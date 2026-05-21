Алина Горбачева вернулась к тренировкам на льду после травмы и операции

Фигуристка Алина Горбачева возобновила тренировки на льду.

Фигуристка Алина Горбачева возобновила тренировки на льду. 

Осенью прошлого года спортсменка получила травму колена, а в январе перенесла операцию. 

«Всем привет. Сегодня я первый раз вышла на лед спустя полгода, ура! Так скучала по льду», – сказала Горбачева на видео, которое выложила в соцсети. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Горбачевой
Продуктивных тренировок, но только без форсирования. Программы в случае чего можно прошлогодние оставить.
Значит, есть время полноценное подготовиться к сезону. Хорошо
Какая хорошая новость. Успешного восстановления- и в сезон!
Алине успешного восстановления ♥️
Очень радостно за Алину!.. Спокойных и успешных тренировок на льду и постепенного полного восстановления спортивной формы!..
Аккуратней. полного восстановления
Ждём, Алина!
Хорошая новость, здоровья Алине и в готовности подойти к новому сезону!
Радостное и долгожданное событие, здоровья Алине и сил для полного восстановления и набора хорошей формы!
Какая радостная новость. Здоровья Алине. Ждём на льду.
