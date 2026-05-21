Виталий Милонов: «Для Плющенко какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна»

Милонов: для Плющенко какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о переходе сына Евгения Плющенко Александра в сборную Азербайджана.

«Плющенко допустил огромную ошибку. Его сын еще несовершеннолетний, не принимает самостоятельные решения. Ответственность здесь самого Евгения.

Не знаю, зачем он это сделал. Все это время он так достойно держался. Чтобы вот так некрасиво закончить. Честно, это очень неприятно. Кстати, сына Плющенко у нас поддерживали и помогали.

Несовершеннолетних я не обсуждаю, тут можно говорить только о Евгении. Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна.

Слава Богу, что у нас огромное количество других спортсменов, которые так не поступают», — заявил Милонов.

