16-летняя Кира Трофимова из «Ангелов Плющенко» перейдет из России в Беларусь
Фигуристка Кира Трофимова перейдет в Беларусь.
Российская фигуристка Кира Трофимова начнет выступать за Беларусь.
Как сообщает РИА Новости, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала спортсменке открепление на заседании исполкома организации, которое прошло в четверг.
После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) Трофимова сможет представлять Беларусь на международных соревнованиях – в случае допуска белорусской сборной.
16-летняя фигуристка тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С сентября 2025 года она не участвовала в турнирах.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии