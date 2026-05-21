  • Васильев о переходе сына Плющенко: «Странное решение. Оно точно не прибавит Евгению популярности и может сказаться на его репутации»
Васильев о переходе сына Плющенко: «Странное решение. Оно точно не прибавит Евгению популярности и может сказаться на его репутации»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о переходе Александра Плющенко в Азербайджан.

13-летний фигурист получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях.  

«Поскольку это сын Евгения Плющенко, то это решение воспринимается достаточно остро и болезненно. Я бы так не поступил. Тем более, что парень еще молодой, у него вся карьера впереди, если он, конечно, хочет серьезно заниматься фигурным катанием. И ему стоило еще подождать какое-то время. Я не понимаю этого решения.

Я думаю, что оно точно не прибавит популярности Евгению Плющенко и может сказаться на его репутации. Очень странное решение», – отметил Васильев.  

⚡Александр Плющенко переходит из России в Азербайджан

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Его репутация и так ниже плинтуса))
Сгорел сарай, гори и хата - коротко о репутации Плюща.
ОтветАлексей Виноградов
Надеюсь, шоу Плющенко теперь будут смотреть только в Азербайджане. после таких "патриотичных" демаршей нужно запретить шоу Плющенко с Гном Гномычем на территории России!
Мне вот интересно, на что папа надеется? Хотят на международные выйти, и что? Весь мир ФК посмотрит на младшего и обалдеет насколько сильно ветер дул, когда яблоко падало. Пацану же больно будет…
Ответsmoky eyes
Папа все видит и да - выбрана страна, где нет вообще конкуренции и есть шанс. ну а там хоть трава не расти. Может на чудо надеются. Может там ИСУ вообще оставит сплошные танцы на льду и у парня будет шанс не сильно опозориться
Ответsmoky eyes
Да что вы?! Он, даже заняв последнее место, будет пальцы гнуть
Если у Плюща и есть репутация, то там падать особо ниже некуда
Репутация была у Евгения в годы его профессиональной карьеры фигуриста.
А сейчас остался пшик, терять уже нечего.
ОтветOlga.t
Ну, в сравнении с многоуважаемой коллегой Родниной - он совесть нации.
ОтветOlga.t
Репутация была у Евгения в годы его профессиональной карьеры фигуриста
______________
особенно хорошо про неё может рассказать Ковтун)))
У Плющенко известная репутация и её уже ничем не отмыть. А эти события и решения её только подтверждают.
——парень еще молодой, у него вся карьера впереди, если он, конечно, хочет серьезно заниматься фигурным катанием. И ему стоило еще подождать какое-то время----
Ога, подождать сидючи на шее федры, а потом можно и валить. Ума палата просто. Хорошо, что Гнома перевели, ещё бы и родители перешли туда же или куда угодно - но это слишком хорошо, чтобы стать правдой.
А она есть?))) Репутация
И даже в иноагенты не запишут?? Плющенко
ОтветРубин2003
так он не будет там получать деньги, только платить. всё ок.
Евгений Плющенко о переходе сына: «Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится»
21 мая, 13:24
⚡Александр Плющенко переходит из России в Азербайджан
21 мая, 12:42
Владимир Познер: «Малинин – выдающийся, но я отдаю предпочтение Плющенко. Мне очень нравилось, когда важность артистизма была значительной»
19 мая, 09:29
