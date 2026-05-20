Ришо о постановке для Трусовой: «Мне очень понравился результат, хочется верить, что люди увидят: она может не только прыгать»

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал о работе с серебряным призером Олимпиады-2022 Александрой Трусовой.

«На работу с Сашей у нас было пять полных дней на льду. Музыка для программы была уже готова, ее предложил я, но пусть ее раскроет сама Саша. Могу лишь сказать, что это более взрослая и зрелая музыка, в программе есть музыкальное развитие, но основа – больше в сторону классики. Наша работа получилась очень интересной.

Мне очень понравился результат, хочется верить, что люди увидят: она может не только прыгать. Интересно, что за эту неполную неделю можно было увидеть, как она открылась с новой стороны. Какие-то вещи были для нее не совсем привычным, она поначалу даже не верила – говорила «нет-нет, это совсем не моя история, я не смогу». Но видели бы вы итоговый результат! Катание, то, как она слышит музыку, внимание к скольжению и реберности – мне кажется, она больше поверила в себя. Я это видел даже в глазах ее мамы – она присутствовала на наших тренировках.

А еще у Саши просто невероятно милый сын. Миша – очень красивый малыш, вы его видели? Я сказал Саше, что он создан для кино или модельного бизнеса. И характер у него просто ангельский, он все время улыбается и никого не боится.

В работе с каждым спортсменом я открываю для себя что-то новое, это делает меня сильнее и лучше. Саша – суперпрофессионал, она отлично знает, что и как работает на льду, но мне кажется, она тоже открыла для себя что-то новое за эти дни. Это был наш первый опыт совместной работы, мы не были до этого знакомы. И я видел, как сначала она ко мне присматривалась и была немного закрыта. Сначала она часто отвечала, что не совсем понимает, что я от нее хочу, но под конец работы расцвела и раскрылась. Мы были на одной волне и уже понимали друг друга без слов», – сказал Ришо.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Майи Багрянцевой
А вообще то глейхенгауз не хуже этого ришо, абсолютно не понятно, почему такой пиар этому человеку
Потому что "не наш",--потому и пиар. Своих предпочитают гнобить, принижать)))
Человек ничто, имя -всё!
Очень приятное впечатление оставляет Бенуа Ришо. Подкупает то, как он тепло и положительно отзывается о наших самых разных спортсменах.
хороший мужик, понятно, что его хорошесть сдобрена финансово, но мне кажется он вполне искренен, что ему нравится работать с нашими спортсменами
Трусоботы писали - Наконец то не будет ногомахов от Глейха))
И как вам ногомах от Ришо?
Трусова выложила свежие отрывки постановки
Неплохо. Кстати, раньше в ТШТ у Саши практически не было спиралей (а они у нее, как оказалось. отличные), "ногомахи" тоже были не у нее (хотя у Саши они очень эффектные).
Мне нравится, что Ришо делает ставку на раскат, амплитуду, то, что у Саши относится к сильным сторонам. надеюсь, что и музыка не подкачает.
коротенькими трусоножками эффектные? ну вы в своем репертуаре
Ну вообще-то, что Саша может не только прыгать, раскрыла программа "Фрида".
Вот, вот. Я тоже это увидела уже во "Фриде"
Она кроме прыгов еще что-то умеет? Фриду ей ставили от и до. Осталась только улыбочка.
Видимо восторженные комментарии после постановок входят в "под ключ") Ну в общем-то не он один этим грешит) Что касается Саши, очень интересно снова посмотреть и на неё саму в соревновательном режиме, и на проделанную работу всех причастных. Верю в неё и желаю большой удачи.
Вряд ли это наигранное. Человек, очевидно, большой фанат своего дела и ему действительно интересно работать с разными спортсменами и раскрывать их.
Да я шучу) Видно, что он получает удовольствие от работы, а все его подопечные становятся в моменте его детьми, а результат - детищем. Успехов и удачи ему в творчестве.
Стало дико любопытно..
Проблема в том, что если Саша сосредоточится на всех этих хорео-изысках(а ей это дается трудно), то шанс, что не посыпятся прыжки, очень небольшой
Ну тройные она прыгнет, это не проблема. А если про сложное...не думаю, что будут с ума сходить в какой-то бешеной гонке. 1 квад, скорее всего, в лучшем случае 2, и добивание трикселя для короткой. 5 квадов осталось в прошлом, она просто физически не потянет...А с минимальным набором у-си, можно и над хорео плотнее поработать.
Пусть получает новый опыт, посыпятся - ничего страшного, у нее новый этап в жизни до ОИ 4 года, пусть пробует.
Бенуа красочно и художественно описывает своё сотрудничество с нашими фигуристками. Посмотрим как оно будет выглядеть наяву.
столько денег ему отвалили, еще бы он как-то по-другому описывал))
"Хотя кого я обманываю" - с ухмылкой проговорил про себя хореограф
каждый раз кто-то хочет показать новую Трусову, и каждый раз одно и то же)))
Трусова верна себе до конца! Подумаешь, Ришо... А спина то как? Вдруг болеть перестала?
