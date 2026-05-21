Школу Алины Загитовой планируют сдать к 30 августа.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о строительстве школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в Казани.

«Буквально недавно мы делали объезд, все идет по графику, получается очень функциональная арена. Мы очень кропотливо вместе с Алиной Загитовой, с ее командой работали над проектом. Сегодня на этом объекте все сделано для того, чтобы это был по-настоящему функциональный центр фигурного катания.

Мы много проанализировали, много поездили, посмотрели объекты, которые уже были сданы. Все ведет к тому, что к 30 августа мы этот объект сдадим. Строительная часть идет по графику, здесь мы не видим никаких сомнений.

Алина полностью занимается этим проектом. Основная задача ее и ее команды – подобрать тренеров, потому что без тренера никуда не уедешь. Она будет сама заниматься как генменеджер этим проектом», – сказал Леонов.

