Ришо о постановке для Трусовой: «Мне очень понравился результат, хочется верить, что люди увидят: она может не только прыгать»

Ришо о программе для Трусовой: люди увидят, что она может не только прыгать.

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал о работе с серебряным призером Олимпиады-2022 Александрой Трусовой.

«На работу с Сашей у нас было пять полных дней на льду. Музыка для программы была уже готова, ее предложил я, но пусть ее раскроет сама Саша. Могу лишь сказать, что это более взрослая и зрелая музыка, в программе есть музыкальное развитие, но основа – больше в сторону классики. Наша работа получилась очень интересной.

Мне очень понравился результат, хочется верить, что люди увидят: она может не только прыгать. Интересно, что за эту неполную неделю можно было увидеть, как она открылась с новой стороны. Какие-то вещи были для нее не совсем привычным, она поначалу даже не верила – говорила «нет-нет, это совсем не моя история, я не смогу». Но видели бы вы итоговый результат! Катание, то, как она слышит музыку, внимание к скольжению и реберности – мне кажется, она больше поверила в себя. Я это видел даже в глазах ее мамы – она присутствовала на наших тренировках.

А еще у Саши просто невероятно милый сын. Миша – очень красивый малыш, вы его видели? Я сказал Саше, что он создан для кино или модельного бизнеса. И характер у него просто ангельский, он все время улыбается и никого не боится.

В работе с каждым спортсменом я открываю для себя что-то новое, это делает меня сильнее и лучше. Саша – суперпрофессионал, она отлично знает, что и как работает на льду, но мне кажется, она тоже открыла для себя что-то новое за эти дни. Это был наш первый опыт совместной работы, мы не были до этого знакомы. И я видел, как сначала она ко мне присматривалась и была немного закрыта. Сначала она часто отвечала, что не совсем понимает, что я от нее хочу, но под конец работы расцвела и раскрылась. Мы были на одной волне и уже понимали друг друга без слов», – сказал Ришо.