Медведева о целях: «Мой основной фокус сейчас сконцентрирован на семье. Жилка невесты появилась»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что сейчас в большей степени сконцентрирована на семье.

– Когда у тебя свой медийный проект, когда ты чемпионка, когда у тебя ледовое шоу… Какая цель следующая?

– Еще раз сделать свое ледовое шоу. Это все, что касается профессионализма.

Мой, наверное, сейчас основной фокус по целям все-таки больше на семье сконцентрирован. В этом году я замуж выхожу (за танцора Ильдара Гайнутдинова – Спортс’’). У меня немного…

– Сменились приоритеты.

– Не то что сменились… Добавился еще один, и я стараюсь балансировать.

У меня, наверное, просто не случится какого-то коллапса, если вдруг у меня по работе что-то не получится. Жилка невесты появилась: зато замуж выхожу! Не повезло в работе, зато повезло в любви!

– Повезло теперь и там, и там.

– Да-да-да. Поэтому я немного проще стала относиться к тому, что у меня в профессии где-то контракт сорвался, инвестор не подтвердился, по арене не договорились. Такое бывало – и раньше это, конечно, очень сильно било.

Сейчас, во-первых, больше опыта уже. Ты начинаешь понимать, что в принципе это рабочая ситуация – не совсем приятная, но соскакивать все будут всегда. Не факт, что я где-то не соскочу.

Проще, проще, проще – и тогда заработок тоже будет проще, – сказала Медведева на ютуб-канале «На личный счет».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Поясните пожалуйста, что такое "жилка невесты" и "фокус по целям"?
Tante Ellen
Ну, в разделе "цели" фокус - на семье. А например по отдыху (что касается отдыха), фокус - на экскурсиях и посещении театров. По этому вопросу=что касается этого вопроса.
suda net
Так фокус "на" или "по"? "Фокус по целям". 🤔 "Жилка невесты" туда же .😁 Не трудитесь, вы не убедите меня. Ум и образованность Медведевой - миф, который старательно пытаются поддерживать ее фанаты. У Плющенко тоже язык хорошо подвешен, нам этом всё.
А чуйка жены появилась?
La Gushka
разговорное выражение
La Gushka
Пока нет, в чуйку жены переростает жилка невесты, нужно время и питание красивыми помидорами.
Што за жилка
Женя, желаем счастья!
Значит будет не только свадьба, но и ледовое шоу, если я правильно поняла.
Появилась надежда,что в этом году будет шоу))первые два были супер!!!
Очень хотелось было Женино ледовое шоу осенью, ну или зимой. Свадьба прекрасное событие, и очень важное, но надеюсь у Жени останутся силы подарить поклонникам еще один праздник.
Сашуля П
От Ваших комментариев чувство, как будто фанатский дневник первоклассницы выкрал и читаю. Не поймешь чего больше, отсталости или фанатизма))
Надеюсь на ледовое шоу осенью
Я так переживала, что шоу не будет, но теперь есть шанс, буду ждать от Жени ещё один шедевр!
Люся Т
Если намекнула, значит уже есть идея, будем ждать
Люся Т
Красотка,умница.белая зависть твоему жениху😘😘😘😘
