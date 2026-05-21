Тарасова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Родители думают о его жизни, не хотят потратить все силы зря. Там нет конкуренции»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о переходе Александра Плющенко – сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко – из России в Азербайджан.
Источники РИА Новости сообщили, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на заседании исполкома организации в четверг дала 13-летнему спортсмену открепление.
После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных стартах со следующего сезона.
«У него есть папа и мама. Они считают, что там он скорее поедет на юниорские чемпионаты. Там нет конкуренции. У нас очень большая конкуренция. И они думают о его жизни, не хотят потратить все свои силы зря», – сказала Тарасова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
К чему эта дипломатичность?
ПапЖеня не умеет тренировать, но должен же он объективно оценивать Сашины ’’достижения’’. Не на публику- но хотя бы для себя любимого.
Зачем семья со скандалом переводит его за Азербайджан, вместо того, чтобы дать парню играть в футбол, например? Чтобы что? Чтобы папа с мамой втирали друзьям, что их сын выступает в национальной сборной и ездит на международные соревнования?