Евгений Плющенко о переходе сына: «Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится»

Плющенко подтвердил, что его сын Александр переходит в Азербайджан.

Евгений Плющенко подтвердил, что его 13-летний сын Александр переходит из России в Азербайджан.

«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии.

Это очень непростое решение, у Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга. Сейчас сложное время, и такая поддержка очень важна», – отметил двукратный олимпийский чемпион.

⚡Александр Плющенко переходит из России в Азербайджан