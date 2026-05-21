Тарасова о переходе сына Плющенко: «Ну какая может быть потеря для нашего фигурного катания? Ну ей-богу! Я вас умоляю»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает потерей для российского фигурного катания переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана.
— У Александра Плющенко есть родители, они выбирают его путь. Я понимаю, для чего это сделано, но говорить не буду. Пока преждевременно.
— Это потеря для нашего фигурного катания?
— Не говорите глупости. Ну ей-богу! Я вас умоляю. Ну какая может быть потеря? — сказала Тарасова.
ААААА, Гном Гномыч теперь фигурист Азербайджана!
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Для нашего ФК точно не потеря, зная о способностях Гном-Гном-оглы.
Но вот Рудковские подпортили себе репутацию, притворяясь истинными патриотами!
Интересно, этой семье снова выделят сотни млн?
за
- патриотическую направленность шоу
- сохранение традиционных семейных ценностей
- развитие русской культуры
При том что и в своей семье у Плющенко нет никаких ценностей, и в своей школе вместо спорта - торговля спортсменов ради своего бизнеса
Скандал за скандалом
Она же и какая то шишка в областной федре.
Мальчик,
который в 13 лет всю жизнь бегал от конкуренции и собирал победы на турнирах из 2 человек,
который по тех контенту безнадежно отстал от сверстников по стране
и который еле занял 17 или какое там место единственный раз худо бедно поучаствовав в соревнованиях год назад, и это с явным фаворитизмом от судий
- вот всего этого парочке родителей мало, надо чтоб Саша позорился по-крупному, на международном уровне. Ну да, ведь там резко исчезнут все конкуренты. Все еще думаю, что ему сочинят какую-нибудь супер драматичную травму, и потом по стопам папы и шурупов будут всем еще лет 10 рассказывать, как бы точно стал 10кратным ОЧ, если бы не.
Он Федотов, Лазарев, Воронов или Самбуев? А может быть Журакховский или даже Федотов Младший??????
А там и Попов своей очереди ждёт. И я не исключаю даже, что Яметова и трое от Булычёвой переходили с теми же целями...
Тарасова: Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно...
Сихарулидзе: Да понять его, Татьяна Анатольевна, немудрено: они Гномыча требуют. Купили, говорят, так подай его сюда.
Тарасова: Что-что? Гномыча?
Азербайджанский посол: Bəli, bəli, Cırtdan Cırtdan!
Бунша: Ха-ха-ха! Да пусть забирают на здоровье, я-то думала, Господи! Наше фигурное катание не обеднеет. Забирайте! Забирайте!