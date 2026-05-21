Губерниев о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Это личная жизнь Гном Гномыча. Понимаю его стремление – попытаться попасть на Олимпиаду»

Губерниев о переходе сына Плющенко: Саша стремится попасть на Олимпиаду.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о переходе Александра Плющенко в Азербайджан.

13-летний сын Евгения Плющенко получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России. После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях.

«За кого хочет, за того и выступает. Это личная жизнь Гном Гномыча и его родителей. Если он хочет выступать за Азербайджан, я стремление понимаю: гарантированно попытаться быть представленным на Олимпийских играх.

Могут быть какие-то бизнес-вопросы Евгения с Яной [Рудковской] – Азербайджан страна небедная», – цитирует Губерниева РИА Новости.

«Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан! Инфа прошла! Ну и что? Это личное дело семьи, чисто практические и понятные спортивные интересы, может, бизнес или любовь к Баку... Желаю Гном Гномычу успехов и здоровья» – написал комментатор в телеграм-канале.

