкусные и очень красивые помидоры, например… Помидоры я люблю, и ем их много.

Когда я заказываю помидоры, я заказываю не только помидоры, а еще и молоко – все это я стараюсь заказывать фермерское. И как бы ты так смотришь… а выходит-то там нормально. А готовить-то иногда лень...

Ты берешь такси, садишься, едешь до ресторана, в ресторане хорошо ешь… И не один, скорее всего, ешь – с подружками, с мамой. Приезжаешь опять домой… Наверное, вот такси и еда у меня в основном. <…>

– Когда ты последний раз ела доширак?

– Я обожаю доширак! Это не потому, что когда-то у меня не было денег и как только деньги у меня появились, я сразу же перестала есть доширак. Нет, я перестала есть доширак потому, что за питанием сейчас слежу очень. Слушай, в начале этого года точно ела.

– А вообще часто себя ограничиваешь?

– Я не ограничиваю. Я выбираю.

То есть у меня нет такого, что я ограничиваю, «не ем сладкое». Нет, я выбираю между сахаром и ягодами. Я выбираю ягоды, потому что хочу чистую кожу, а меня очень сильно обсыпает иногда. И от целлюлита надо избавляться.

– А есть какая-то пищевая слабость, ради которой ты готова пренебречь здоровыми характеристиками?

– Чипсы. Я соленое обожаю.

– Снеки?

– Да. Кстати, у меня есть сокращенный райдер на короткие съемки: у меня там нарезанный болгарский перец, ягоды как раз таки, дольки лимона, водичка и... «Три корочки» с беконом! – рассказала Медведева на ютуб-канале «На личный счет».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
- Гиви, ты помидоры любишь?
- Кушать да, а так - нет. ©
Люблю варить корейскую лапшичку с плавленным сырком, яйцом и зеленым лучком
ОтветДаниил Александров
Да кто не без греха)
ОтветДаниил Александров
Ой как вкусно, тоже захотелось
Сухарики "Три корочки" удивили конечно), помню в школе ими баловалась, удивительно, что они до наших дней пошли
ОтветСашуля П
Я иногда покупаю) они действительно есть в магазинах) и стоят чет 10-15 рублей маленький пакет
Евгения Армановна опять, очевидно, либо привирает, либо не умеет считать деньги. Достаточно посмотреть на разнообразие её "образов", чтобы прикинуть, что "помидоры от фермера" там не главная статья расходов.
ОтветDelirium
Посмотрите вью, она рассказывает как много покупала раньше вещей, но "переболела" этим
ОтветЕлена Спирина
Да даже если просто прочитать это интервью, она не уверена такси или еда у неё преобладают в расходах. И сначала человек рассказывает о фермерских помидорах, которые покупает много, а потом внезапно оказывается, что готовить то лень, и на такси в ресторан, ешь с кем-то, потом наверняка не сразу разбегаешься и т.д.

В общем, я не отношусь к любителям считать чужие деньги, но сохраняю скепсис в связи с заявлением Евгении, что еда у неё основная статья расходов. При её образе жизни в качестве звезды, там просто не может преобладать еда в расходах, она ж не частными самолётами её с курортов заказывает.
Одно интервью и несколько зачем-то статей)
ОтветАленка_76
Как обычно
ОтветМагомед Абдулмеджидов
Прямо красивые ?
Ну не сморщенные же выбирать)
ОтветЕлена Спирина
Ну разница есть бывает просто не сморщенные но не красота , а бывает прямо как будто с картинки .
Все мы тут только за жратву работаем. Есть регионы, которым повезло и они как африканцы натуральной пищей со своего огорода питаются. Нам бы три урожая в год, жили бы не хуже, чем в Африке.
Ну на еду я думаю,у многих прилично денег тратится.

Вот ещё раз убеждаюсь,что лучше смотреть видео)
ОтветАленка_76
Основная статья расходов
ОтветАленка_76
Начал смотреть видео,но есть все равно хочется...Что я делаю не так?
С нашей экологией, надо выходить на улицу в одноразовой одежде с респиратором, а лучше в скафандре
