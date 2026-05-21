Александр Жулин: «Нарижный готов к полноценным тренировкам»

Жулин: Нарижный готов к полноценным тренировкам.

Тренер Александр Жулин сообщил, что Девид Нарижный готов возобновить полноценные тренировки на льду.

Нарижный выступает в танцах на льду в дуэте с Ириной Хаврониной , они – двукратные призеры чемпионата России. Дуэт пропустил прошедший сезон из-за операции на колене у партнера.

– В каких кондициях находится Девид после возвращения на лед?

– Он готов к полноценным тренировкам, – сказал Жулин.