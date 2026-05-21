0

Школу Алины Загитовой планируют сдать к 30 августа

Школу Алины Загитовой планируют сдать к 30 августа.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о строительстве школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в Казани.

«Буквально недавно мы делали объезд, все идет по графику, получается очень функциональная арена. Мы очень кропотливо вместе с Алиной Загитовой, с ее командой работали над проектом. Сегодня на этом объекте все сделано для того, чтобы это был по-настоящему функциональный центр фигурного катания.

Мы много проанализировали, много поездили, посмотрели объекты, которые уже были сданы. Все ведет к тому, что к 30 августа мы этот объект сдадим. Строительная часть идет по графику, здесь мы не видим никаких сомнений.

Алина полностью занимается этим проектом. Основная задача ее и ее команды – подобрать тренеров, потому что без тренера никуда не уедешь. Она будет сама заниматься как генменеджер этим проектом», – сказал Леонов.

Нашли контракт на школу Загитовой: 1,283 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoАлина Загитова
Школа Загитовой
Владимир Леонов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
На фоне новостей с обращением жителей Иркутской что ли области к Си с просьбой построить школу, это прям добавляет оттенков.
ОтветDaylight
На фоне новостей с обращением жителей Иркутской что ли области к Си с просьбой построить школу, это прям добавляет оттенков.
П-приоритеты!
ОтветDaylight
На фоне новостей с обращением жителей Иркутской что ли области к Си с просьбой построить школу, это прям добавляет оттенков.
Комментарий удален модератором
в школе будут обучать по следующим приоритетным направлениям:
- новояз и альтернативная грамматика русского языка
- расстройства пищевого поведения, опыт лидеров
- пластическая хирургия для подростков
ОтветБорис_1117003684
в школе будут обучать по следующим приоритетным направлениям: - новояз и альтернативная грамматика русского языка - расстройства пищевого поведения, опыт лидеров - пластическая хирургия для подростков
Комментарий скрыт
ОтветБорис_1117003684
в школе будут обучать по следующим приоритетным направлениям: - новояз и альтернативная грамматика русского языка - расстройства пищевого поведения, опыт лидеров - пластическая хирургия для подростков
- Правила дорожного движения для илиты
Страна может спать спокойно, важнейший стратегический объект почти готов!
Алина полностью занимается этим проектом
_____________
судя по глубине мысли в её "кружочках" - вот как-то сразу настораживают подобные заявления...
ОтветБезызбежноНаКрасный
Алина полностью занимается этим проектом _____________ судя по глубине мысли в её "кружочках" - вот как-то сразу настораживают подобные заявления...
Как бы так написать, чтоб не забанили)))

Чтобы эта школа была, Алине приходится глубины не только мыслей показывать...
Боже, откуда они только взялись, все эти гоп-стоп-менеджеры? Завелись точно моль в гардеробе. Неведомое семя, занесенное на Землю с инопланетных джунглей, где каждая былинка готова впиться и высосать через копчик твой спинной мозг. Какой-то новый класс-паразит... Паразитариат. Узнать паразитария легко: одет-обут модно и дорого, в руках новейший айфон, без него никуда, как монах без четок. В кабинете, за креслом, висят дипломы и сертификаты об окончании чуть ли не Кембриджа, а то и золотая дощечка «Человек года» по версии Всемирной академии управления (ВАУ). Паразитарий знает всё и не умеет ничего, может только контролировать финансовые потоки, что в переводе на обыкновенный язык означает: воровать заработанное другими. Но главный, отличительный признак: они никогда не признают своих ошибок, промахов, а то и просто глупостей.
Юрий Поляков. Любовь в эпоху перемен.
Школу косноязычия? 😳 Или какая у Загитовой может быть своя школа, чему она еще может учить? 🤔
Ответkarpkarpov
Школу косноязычия? 😳 Или какая у Загитовой может быть своя школа, чему она еще может учить? 🤔
Комментарий скрыт
ОтветСветлана Одинцова
Комментарий скрыт
Она никогда нигде ни разу не заявляла что хочет кого-то учить фигурному катанию. И даже не пыталась, хотя возможностей у нее полно.
Загитовой действительно не помешало бы прийти в какую-нибудь казанскую школу 30 августа, подать документы на зачисление в пятый класс и очно отучиться хотя бы 5 лет. Можно даже на время обучения переименовать учреждение в «школу Загитовой» и вести оттуда трансляции реалити-шоу, которое уж точно побьет по рейтингам все остальные «проявления» вместе взятые😂🤦‍♂️
ОтветБоевой Бурят Путина
Загитовой действительно не помешало бы прийти в какую-нибудь казанскую школу 30 августа, подать документы на зачисление в пятый класс и очно отучиться хотя бы 5 лет. Можно даже на время обучения переименовать учреждение в «школу Загитовой» и вести оттуда трансляции реалити-шоу, которое уж точно побьет по рейтингам все остальные «проявления» вместе взятые😂🤦‍♂️
Комментарий скрыт
ОтветБоевой Бурят Путина
Загитовой действительно не помешало бы прийти в какую-нибудь казанскую школу 30 августа, подать документы на зачисление в пятый класс и очно отучиться хотя бы 5 лет. Можно даже на время обучения переименовать учреждение в «школу Загитовой» и вести оттуда трансляции реалити-шоу, которое уж точно побьет по рейтингам все остальные «проявления» вместе взятые😂🤦‍♂️
Не плохо бы ей вообще хоть немного научится ттенировать, хотя бы у той же Тутберидзе. Но видно Этери лучше знает Загитову, раз не привлекает.
> Мы очень кропотливо вместе с Алиной Загитовой, с ее командой работали над проектом.

Что за команда? Оказывается все эти годы стройкой занималась некая "команда Загитовой"... кто-то помнит хоть один кружочек или рилс про ее "команду"? 😳

>Основная задача ее и ее команды – подобрать тренеров, потому что без тренера никуда не уедешь. Она будет сама заниматься как генменеджер этим проектом

Т.е. загадочная "команда", о которой Алиночка даже не заикнулась за эти годы, будет еще и тренеров туда набирать. А сама Алиночка будет "генеральным менеджером".
Кто-то видел в жизни начальника который и двух слов связать не может? Кажется у нас намечается "трижды лучший генменеджер России".. 🤦
Ответkarpkarpov
> Мы очень кропотливо вместе с Алиной Загитовой, с ее командой работали над проектом. Что за команда? Оказывается все эти годы стройкой занималась некая "команда Загитовой"... кто-то помнит хоть один кружочек или рилс про ее "команду"? 😳 >Основная задача ее и ее команды – подобрать тренеров, потому что без тренера никуда не уедешь. Она будет сама заниматься как генменеджер этим проектом Т.е. загадочная "команда", о которой Алиночка даже не заикнулась за эти годы, будет еще и тренеров туда набирать. А сама Алиночка будет "генеральным менеджером". Кто-то видел в жизни начальника который и двух слов связать не может? Кажется у нас намечается "трижды лучший генменеджер России".. 🤦
Комментарий скрыт
После тяжёлого, продолжительного пиара была сдана школа Загитовой. Здравый смысл будет разбит, кринж будет за нами.
Ответagentkuper
После тяжёлого, продолжительного пиара была сдана школа Загитовой. Здравый смысл будет разбит, кринж будет за нами.
Комментарий скрыт
Именно сейчас так жизненно важно было построить школу фигурного катания Загитовой (за сколько-сколько там не подскажите лярдов?) 24-летняя девушка довольна! Других-то необходимостей у нас нет. Нужно было к дню рождения Алины сдачу объекта приурочить. А чё - гулять так гулять!
ОтветРинн24
Именно сейчас так жизненно важно было построить школу фигурного катания Загитовой (за сколько-сколько там не подскажите лярдов?) 24-летняя девушка довольна! Других-то необходимостей у нас нет. Нужно было к дню рождения Алины сдачу объекта приурочить. А чё - гулять так гулять!
Комментарий скрыт
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тутберидзе и Дудаков проведут сборы в Китае
13 минут назад
Камила Валиева посетила Суперфинал Кубка России по футболу
сегодня, 19:22Фото
Никита Володин: «Мы с Хазе нацелены кататься еще 4 года. Выходить просто на еще один сезон не имеет смысла – нужна большая и серьезная цель»
сегодня, 16:40
Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен
сегодня, 16:02
Денкова и Ставиский поставили короткую программу Косторной и Кунице
сегодня, 15:16Видео
Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова получила травму ноги («СЭ»)
сегодня, 14:30
Команда Соколовской анонсировала новую программу Кондратюка цитатой из романа Достоевского «Игрок»
сегодня, 13:56Фото
Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»
сегодня, 10:35
Авербух о допуске российских юниоров: «Думаю, что это действительно может произойти. Шансы очень большие»
вчера, 17:35
Светлана Ишмуратова: «Замечательно, что Трусова и Валиева возвращаются. Усилится внутренняя конкуренция, болельщики будут рады»
вчера, 15:28
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем