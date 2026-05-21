Медведева о целях: «Мой основной фокус сейчас сконцентрирован на семье. Жилка невесты появилась»

Медведева о целях: мой основной фокус сейчас на семье, появилась жилка невесты.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что сейчас в большей степени сконцентрирована на семье.

– Когда у тебя свой медийный проект, когда ты чемпионка, когда у тебя ледовое шоу… Какая цель следующая?

– Еще раз сделать свое ледовое шоу. Это все, что касается профессионализма.

Мой, наверное, сейчас основной фокус по целям все-таки больше на семье сконцентрирован. В этом году я замуж выхожу (за танцора Ильдара Гайнутдинова – Спортс’’). У меня немного…

– Сменились приоритеты.

– Не то что сменились… Добавился еще один, и я стараюсь балансировать.

У меня, наверное, просто не случится какого-то коллапса, если вдруг у меня по работе что-то не получится. Жилка невесты появилась: зато замуж выхожу! Не повезло в работе, зато повезло в любви!

– Повезло теперь и там, и там.

– Да-да-да. Поэтому я немного проще стала относиться к тому, что у меня в профессии где-то контракт сорвался, инвестор не подтвердился, по арене не договорились. Такое бывало – и раньше это, конечно, очень сильно било.

Сейчас, во-первых, больше опыта уже. Ты начинаешь понимать, что в принципе это рабочая ситуация – не совсем приятная, но соскакивать все будут всегда. Не факт, что я где-то не соскочу.

Проще, проще, проще – и тогда заработок тоже будет проще, – сказала Медведева на ютуб-канале «На личный счет ».