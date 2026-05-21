  • Сын Плющенко о переходе в Азербайджан: «Я был и остаюсь русским. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны»
Фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказался о переходе в сборную Азербайджана. 

«Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы.

Очень хочется, чтобы к нам в Россию, в наши ледовые академии «Ангелы Плющенко» приезжало как можно больше спортсменов из разных стран мира. В этот раз было уже 11 стран на кэмпе у папы с Алексеем Николаевичем Мишиным.

Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. Мы вместе сейчас играем с ребятами из других стран в футбол, тренируемся, общаемся, кормим уток. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись.

Верю, что Россия и Азербайджан будут мощно развивать зимние виды спорта. Самое главное — чтобы все дружили и все ограничения были сняты», — сказал Плющенко-младший. 

ААААА, Гном Гномыч теперь фигурист Азербайджана!

😂 Я русский, но на 5 лет взял паузу. Дистанционный русский
ОтветCruel Snake
Он теперь русский на удаленке)
ОтветCruel Snake
++++++ А в России пока папа поагитирует за кого надо. А на деле это анти реклама какая-то получается!
Я русский, ахаха, это на Евровидение с шаманом
Ответrefrabelle
шаман напишет я азербайджанский и будет гном пятерные под это дело прыгать
Я русский, я иду до Баку!
ОтветBartez1986
Моя кровь от отца
Не-не-не. Азербайджан - значит Азербайджан. Александр оглы - значит Александр оглы. Нечего теперь к нашим русским березкам примазываться. У наших Санычей и Евгеничей в сердце Баку не наблюдается))))
А этот талантливый ребенок родителей-"патриотов" не знает, что выступать за две страны на одной Олимпиаде нельзя? Хотя, какая Олимпиада.
Ответlimonad82
Там чемпионат Европы светит максимум
Ответlimonad82
он там думал уток кормить
"наши две страны"
наши.... две... ДВЕ... страны
как же удобно у них всё получается, в России гранты, в Азербайджане паспорт
ОтветVadim Vadim_1116553755
Я думаю, что теперь и в Азербайджане гранты будут. У яночки все шевеления только для денег.
ОтветVadim Vadim_1116553755
Привычка покупать все: гражданство, Родину, паспорт, сборную
Русские спортсмены сидят дома в бане, а не представляют Азербайджан на международной арене
ОтветАнна Крюкова_1116405151
Кто-то может и в сауне сидеть
Нет уж, Александр, вы тут нам нафиг не сдались. Представляйте вашу новую страну, нам такого добра не надо.
искренне сочувствую парню
жопа у него одна, а стула два
и что же делать в такой непростой ситуации?)
ОтветБорис_1117003684
Известно что. Грустное взросление. Либо собьёт все моральные ориентиры, либо сломает психику.
Ответensuenos
Моральные ориентиры? У сына Рудковских? Шутите вы, что ли?
Раньше младший Плющенко перед началом прокатов демонстративно крестился. Теперь, небось, намаз будет совершать? На коврике от Диор?))))
ОтветЯна Кул
Хахахаха, это очень смещно 😃😃😃😃
