Вопрос перехода Ивана Попова в Узбекистан отложен до заседания исполкома ФФККР в декабре («Лапидарность»)

ФФККР в декабре рассмотрит вопрос перехода фигуриста Попова в Узбекистан.

Возможный переход Ивана Попова в Узбекистан будет рассмотрен на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в декабре этого года.

Об этом сообщил журналист Владислав Жуков.

В мае 2025 года стало известно, что 20-летний фигурист намерен перейти из России в Узбекистан. Однако тогда ФФККР не дала спортсмену открепление.

В январе 2026-го Попов заявил, что не собирается завершать карьеру, а в марте находился на просмотре в академии «Ангелы Плющенко».

«Вопрос перехода Ивана Попова в Узбекистан отложен до декабрьского исполкома. Думаю, решение будет положительным», – написал Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».