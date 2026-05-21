  • Журова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Люди осудят Евгения, будут обвинять его в отсутствии патриотизма. Но спортсмены и болельщики поймут»
Журова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Люди осудят Евгения, будут обвинять его в отсутствии патриотизма. Но спортсмены и болельщики поймут»

Журова: Плющенко обвинят в отсутствии патриотизма из-за перехода сына.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о переходе Александра Плющенко из России в Азербайджан.

13-летний сын Евгения Плющенко получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России. После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях. 

«Если все законные процедуры пройдены – это право спортсмена. Если бы это был не сын Жени Плющенко, никто бы это не обсуждал. Для таких людей, как Женя и Яна, решение принимать очень непросто — они будут под перекрестным огнем.

Большинство людей будут осуждать. Уверена, что в подготовку сына государство не вложило ни копейки – он работал в частной школе. Но все равно люди будут стараться осудить.

Евгений решил так, потому что боится, что сын потеряет международный опыт, а в 13 лет уже нужно начинать его получать. Саше будет непросто, но в Азербайджане конкуренции меньше.

Спортсмены и болельщики понимают, а обычные люди будут крайне осуждать. Жене надо быть готовым: в его адрес полетят обвинения в отсутствии патриотизма. Я всегда стараюсь быть нейтральной, понимаю аргументы обеих сторон», – сказала Журова. 

Евгений Плющенко о переходе сына: «Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится»

ААААА, Гном Гномыч теперь фигурист Азербайджана!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
переходы
logoЕвгений Плющенко
logoСветлана Журова
logoАлександр Плющенко
logoмужское катание
сборная Азербайджана
logoсборная России

Комментарии

Светлана Журова: «Наша федерация просто так не отпустит Маркову, если она примет решение сменить гражданство»

Май этого года
ОтветSAF22
Это другое:)
ОтветSAF22
Комментарий скрыт
Уверена, что в подготовку сына государство не вложило ни копейки – он работал в частной школе
а стоило бы поинтересоваться - тогда узнала бы, что тренируется он за счёт госбюджета
боится, что сын потеряет международный опыт
вот эта часть самая "вкусная"
ОтветБезызбежноНаКрасный
ахахах. в нашем скромном разделе сегодня соревнования по кринжу открылись и никак не закроются)
Ответkate_ko
я думаю - может, Рудковская умышленно это вбросила, для смеха? Пока мамыра в нирване.
Тот кто громче всех кричал про патриотизм, первым же бежит говорить - это другое!
почему его должны понимать в то время, как буквально ВСЕХ других вы же записываете в предатели?
что за бред?
ОтветVadim Vadim_1116553755
Комментарий удален модератором
Ответshota.kot
если не ошибаюсь , Украина "лишает всего" только тех спортсменов, которые перешли в сборную России
переходы в другие страны не сопровождаются скандалами, а в России даже переход в "дружественную" страну вызывает у урапатриотов угрозы в адрес спортсменов.
а вспомни ситуацию с борцами, когда на награждении, президент федерации оскорбил перешедшего в Албанию ( не точно) борца и назвал его предателем, хотя он перешел только потому, что у него не было дороги в основной состав.
вот такие- предатели
а семья Плющенко почему-то не предатели, хотя сидят на государственных грантах
не надо ничего говорить за болельщиков ....
двойные стандарты-кредо депутата
Как раз-таки болельщики и не понимают. И не потому, что Саша перешёл за другую страну. За ту же Нику многие рады.

А потому, что папа этого спортсмена очень долго возмущался, как это другие могут переходить, а потом легким движением руки перевёл своего сына за другую страну.

И это лицемерие не то, чтобы удивительно, но не слишком его красит.
как же они все завертелись, просто смешно (но ожидаемо).
ОтветАртём Стёпин
не смешно, а грустно. Театр абсурда без конца
Ни родины, ни совести, ни принципов, бабло рулит.
Гном Гном оглы
