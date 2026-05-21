  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Евгений Плющенко о переходе сына: «Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится»
0

Евгений Плющенко о переходе сына: «Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится»

Плющенко подтвердил, что его сын Александр переходит в Азербайджан.

Евгений Плющенко подтвердил, что его 13-летний сын Александр переходит из России в Азербайджан. 

«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии.

Это очень непростое решение, у Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга. Сейчас сложное время, и такая поддержка очень важна», – отметил двукратный олимпийский чемпион. 

⚡Александр Плющенко переходит из России в Азербайджан

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoсборная России
logoАлександр Плющенко
logoЕвгений Плющенко
logoмужское катание

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Евгений Плющенко об условии Баха: «Искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны. Отказаться от нашего президента, земель, ресурсов»
ОтветTom_tailor
Евгений Плющенко об условии Баха: «Искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны. Отказаться от нашего президента, земель, ресурсов»
07 апреля 2022 Плющенко призвал российских спортсменов отказаться от смены гражданства
5 августа 2022 Евгений Плющенко: буду отговаривать учеников, если кто-то захочет поменять гражданство
ОтветTom_tailor
Евгений Плющенко об условии Баха: «Искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны. Отказаться от нашего президента, земель, ресурсов»
«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от спецоперации ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь»

Я бы полностью процитировала. Просто предельное лицемерие
Надеюсь Россию допустят обратно ко всем играм, а Плющенко обратно не примут
ОтветДядя ТУРА
Надеюсь Россию допустят обратно ко всем играм, а Плющенко обратно не примут
Размечтался. Примут и ещё грантов насыпят с три короба, главное чтоб плебсу говорил что нужно
ох уж эти частные академии, которые финансируются за счет ледовых шоу, которые финансируются за счет государственных грантов)
ОтветАлександр Молоканов
ох уж эти частные академии, которые финансируются за счет ледовых шоу, которые финансируются за счет государственных грантов)
Там вся академия, начиная со строительства за гос. бабки существует, а сейчас пилят бюджет с руководством МО
ОтветАлександр Молоканов
ох уж эти частные академии, которые финансируются за счет ледовых шоу, которые финансируются за счет государственных грантов)
Надеюсь, шоу Плющенко теперь будут смотреть только в Азербайджане. после таких "патриотичных" демаршей нужно запретить шоу Плющенко с Гном Гномычем на территории России!
Вот это патриоты. А как же все гранты и гос финансирование школ и прочего. Хотя чему мы удивляемся. Позорище
Азербайджан поддерживает Украину. Все рассказы про дружбу и поддержку - это сказки и враньё.
Федерация должна принимать меры: хотя бы запрещать уходящим выступать в шоу в России. Иначе получается нечестно - выступать на международных соревнованиях без реальной конкуренции и зарабатывать на квартиру на Патриарших за счёт грантов
Как же не состоял в сборной, а как же сборная МО, там финансирование очень хорошее, даже "проживание" в домике ему оплачивалось
На 5 лет? А потом протащить его снова в сборную России, вот уж нет, сиди там с ним теперь в Азербайджане
Плющ нашел международные соревнования с одним участником? Что там сосут чемпионы, Евгений?
Куда же испарился весь патриотизм Рудковского?
Надеюсь, ФФКР отцепит от кормушки иностранных спортсменов, чтобы не участвовали в шоу, где есть государственное финансирование!
Ответgold-for-zagitova
Куда же испарился весь патриотизм Рудковского? Надеюсь, ФФКР отцепит от кормушки иностранных спортсменов, чтобы не участвовали в шоу, где есть государственное финансирование!
Сменившие гражданство вообще не должны организовывать шоу и выступать в шоу на территории России.
Еще и поддерживать вас? Забаненных спортсменой сборной кто бы поддержал
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Познер: «Малинин – выдающийся, но я отдаю предпочтение Плющенко. Мне очень нравилось, когда важность артистизма была значительной»
19 мая, 09:29
Поговорили с Познером о фигурке: Тутберидзе, Хени, Лью, атлетизм вместо красоты
19 мая, 07:45
Татьяна Тарасова: «После Ягудина и Плющенко фигуристов, сравнимых с ними, в России не было»
6 мая, 10:49
Рекомендуем
Главные новости
Камила Валиева посетила Суперфинал Кубка России по футболу
26 минут назадФото
Никита Володин: «Мы с Хазе нацелены кататься еще 4 года. Выходить просто на еще один сезон не имеет смысла – нужна большая и серьезная цель»
сегодня, 16:40
Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен
сегодня, 16:02
Денкова и Ставиский поставили короткую программу Косторной и Кунице
сегодня, 15:16Видео
Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова получила травму ноги («СЭ»)
сегодня, 14:30
Команда Соколовской анонсировала новую программу Кондратюка цитатой из романа Достоевского «Игрок»
сегодня, 13:56Фото
Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»
сегодня, 10:35
Авербух о допуске российских юниоров: «Думаю, что это действительно может произойти. Шансы очень большие»
вчера, 17:35
Светлана Ишмуратова: «Замечательно, что Трусова и Валиева возвращаются. Усилится внутренняя конкуренция, болельщики будут рады»
вчера, 15:28
Жулин об Александре Плющенко: «Да пусть он выступает за Азербайджан. В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело»
вчера, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем