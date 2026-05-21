Тарасова о переходе сына Плющенко: «Ну какая может быть потеря для нашего фигурного катания? Ну ей-богу! Я вас умоляю»

Тарасова о переходе сына Плющенко: я вас умоляю. Ну какая может быть потеря?.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает потерей для российского фигурного катания переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана.

— У Александра Плющенко есть родители, они выбирают его путь. Я понимаю, для чего это сделано, но говорить не буду. Пока преждевременно.

— Это потеря для нашего фигурного катания?

— Не говорите глупости. Ну ей-богу! Я вас умоляю. Ну какая может быть потеря? — сказала Тарасова.

