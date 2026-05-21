0

Леонова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Я здесь ничего такого не вижу, это ни хорошо, ни плохо, обычная ситуация»

Леонова: ничего такого в переходе сына Плющенко не вижу.

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о переходе Александра Плющенко в сборную Азербайджана. 

«Я не слежу за результатами Александра Плющенко. Люди ищут возможности выступать на международке, это не плохо. Так как у нас вообще все непонятно, в принципе, конкуренция достаточно серьезная даже на юниорском уровне. Тренеры, родители делают так, чтобы у ребенка было спортивное будущее.

Я здесь ничего такого не вижу, это ни хорошо, ни плохо, обычная ситуация.

Потеря ли для России? Я не знаю, какая у него физическая форма, что он делает, сейчас мальчишки-юниоры с набором четверных прыжков, поэтому, честно, без понятия. Мы не знаем, как он будет дальше прогрессировать. Но конкуренция в России высокая», — сказала Леонова.

ААААА, Гном Гномыч теперь фигурист Азербайджана!

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoАлександр Плющенко
переходы
logoмужское катание
logoАлена Леонова
сборная Азербайджана
ТАСС

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Дорогие звонящие, вы Ягудину позвоните лучше.
ОтветDelirium
Дорогие звонящие, вы Ягудину позвоните лучше.
Потом долго придется редактировать непечатный текст.
ОтветDelirium
Дорогие звонящие, вы Ягудину позвоните лучше.
У них временное перемирие)
. Тренеры, родители делают так, чтобы у ребенка было спортивное будущее.

Забавно конечно, что будущего в своей стране никто даже не рассматривает, особенно родители-патриоты
Когда же мы услышим авторитетное мнение Навки, Пескова и Захаровой по поводу подготовки в АП легионеров для фигурного катания Азербайджана? Может и АП уже стала резидентом АР?
ОтветИрина Иванова
Когда же мы услышим авторитетное мнение Навки, Пескова и Захаровой по поводу подготовки в АП легионеров для фигурного катания Азербайджана? Может и АП уже стала резидентом АР?
Тутберидзе не забудьте позвонить, спросить, как она к этому относится.
Хочешь уходить - уходи. Но учить других патриотизму и брать деньги у государства, а в отношении себя патриотом не являться - очень скверная история.
"Обычная ситуация"? Лол
Не с его папкой (да и мамкой)
Без негатива к Плющенко , но где же здесь обычная ситуация , значит наши лучшие не видят международных игр а не лучшие получают шанс на них . я сейчас не столько про Александра сколько про остальных перешедших .
ОтветМагомед Абдулмеджидов
Без негатива к Плющенко , но где же здесь обычная ситуация , значит наши лучшие не видят международных игр а не лучшие получают шанс на них . я сейчас не столько про Александра сколько про остальных перешедших .
Если допуска в ближайшее время не будет, побегут и лучшие.
ОтветМагомед Абдулмеджидов
Без негатива к Плющенко , но где же здесь обычная ситуация , значит наши лучшие не видят международных игр а не лучшие получают шанс на них . я сейчас не столько про Александра сколько про остальных перешедших .
Вот как раз негатив Плющенко и получит сполна, большинство осудит.
Евгений Плющенко - мастер спорта по переобуваниям и двойным стандартам, его сын александр пока КМС , Яна рудковская - почетный тренер по оживлению болотцев
ОтветАлександр Лютый
Евгений Плющенко - мастер спорта по переобуваниям и двойным стандартам, его сын александр пока КМС , Яна рудковская - почетный тренер по оживлению болотцев
Болотец
Плющенко уже заработал авторитет тренера, который про бабло, а не про честь страны. Пусть на свои тренирует, а не государственные деньги. Хотя чему удивляться, семья без принципов.... Может надо таких сразу отрывать от кормушки???
Пошёл обзвон бомонда, который ничего не видит, а главное ни фига не понимает подоплёки в этих массовых переходов из ПТУ.
Ой.....пошёл антикризисный антикризис. Если честно.....не очень... Дело не в смене спортивного гражданства отдельного спортсмена, а о ПАТРИОТЕ Евгении Плющенко
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Камила Валиева посетила Суперфинал Кубка России по футболу
28 минут назадФото
Никита Володин: «Мы с Хазе нацелены кататься еще 4 года. Выходить просто на еще один сезон не имеет смысла – нужна большая и серьезная цель»
сегодня, 16:40
Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен
сегодня, 16:02
Денкова и Ставиский поставили короткую программу Косторной и Кунице
сегодня, 15:16Видео
Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова получила травму ноги («СЭ»)
сегодня, 14:30
Команда Соколовской анонсировала новую программу Кондратюка цитатой из романа Достоевского «Игрок»
сегодня, 13:56Фото
Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»
сегодня, 10:35
Авербух о допуске российских юниоров: «Думаю, что это действительно может произойти. Шансы очень большие»
вчера, 17:35
Светлана Ишмуратова: «Замечательно, что Трусова и Валиева возвращаются. Усилится внутренняя конкуренция, болельщики будут рады»
вчера, 15:28
Жулин об Александре Плющенко: «Да пусть он выступает за Азербайджан. В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело»
вчера, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем