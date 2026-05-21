  Губерниев о школе Загитовой: «Вопрос в том, в каком качестве там будет принимать участие Алина: в образе свадебной генеральши или в роли менеджера»
Губерниев о школе Загитовой: «Вопрос в том, в каком качестве там будет принимать участие Алина: в образе свадебной генеральши или в роли менеджера»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о должности олимпийской чемпионки Алины Загитовой в школе, названной в ее честь. 

– Как оцените менеджерское будущее Алины Загитовой в строящейся школе?

– Вопрос в том, будет ли она этим заниматься. Школа носит ее имя. Она будет тренером, директором – кем она там будет? И будет ли она там вообще? Надо понять, что она там будет делать. В любом случае спортсменка она выдающаяся. Алина Загитова – это настоящий бренд, в ее школу пойдут заниматься дети.

Но я думаю, что не Алиной Загитовой единой, не так ли? Там будут тренеры, специалисты, и уже Министерство спорта Татарстана будет вести работу. Татарстан – республика спортивная, все все знают и понимают.

Вопрос в том, в каком качестве там будет принимать участие Алина Загитова: в образе свадебной генеральши – это одна история, в роли действующего организатора, директора, менеджера – другая история, – сказал Губерниев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Татар Информ
Загитову хейтить Губерниев умеет, а Плющенко сегодня технично лизнул
ОтветRaya
Как же они все раскрываются ))
ОтветRaya
Ну да. Хотя тут тоже " личная жизнь". Кем хочет, тем и будет. Главное воспитываться тут будут наши спортсмены, для нашей сборной, а не то, что у некоторых- всё на продажу.
Дмитрий, вы такие смелые комментарии всегда про Алину оставляете, а про семейство Рудковских язык в одно место запихиваете? Не противно ли вам от себя, Дмитрий? Нам вот очень противно.
Какой-то неправильный у Губерниева комментарий, двурушнический.
Он должен был сказать дословно "кем захочет быть Алина в строящейся школе, тем и будет. Это личная жизнь Загитовой".
А, ну да, в такой манере Губерниев может только про богоизбранное семейство гномов писать, совсем забыл.
Может Губерниев хоть раз отказаться комментарии давать по Загитовой , вот любой повод его интересует , еду она приготовила что-нибудь ещё сделала ?
Неудовлетворенный Губер. Теперь его мстя будет страшна..
А Губерниеву какое дело? Про школу Авербуха или Ягудина или Сотниковой он не хочет задать такие вопросы?
Не твое дело, Губер.
