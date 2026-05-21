0

Александр Лакерник: «Сейчас очень рано говорить о перспективах сына Плющенко. Это еще не актуальный вопрос»

Лакерник: сейчас очень рано говорить о перспективах сына Плющенко.

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что рано оценивать перспективы сына Плющенко. 

13-летний Александр Плющенко перешел в сборную Азербайджана. 

«Перспективы будут тогда, когда он дойдет или не дойдет до Олимпийских игр. Сейчас очень рано говорить о перспективах. Это еще не актуальный вопрос», – сказал Лакерник.

ААААА, Гном Гномыч теперь фигурист Азербайджана!

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoАлександр Плющенко
Александр Лакерник
РИА Новости
сборная Азербайджана
logoмужское катание

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Может быть о перспективах наших спортсменов поговорить, ммм?
Или тоже неактуальный вопрос?
Перспектив никаких)
Впрочем как у Жилиной, Титовой и Трофимовой)
Про перспективы академии правильно сказала Яна «если Саша Трусова хочет вернуться в большой спорт, надо идти в ТШТ») это, пожалуй, и делает переход Гнома таким бессмысленным и беспощадным, но для нашего ФК это замечательная новость)
Ответfada
Перспектив никаких) Впрочем как у Жилиной, Титовой и Трофимовой) Про перспективы академии правильно сказала Яна «если Саша Трусова хочет вернуться в большой спорт, надо идти в ТШТ») это, пожалуй, и делает переход Гнома таким бессмысленным и беспощадным, но для нашего ФК это замечательная новость)
Мне почему-то кажется, что у Жилиной шансы есть
ОтветАрктический Лед
Мне почему-то кажется, что у Жилиной шансы есть
Не верю, что можно держать форму, не выступая несколько лет.
перспективы)) пффф, я не смотрю юниорские турниры, но уверена, что в Японии, США и тд наверняка уже есть спортсмены, которые одной левой победят гнома на турнирах. Он только тявкать может по указке матери на Розанова, на единокровного брата, видели, знаем))
а давайте ещё в ISU позвоним, справимся о перспективах гномыча-оглы)
вопрос не о перспективах этого бездарного вечно единственного участника водокачек)))
вопрос в самом факте перехода сына большого патриота страны, осуждавшего переходы других спортсменов и регулярно получающего гранты на свои покатушки из госбюджета!
Ответbezsugar
вопрос не о перспективах этого бездарного вечно единственного участника водокачек))) вопрос в самом факте перехода сына большого патриота страны, осуждавшего переходы других спортсменов и регулярно получающего гранты на свои покатушки из госбюджета!
Гранты на шоу. Шоу проведено, условия выполнены. Нет там такого пункта, чтобы состав участников был только из России или сын не имел спортивного гражданства другой страны. Навка тоже гранты получает, но никто же не задаётся вопросом гражданства её детей или детей Авербуха. Я не знаю их гражданство, но вполне может быть, что и не только нашей страны.
Дело не в перспективных Саши Плющенко, а в двойных стандартах, по которым захотела жить одна, отдельно взятая лицемерная семья.
Нам пофиг на его перспективы, все просто офигела от Плющенко старшего. Так на лету переобуваться не всем дано
Так дело не в перспективах Плющенко-младшего, а в лицемерии Плющенко-старшего и разрешении на это ФФКР. Кум помог однозначно.
ОтветOlga.t
Так дело не в перспективах Плющенко-младшего, а в лицемерии Плющенко-старшего и разрешении на это ФФКР. Кум помог однозначно.
Вот это и плохо..Вряд ли этот вопрос кто-то завтра задаст ..
У талантливого спортсмена перспективы есть и видны с детства, а он то уже подросток. ФК катание не его спорт
ОтветSilverSnake
У талантливого спортсмена перспективы есть и видны с детства, а он то уже подросток. ФК катание не его спорт
Небольших вершин он уже добился)))))
Сколько ему лет? 13? В смысле рано говорить?) В таком возрасте уже всё видно прекрасно.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
ААААА, Гном Гномыч теперь фигурист Азербайджана!
21 мая, 20:00
Журова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Люди осудят Евгения, будут обвинять его в отсутствии патриотизма. Но спортсмены и болельщики поймут»
21 мая, 14:37
Губерниев о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Это личная жизнь Гном Гномыча. Понимаю его стремление – попытаться попасть на Олимпиаду»
21 мая, 14:12
Рекомендуем
Главные новости
Никита Володин: «Мы с Хазе нацелены кататься еще 4 года. Выходить просто на еще один сезон не имеет смысла – нужна большая и серьезная цель»
сегодня, 16:40
Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен
сегодня, 16:02
Денкова и Ставиский поставили короткую программу Косторной и Кунице
сегодня, 15:16Видео
Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова получила травму ноги («СЭ»)
сегодня, 14:30
Команда Соколовской анонсировала новую программу Кондратюка цитатой из романа Достоевского «Игрок»
сегодня, 13:56Фото
Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»
сегодня, 10:35
Авербух о допуске российских юниоров: «Думаю, что это действительно может произойти. Шансы очень большие»
вчера, 17:35
Светлана Ишмуратова: «Замечательно, что Трусова и Валиева возвращаются. Усилится внутренняя конкуренция, болельщики будут рады»
вчера, 15:28
Жулин об Александре Плющенко: «Да пусть он выступает за Азербайджан. В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело»
вчера, 13:57
Софья Самоделкина примет участие в шоу Донована Каррильо
вчера, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем