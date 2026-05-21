Тарасова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Родители думают о его жизни, не хотят потратить все силы зря. Там нет конкуренции»

Тарасова о переходе сына Плющенко: в Азербайджане нет конкуренции.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о переходе Александра Плющенко – сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко – из России в Азербайджан.

Источники РИА Новости сообщили, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР ) на заседании исполкома организации в четверг дала 13-летнему спортсмену открепление.

После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU ) он сможет представлять Азербайджан на международных стартах со следующего сезона.

«У него есть папа и мама. Они считают, что там он скорее поедет на юниорские чемпионаты. Там нет конкуренции. У нас очень большая конкуренция. И они думают о его жизни, не хотят потратить все свои силы зря», – сказала Тарасова.