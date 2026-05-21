Васильев о переходе сына Плющенко: «Странное решение. Оно точно не прибавит Евгению популярности и может сказаться на его репутации»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о переходе Александра Плющенко в Азербайджан.
13-летний фигурист получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях.
«Поскольку это сын Евгения Плющенко, то это решение воспринимается достаточно остро и болезненно. Я бы так не поступил. Тем более, что парень еще молодой, у него вся карьера впереди, если он, конечно, хочет серьезно заниматься фигурным катанием. И ему стоило еще подождать какое-то время. Я не понимаю этого решения.
Я думаю, что оно точно не прибавит популярности Евгению Плющенко и может сказаться на его репутации. Очень странное решение», – отметил Васильев.
А сейчас остался пшик, терять уже нечего.
______________
особенно хорошо про неё может рассказать Ковтун)))
Ога, подождать сидючи на шее федры, а потом можно и валить. Ума палата просто. Хорошо, что Гнома перевели, ещё бы и родители перешли туда же или куда угодно - но это слишком хорошо, чтобы стать правдой.