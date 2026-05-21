Леонова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Я здесь ничего такого не вижу, это ни хорошо, ни плохо, обычная ситуация»
Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о переходе Александра Плющенко в сборную Азербайджана.
«Я не слежу за результатами Александра Плющенко. Люди ищут возможности выступать на международке, это не плохо. Так как у нас вообще все непонятно, в принципе, конкуренция достаточно серьезная даже на юниорском уровне. Тренеры, родители делают так, чтобы у ребенка было спортивное будущее.
Я здесь ничего такого не вижу, это ни хорошо, ни плохо, обычная ситуация.
Потеря ли для России? Я не знаю, какая у него физическая форма, что он делает, сейчас мальчишки-юниоры с набором четверных прыжков, поэтому, честно, без понятия. Мы не знаем, как он будет дальше прогрессировать. Но конкуренция в России высокая», — сказала Леонова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Забавно конечно, что будущего в своей стране никто даже не рассматривает, особенно родители-патриоты
Не с его папкой (да и мамкой)