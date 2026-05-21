Виталий Милонов: «Для Плющенко какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о переходе сына Евгения Плющенко Александра в сборную Азербайджана. 

«Плющенко допустил огромную ошибку. Его сын еще несовершеннолетний, не принимает самостоятельные решения. Ответственность здесь самого Евгения.

Не знаю, зачем он это сделал. Все это время он так достойно держался. Чтобы вот так некрасиво закончить. Честно, это очень неприятно. Кстати, сына Плющенко у нас поддерживали и помогали.

Несовершеннолетних я не обсуждаю, тут можно говорить только о Евгении. Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна.

Слава Богу, что у нас огромное количество других спортсменов, которые так не поступают», — заявил Милонов.

Плющенко – патриот России, но для сына-фигуриста выбрал другую страну

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Советский спорт»
тепленькая пошла
refrabelle
Тут горячую на несколько дней прорвало!
refrabelle
Плющ этим решением зашел явно не в ту дверь, скорее всего договоился что сынка его на местных соревнованиях отберется на ЧЕ или ЧМ для юниоров от Азербайджана
Виталя давай-ка разберись нет ли в данной ситуации ноток иноагенства
даешь жабогадюкинга по полной! ни кого не жалко, ни кого!
Арсений1990
Они ток свой патриотизм навешивают на простых работяг...это другое..тьфу..что то катимся мы не туда
Tata777
Комментарий скрыт
Впервые соглашусь с одиозным депутатом Милоновым!
Пора лишить Плющенко всех наград))
Sanan1908
Комментарий скрыт
Sanan1908
Награды спортивные его по праву, а вот финансы, которые идут в их семью совершенно неадекватны его вкладу в фигурное катание с тех пор как он перестал выступать... Вот лишить денежного потока в ноль было бы правильным решением.
А что скажет Песков на это??
Рубин2003
выпишет очередной грант бюджетный
Рубин2003
Выскажет обеспокоенность и разочарование, но это не точно.
Уважаемый Виталий Валентинович дал чёткий комментарий. Надеюсь группа депутатов инициирует запрос о целесообразности проведения ледовых шоу Академии "Ангелы Плющенко" на территории России. Если такие шоу буду продолжаться, то для молодого поколения это будет отрицательными примером квази-патриотичного и лицемерного отношения к стране.
Ринн24
👍👍👍👍
Ринн24
Да пример точно плохой
Если каждый пацан готов быть нашим и вашим
Если отец принял такое решение, то его надо лишить гражданство России
Рубин2003
У нас нельзя лишить вот так
Рубин2003
гражданство это чересчур, а вот грантов нужно лишить это точно
"Кстати, сына Плющенко у нас поддерживали и помогали."
А вот здесь поподробнее, а то всё частная академия.
Так и живем: рабочих/крестьян учат Родину любить, терпеть ограничения, а в это время у каждого второго турбопатриота второе гражданство или внж . И никаких ограничений ни моральных, ни материальных
Оксана Иванова
дык и в ссср тоже самое было всё "врагов народа" искали да рассказывали как ТАМ плохо и загнивают...а все а концентрация "врагов народа" наверху зашкаливала, да и детишки и внучки отчаливали на проклятый запад
Помогали? А что он самый нуждающийся?
