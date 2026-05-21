Алина Горбачева вернулась к тренировкам на льду после травмы и операции

Алина Горбачева вернулась к тренировкам на льду.

Фигуристка Алина Горбачева возобновила тренировки на льду.

Осенью прошлого года спортсменка получила травму колена, а в январе перенесла операцию.

«Всем привет. Сегодня я первый раз вышла на лед спустя полгода, ура! Так скучала по льду», – сказала Горбачева на видео, которое выложила в соцсети.