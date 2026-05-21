  • Тарасова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Родители думают о его жизни, не хотят потратить все силы зря. Там нет конкуренции»
Тарасова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Родители думают о его жизни, не хотят потратить все силы зря. Там нет конкуренции»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о переходе Александра Плющенко – сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко – из России в Азербайджан. 

Источники РИА Новости сообщили, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на заседании исполкома организации в четверг дала 13-летнему спортсмену открепление.

После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных стартах со следующего сезона.

«У него есть папа и мама. Они считают, что там он скорее поедет на юниорские чемпионаты. Там нет конкуренции. У нас очень большая конкуренция. И они думают о его жизни, не хотят потратить все свои силы зря», – сказала Тарасова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
А когда другие папы и мамы желают своему ребёнку добра и думают о его жизни, то они оказываются чуть ли не предателями родины.
Unnamed80
Это другое! ) Впрочем, тут скорее адекватно оценил Плющенко своего сына. Звёзд с неба не хватает, скажем так.
Это классическое другое) Все животные равны, но некоторые равнее)
А как же коронное "для нас это не потеря"?)
К чему эта дипломатичность?
так она голосовала "за")))
Как сын собирается выигрывать хоть одну Олимпиаду, если бежит от конкуренции? Она везде есть на международных соревнованиях.
Какое там место на МС занимает азербайджанец Литвинцев? Неужели Плющенко хочет, чтобы рядом красовалась его фамилия?🙄
ПапЖеня не умеет тренировать, но должен же он объективно оценивать Сашины ’’достижения’’. Не на публику- но хотя бы для себя любимого.
Плющенко не конкурент для Литвинцева в ближайшие годы. В лучшем случае ко Франции выйдет во взрослые, но думаю там и Литвинцев закончит. Хотя он по возрасту и во Францию не попадает. То есть 5 лет- это по юниорам плюс один взрослый сезон.
Челик, который вообще избегает любой конкуренции и заявляется на соревнования водокачки без участников... Будет представлять целую страну на международных. Это очень смешно.
Тут, конечно, в очередной раз возникает вопрос: а зачем всё это? Александр очевидно бесперспективный фигурист. В 13 лет при всех преференциях семейного положения, он просто в принципе не может конкурировать со сверстниками. Более того, все разы, что я видел его на соревнованиях, он совсем не излучает любовь к ФК.

Зачем семья со скандалом переводит его за Азербайджан, вместо того, чтобы дать парню играть в футбол, например? Чтобы что? Чтобы папа с мамой втирали друзьям, что их сын выступает в национальной сборной и ездит на международные соревнования?
Бабло. А Азербайджан настолько низок чтобы плюща взять))))
Комментарий удален модератором
ТАТ в таком почтенном возрасте, что вроде уже пора не прогибаться … Да еще и под кого? Вроде смысл есть в словах, но разворот на 180 по сравнению с высказываниями в адрес других спортсменов не красит ее, мягко говоря.
Тоже поразили, что она, что Познер. Такой солидный возраст, положение, состоятельность - и абсолютное приспособленчество в краеугольных вопросах
Не хотят на старости лет остаться без дотаций…
Зачем они вообще этого пацана мучают фигурным катанием? Понятно же, что у него нет к фк ни таланта, ни желания. Дали бы ему хорошее образование. Отдали бы на футбол, которым он горит.
Амбиции родителей важнее желаний сына.
Не беспокойтесь. Всё будет в своё время. Пока так.
вот такая каспийская низменность, говоря языком географии
А что скажет министр спорта? Который обещал не пускать назад и наказывать таких?
Почему-то журналисты не спросили ни его мнение,ни мнение АТС. И на переизбрании вряд ли поднимут вопрос.
Татьяна Анатольевна, в вашем возрасте уже можно ни под кого не прогибаться, очень ждала вашу фразу, что от ухода ГномГномыча наше фигурное ничего не потеряет!!
Так она и есть.
