Школу Алины Загитовой планируют сдать к 30 августа
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о строительстве школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в Казани.
«Буквально недавно мы делали объезд, все идет по графику, получается очень функциональная арена. Мы очень кропотливо вместе с Алиной Загитовой, с ее командой работали над проектом. Сегодня на этом объекте все сделано для того, чтобы это был по-настоящему функциональный центр фигурного катания.
Мы много проанализировали, много поездили, посмотрели объекты, которые уже были сданы. Все ведет к тому, что к 30 августа мы этот объект сдадим. Строительная часть идет по графику, здесь мы не видим никаких сомнений.
Алина полностью занимается этим проектом. Основная задача ее и ее команды – подобрать тренеров, потому что без тренера никуда не уедешь. Она будет сама заниматься как генменеджер этим проектом», – сказал Леонов.
судя по глубине мысли в её "кружочках" - вот как-то сразу настораживают подобные заявления...
Чтобы эта школа была, Алине приходится глубины не только мыслей показывать...
Юрий Поляков. Любовь в эпоху перемен.
Что за команда? Оказывается все эти годы стройкой занималась некая "команда Загитовой"... кто-то помнит хоть один кружочек или рилс про ее "команду"? 😳
>Основная задача ее и ее команды – подобрать тренеров, потому что без тренера никуда не уедешь. Она будет сама заниматься как генменеджер этим проектом
Т.е. загадочная "команда", о которой Алиночка даже не заикнулась за эти годы, будет еще и тренеров туда набирать. А сама Алиночка будет "генеральным менеджером".
Кто-то видел в жизни начальника который и двух слов связать не может? Кажется у нас намечается "трижды лучший генменеджер России".. 🤦