Тарасова о переходе сына Плющенко: «Ну какая может быть потеря для нашего фигурного катания? Ну ей-богу! Я вас умоляю»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает потерей для российского фигурного катания переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана. 

— У Александра Плющенко есть родители, они выбирают его путь. Я понимаю, для чего это сделано, но говорить не буду. Пока преждевременно.

— Это потеря для нашего фигурного катания?

— Не говорите глупости. Ну ей-богу! Я вас умоляю. Ну какая может быть потеря? — сказала Тарасова.

ААААА, Гном Гномыч теперь фигурист Азербайджана!

Плющенко – патриот России, но для сына-фигуриста выбрал другую страну

Не в бровь, а в глаз, Татьяна Анатольевна!
Для нашего ФК точно не потеря, зная о способностях Гном-Гном-оглы.
Но вот Рудковские подпортили себе репутацию, притворяясь истинными патриотами!
То, что не потеря для российского фигурного катания - тут никто возражать не станет. Просто очередной раз всех напрягает лицемерие на фоне показного патриотизма.
Там нечего портить.
когда там гранты на шоу распределяют?
Интересно, этой семье снова выделят сотни млн?
за
- патриотическую направленность шоу
- сохранение традиционных семейных ценностей
- развитие русской культуры
При том что и в своей семье у Плющенко нет никаких ценностей, и в своей школе вместо спорта - торговля спортсменов ради своего бизнеса
Скандал за скандалом
С вопросами это к депутату Ирине.
Она же и какая то шишка в областной федре.
Гранты на шоу не Роднина раздает. Но там тоже не меньше вопросов, если у Плющенко все спортсмены бездари, которых не жалко отдать, зачем МО так вкладывается в их контору, вот это у нее надо спросить и не только у нее, но и у губернатора МО
Если честно, отбросив первые эмоции и поразмыслив, становится все менее понятно, для чего это Рудковским.

Мальчик,

который в 13 лет всю жизнь бегал от конкуренции и собирал победы на турнирах из 2 человек,
который по тех контенту безнадежно отстал от сверстников по стране
и который еле занял 17 или какое там место единственный раз худо бедно поучаствовав в соревнованиях год назад, и это с явным фаворитизмом от судий

- вот всего этого парочке родителей мало, надо чтоб Саша позорился по-крупному, на международном уровне. Ну да, ведь там резко исчезнут все конкуренты. Все еще думаю, что ему сочинят какую-нибудь супер драматичную травму, и потом по стопам папы и шурупов будут всем еще лет 10 рассказывать, как бы точно стал 10кратным ОЧ, если бы не.
А вы правильно написали, но родители хотят лучшего для ребёнка. Ну пускай будет так. Он же место освободил для других
А какое у него было место???
Он Федотов, Лазарев, Воронов или Самбуев? А может быть Журакховский или даже Федотов Младший??????
У нас в стране есть замечательный магазин по продаже фигуристов .Продают и оптом, и в розницу, цены договорные- налетай, не скупись!
Налетай, живопись
В данном конкретном случае скорее всего заплатили не " магазину", а магазин покупателю. Фигурист не того уровня. )))
Тот случай, когда традиционное тарасовское вслед перешедшим - "мы ничего не потеряли" - подходит как никогда) Небось и маленького Арсения уже пристроили)
И о младшей Жилиной давно не слышно.
А там и Попов своей очереди ждёт. И я не исключаю даже, что Яметова и трое от Булычёвой переходили с теми же целями...
Я с удовольствием посмотрю на ГГ на юниорском гранпри. Там японцы, да и не только они, разделают его под орех.
да я боюсь даже из менее фигурнокатательных стран тоже
Не, всё же Тарасова- молодец! Уела, так уела))))
ТАТ в точку. Великая, чо уж там
Мне показалось, что она долго пыталась сдерживаться 😂
О! Это настоящая ТАТ
Тарасова принимает посла Азербайджана. Посол произносит речь.
Тарасова: Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно...
Сихарулидзе: Да понять его, Татьяна Анатольевна, немудрено: они Гномыча требуют. Купили, говорят, так подай его сюда.
Тарасова: Что-что? Гномыча?
Азербайджанский посол: Bəli, bəli, Cırtdan Cırtdan!
Бунша: Ха-ха-ха! Да пусть забирают на здоровье, я-то думала, Господи! Наше фигурное катание не обеднеет. Забирайте! Забирайте!
Татьяна Анатольевна за словом в карман не лезет ))
