Журова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Люди осудят Евгения, будут обвинять его в отсутствии патриотизма. Но спортсмены и болельщики поймут»
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о переходе Александра Плющенко из России в Азербайджан.
13-летний сын Евгения Плющенко получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России. После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях.
«Если все законные процедуры пройдены – это право спортсмена. Если бы это был не сын Жени Плющенко, никто бы это не обсуждал. Для таких людей, как Женя и Яна, решение принимать очень непросто — они будут под перекрестным огнем.
Большинство людей будут осуждать. Уверена, что в подготовку сына государство не вложило ни копейки – он работал в частной школе. Но все равно люди будут стараться осудить.
Евгений решил так, потому что боится, что сын потеряет международный опыт, а в 13 лет уже нужно начинать его получать. Саше будет непросто, но в Азербайджане конкуренции меньше.
Спортсмены и болельщики понимают, а обычные люди будут крайне осуждать. Жене надо быть готовым: в его адрес полетят обвинения в отсутствии патриотизма. Я всегда стараюсь быть нейтральной, понимаю аргументы обеих сторон», – сказала Журова.
Евгений Плющенко о переходе сына: «Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится»
Май этого года
а стоило бы поинтересоваться - тогда узнала бы, что тренируется он за счёт госбюджета
переходы в другие страны не сопровождаются скандалами, а в России даже переход в "дружественную" страну вызывает у урапатриотов угрозы в адрес спортсменов.
а вспомни ситуацию с борцами, когда на награждении, президент федерации оскорбил перешедшего в Албанию ( не точно) борца и назвал его предателем, хотя он перешел только потому, что у него не было дороги в основной состав.
а семья Плющенко почему-то не предатели, хотя сидят на государственных грантах
А потому, что папа этого спортсмена очень долго возмущался, как это другие могут переходить, а потом легким движением руки перевёл своего сына за другую страну.
И это лицемерие не то, чтобы удивительно, но не слишком его красит.