Американские фигуристы застряли в лифте на 45 минут. Гленн опубликовала видео

Лью, Гленн и другие американские фигуристы застряли в лифте на 45 минут.
Видео опубликовала в соцсети Эмбер Гленн. Сейчас спортсмены участвуют в туре Stars on Ice.
«Мы застряли. Сначала посмеялись и подумали, что вот-вот снова начнем двигаться. Прошло 20 минут... уже не до смеха. Стало действительно жарко. Эван [Бейтс] наблюдал за нами и изо всех сил пытался помочь нам спастись. Свобода и свежий воздух после 45 минут в застрявшем лифте», – написала Гленн.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
В общем, обошлось это нашей компании как три ящика шампанского.
Тогда ещё в начальных классах учился.
То один, то с собакой застревал.
Один раз даже кабину поднять не смогли - наполовину подняли до этажа, потом нас с собакой вытаскивали оттуда, по очереди)
Но это даже всё фигня.
Мужик тоже у нас там застрял. Немой.
И - как он вызовет? Он на кнопку вызова жмёт, а его диспетчер матом кроет "прекратите баловаться, милицию вызову".
Говорили, что 4 часа так просидел в лифте, пока диспетчер сообразила, что что-то тут не так.