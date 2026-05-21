Александр Жулин: «Нарижный готов к полноценным тренировкам»
Жулин: Нарижный готов к полноценным тренировкам.
Тренер Александр Жулин сообщил, что Девид Нарижный готов возобновить полноценные тренировки на льду.
Нарижный выступает в танцах на льду в дуэте с Ириной Хаврониной, они – двукратные призеры чемпионата России. Дуэт пропустил прошедший сезон из-за операции на колене у партнера.
– В каких кондициях находится Девид после возвращения на лед?
– Он готов к полноценным тренировкам, – сказал Жулин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии