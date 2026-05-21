  • Губерниев о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Это личная жизнь Гном Гномыча. Понимаю его стремление – попытаться попасть на Олимпиаду»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о переходе Александра Плющенко в Азербайджан. 

13-летний сын Евгения Плющенко получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России. После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях. 

«За кого хочет, за того и выступает. Это личная жизнь Гном Гномыча и его родителей. Если он хочет выступать за Азербайджан, я стремление понимаю: гарантированно попытаться быть представленным на Олимпийских играх.

Могут быть какие-то бизнес-вопросы Евгения с Яной [Рудковской] – Азербайджан страна небедная», – цитирует Губерниева РИА Новости. 

«Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан! Инфа прошла! Ну и что? Это личное дело семьи, чисто практические и понятные спортивные интересы, может, бизнес или любовь к Баку... Желаю Гном Гномычу успехов и здоровья» – написал комментатор в телеграм-канале.

⚡Александр Плющенко переходит из России в Азербайджан

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Комментарии

А как же патриотизьм? 🥺 Ой, простите, что-то бес попутал. Это ж для нищих. А для господ у нас все двери открыты, даже в страны НАТЫ)
ОтветБогдан
Справедливости ради, Азербайджан не страна "НАТЫ".
Предлагаю Плющенко мобилизовать, в армии не служил, вырастил сына который бросив родину уехал в другую страну, пора на сво отправлять.
Комментарий скрыт
К Евгению Плющенко не было бы вопросов, если бы он не щеголял в майке "Команда Президента" и активничал как патриотичный патриот. И государственные гранты получал на свои шоу. Ему деньги страна давала на его шоу в трудное время! И вот те раз......
одна из самых патриотических семей, которая всегда ЗА все инициативы, внезапно пристроили сынка в Азербайджан
впрочем ничего нового
А ещё недавно не снимал с себя Евгений майку "команда Президента" . Вот и весь патриотизм.
Рудковские это какая-то ульта постиронией. Патриот Патриотыч.
как это все мерзко ......
Будущий олимпиец. И участник ЧМ, ЧЕ.
Вот увидите. Пока вы там ... тренируете свои четверные.
По хорошему, ему бы стоило выступать за своих, за Казад-Дум. Там тоже конкуренции нет, со времен Дурина VI.
Барук Хазад! Хазад ай-мэн!
Да там у Торина как-то не очень удачно на льду получилось, если по фильму смотреть. С тех пор и не участвуют.
Оу - это тот самый гномыч, который за поправочки агитировал с мамой и папой? А как же так? И почему за азеров? Сомали, Вануату и Кюрасао отказали? Или плющ свою школу там откроет за наши деньги?
Если бы не его поддержка текущей власти и государственные гранты, пусть делает что хочет. А так выглядит как лицемерие.
Губер, офигел чё ли?! Что значит всего лишь "попасть на ОИ"? Это как никак будущий пятикратный ОЧ!))
