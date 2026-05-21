16-летняя Кира Трофимова из «Ангелов Плющенко» перейдет из России в Беларусь

Как сообщает РИА Новости, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала спортсменке открепление на заседании исполкома организации, которое прошло в четверг.

После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) Трофимова сможет представлять Беларусь на международных соревнованиях – в случае допуска белорусской сборной.

16-летняя фигуристка тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С сентября 2025 года она не участвовала в турнирах. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Патриот всех распродал, а ведь и Жилина, и Трофимова, и Титова были сборницами, даже сын сидел в сборной МО, где оплачиваются и проживание в домиках, лед, и питание, и даже з/п тренера. Хотелось бы, чтобы Роднина пояснила? https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/3328853.html
ОтветMarinaEst
Хватит сказки рассказывать, на какие деньги построена эта "частная академия" пусть Абдурахманов расскажет. И сколько туда вливается бюджета - губер. МО и Роднина. Даже питание им оплачивают, ни в одной гос. школе такого нет, жесть
АП претендует на статус международной торговой организации. Продажа фигуристов оптом и в розницу.
Гномыч и Жилина за Азербайджан, Титова за Армению, Трофимова за Беларусь... осталось недоакадемикам Костылеву за Израиль пристроить, - белокурая и голубоглазая еврейская фигуристка с хитрыми заходами на ультра-си в полтора катка...
ОтветСергей Горшт
Ну Ещё КК останутся, их тоже надо куда нибудь пристроить...
ОтветСветлана Ивановская
А их чувствую разделят и одна из К уйдет тренировать и ребенком заниматься а другая К сменит партнера и к Мозер или в ТШТ уйдет
У нас фигуристов много, которым МС не светит когда нас допустят, а за сябров будет такая возможность выступать.
Всегда обидно за недооценку представляющей Беларусь прекрасной Вики Сафоновой на международных соревнованиях. Надеюсь, с Кирой такого не будет происходить после допуска. Помню, Кира нравилась по мастерству катания и представлению, компонентная.
Плющ уже давно не тренер, а поставщик спортсменов по всему СНГ.
Одна Муравьёва темнит куда переходит, пора бы и ей нас удивить
Кто последний будет уходить, не забудьте выключить свет.
Молодец Кира, выступать за союзное государство это здорово.
Так то Беларусь пока не допустили никуда! Но согласна, здорово, всяко лучше чем за проукраинский Азербайджан!
Осталось Лену Костылева пристроить и полный комплект.
