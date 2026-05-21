Евгений Плющенко о переходе сына: «Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится»
Евгений Плющенко подтвердил, что его 13-летний сын Александр переходит из России в Азербайджан.
«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии.
Это очень непростое решение, у Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга. Сейчас сложное время, и такая поддержка очень важна», – отметил двукратный олимпийский чемпион.
Я бы полностью процитировала. Просто предельное лицемерие
Федерация должна принимать меры: хотя бы запрещать уходящим выступать в шоу в России. Иначе получается нечестно - выступать на международных соревнованиях без реальной конкуренции и зарабатывать на квартиру на Патриарших за счёт грантов
Надеюсь, ФФКР отцепит от кормушки иностранных спортсменов, чтобы не участвовали в шоу, где есть государственное финансирование!