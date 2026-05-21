16-летняя Кира Трофимова из «Ангелов Плющенко» перейдет из России в Беларусь

Фигуристка Кира Трофимова перейдет в Беларусь.

Российская фигуристка Кира Трофимова начнет выступать за Беларусь.

Как сообщает РИА Новости, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала спортсменке открепление на заседании исполкома организации, которое прошло в четверг.

После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) Трофимова сможет представлять Беларусь на международных соревнованиях – в случае допуска белорусской сборной.

16-летняя фигуристка тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С сентября 2025 года она не участвовала в турнирах.