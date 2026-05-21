Вопрос перехода Ивана Попова в Узбекистан отложен до заседания исполкома ФФККР в декабре («Лапидарность»)

ФФККР в декабре рассмотрит вопрос перехода фигуриста Попова в Узбекистан.

Возможный переход Ивана Попова в Узбекистан будет рассмотрен на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в декабре этого года. 

Об этом сообщил журналист Владислав Жуков. 

В мае 2025 года стало известно, что 20-летний фигурист намерен перейти из России в Узбекистан. Однако тогда ФФККР не дала спортсмену открепление. 

В январе 2026-го Попов заявил, что не собирается завершать карьеру, а в марте находился на просмотре в академии «Ангелы Плющенко». 

«Вопрос перехода Ивана Попова в Узбекистан отложен до декабрьского исполкома. Думаю, решение будет положительным», – написал Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Лапидарность
Т. е. Гномыч будет кататься на международке, а талантливейший Ваня будет сидеть без соревнований вообще. Маразм
Нужно было оставаться у своего тренера, которая всё и затевала. Тем более гражданство, как у Самоделкиной, у него уже было.
Очень жаль Ивана. Завис в воздухе, как говорится...Чего, спрашивается мурыжат, кто в нём у нас так уж сильно в федре нуждается? Считай ещё один сезон мимо, ни здесь, ни там...Удачи Ване, пусть повезёт.
Теоретически и с откреплением в декабре можно успеть на ЧМ, получив техминимум в 2027. Но что у него за форма будет? Может в шоу будет у Рудковской кататься.
Вот и я про это. Неизвестность - хуже всего.
Отпустите Ваньку, изверги! Чем вы отличаетесь от тех, кто не пускает нас на мир?
Надо либо оценивать нормально, на уровне медалей этапов Гран-при России, тем более несколько лет назад Ваня по его мастерству катания, да и по прыжкам (серебряный призёр прыжкового турнира 2024 года) был этого абсолютно достоин, либо отпускать быстрее, а то получается ни себе ни людям - не давать релиз не состоящим в сборной взрослым фигуристам.
Интересно было бы послушать этот судьбоносный разговор Евгения Викторовича с Иваном,- "Ну Ваня прости, обещал в мае порешать, но ты же видишь целый три спортсмена переходят, ты уж потери до декабря, а то сильно палевно будет")
Всё с ними понятно: отпускать под флаги других стран федра российская во главе с мандариновым кумом будет только избранных - фигуристов "АП"... вот такая у них дырявая "справедливость"...
Ванечке - удачи! Очень хочется, чтобы у него все получилось.
Ещё год мариновать будут
Гномыча отпустили,а Ваню-нет????
Академики торгуют нашими спортсменами, а им ещё гос.контракты дают
Доколе?
