  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Елена Вайцеховская: «Из-за смены гражданства фигуристами стала выстраиваться клубная система. Интересно, какая команда первой соберет покер, способный принести медаль ОИ»
0

Елена Вайцеховская: «Из-за смены гражданства фигуристами стала выстраиваться клубная система. Интересно, какая команда первой соберет покер, способный принести медаль ОИ»

Вайцеховская: смена гражданства фигуристов создает в спорте клубную систему.

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о переходах российских фигуристов в сборные других стран. 

«С некоторых пор мы как-то автоматически стали расценивать переходы фигуристов под другие флаги с позиции «потеря» или «не потеря». Хотя на самом деле предсказывать, какой результат в перспективе может показать тот или иной фигурист, сменив страну, — дело не слишком симпатичное с точки зрения элементарной спортивной этики. Особенно когда человек не ломает при расставании отношений с наставниками, никого не предает, платит по счетам. Не сжигает за собой мосты, проще говоря.

Мир фигурного катания при всей популярности вида спорта крошечный. Никогда не знаешь, как и на каком временном витке судьба столкнет тебя с тем, кому ты когда-то бросил в спину: «Не потеря!»

Можно иронизировать на тему «Плющенко и Азербайджан», хотя на самом деле интересная наблюдается штука: с тех самых пор, как российские (и не только) атлеты стали менять спортивное гражданство, в фигурном катании стала выстраиваться фактически клубная система, где вместо названий клубов фигурируют страны.

Если смотреть на ситуацию с этой позиции, становится даже интересно, какая из команд первой соберет покер, способный принести медаль на ОИ. Грузии не удалось, например.

Что до перспектив Плющенко-младшего, у него, как мне кажется, есть главное — он умеет работать. А дальше поживем — увидим», – написала Вайцеховская. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Вайцеховской
logoАлександр Плющенко
сборная Азербайджана
logoсборная России
Елена Вайцеховская
переходы

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Лапидарный, Кузнецов, Вайц и тд.. все выписывают какие-то несусветные теории, чтобы оправдать и замаскировать это треш..
Ответfreddyfoxy01
Лапидарный, Кузнецов, Вайц и тд.. все выписывают какие-то несусветные теории, чтобы оправдать и замаскировать это треш..
Это хорошо же, сразу понятны направления финансовых потоков из АП.
Ответfreddyfoxy01
Лапидарный, Кузнецов, Вайц и тд.. все выписывают какие-то несусветные теории, чтобы оправдать и замаскировать это треш..
Вот-вот, когда прокомментировать как-то надо, приходится писать какую-то хрень.
звоните лучше Пескову, интересно выделил ли он Плю очередной грант на сказки старого Баку
Ответrefrabelle
звоните лучше Пескову, интересно выделил ли он Плю очередной грант на сказки старого Баку
Комментарий скрыт
ОтветIr2019
Комментарий скрыт
Тутберидзе не берёт деньги у государства на свои шоу.
казалось бы - откуда Вайц знать, что ГГ умеет работать? До сих пор он скрывал это умение.
ОтветБезызбежноНаКрасный
казалось бы - откуда Вайц знать, что ГГ умеет работать? До сих пор он скрывал это умение.
ну как же? Квартира на Патриках сама себя не заработала
Ответrefrabelle
ну как же? Квартира на Патриках сама себя не заработала
мамины шоу - за гранты, тренировки - за счёт госбюджета.
Это он Ермаку может втирать про свои псевдозаработки.
Интересная штука наблюдается только в том, как например вы, Елена Сергеевна, на сковородочке извиваетесь, в попытке вроде как и высказаться, а вроде как и увильнуть от оценки.
ОтветDelirium
Интересная штука наблюдается только в том, как например вы, Елена Сергеевна, на сковородочке извиваетесь, в попытке вроде как и высказаться, а вроде как и увильнуть от оценки.
да, ЕС явно от семейки то прикармливается, не будешь же кусать руку дающую)
Я понимаю клубная система это когда, например, Мельникова едет в Европу и соревнуется в составе иностранного клуба, как легионер. Но она остается российской сборницей. А здесь частная школа - АП - просто поставила на поток продажу спортсменов за рубеж.
Тарасова высказалась, Вайцеховская отметилась, Губерниев одобрил, Лакерник увильнулся, депутаты обсудили, а где же вишенка на торте в исполнении голубя мира?
Как дружно все опрашиваемые кинулись отстирывать Евгена. Какое единение!
Ответqdmn9rmcrv
Как дружно все опрашиваемые кинулись отстирывать Евгена. Какое единение!
Прачечные задаром не работают.
Федерация стреляет себе в ногу, допуская такие переходы, они создают прецендент. Теперь многие перспективные юниорки и их родители, желающие выступать на международке, толпами начнут переходить к плющенко чтобы их куда-нибудь пристроили, так и до сборниц дойдет
ОтветАлександр Лютый
Федерация стреляет себе в ногу, допуская такие переходы, они создают прецендент. Теперь многие перспективные юниорки и их родители, желающие выступать на международке, толпами начнут переходить к плющенко чтобы их куда-нибудь пристроили, так и до сборниц дойдет
Прецедент
ОтветАлександр Лютый
Федерация стреляет себе в ногу, допуская такие переходы, они создают прецендент. Теперь многие перспективные юниорки и их родители, желающие выступать на международке, толпами начнут переходить к плющенко чтобы их куда-нибудь пристроили, так и до сборниц дойдет
В принципе, это процесс уже запущен. Титова, Жилина, Самоделкина были сборницами. Теперь вот Костылёвой уже полгода нет на стартах и при этом подозрительная тишина вокруг неё,--а обычно маман в свою дуду постоянно дудела...
Казахам надо бы добрать две парочки, странно, что они этого не делают.)
Ответfewral
Казахам надо бы добрать две парочки, странно, что они этого не делают.)
КостоКуни уже на низком старте))),--доберут и казахи
Гораздо интереснее, когда допустят наших
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющенко – патриот России, но для сына-фигуриста выбрал другую страну
22 мая, 05:00
Виталий Милонов: «Для Плющенко какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна»
21 мая, 15:39
Сын Плющенко о переходе в Азербайджан: «Я был и остаюсь русским. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны»
21 мая, 15:27
Рекомендуем
Главные новости
Камила Валиева посетила Суперфинал Кубка России по футболу
27 минут назадФото
Никита Володин: «Мы с Хазе нацелены кататься еще 4 года. Выходить просто на еще один сезон не имеет смысла – нужна большая и серьезная цель»
сегодня, 16:40
Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен
сегодня, 16:02
Денкова и Ставиский поставили короткую программу Косторной и Кунице
сегодня, 15:16Видео
Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова получила травму ноги («СЭ»)
сегодня, 14:30
Команда Соколовской анонсировала новую программу Кондратюка цитатой из романа Достоевского «Игрок»
сегодня, 13:56Фото
Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»
сегодня, 10:35
Авербух о допуске российских юниоров: «Думаю, что это действительно может произойти. Шансы очень большие»
вчера, 17:35
Светлана Ишмуратова: «Замечательно, что Трусова и Валиева возвращаются. Усилится внутренняя конкуренция, болельщики будут рады»
вчера, 15:28
Жулин об Александре Плющенко: «Да пусть он выступает за Азербайджан. В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело»
вчера, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем