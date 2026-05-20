  • Роднина об отстранении российских спортсменов: «Мы мало где выступаем, а там, где выступаем, не показываем никакого снижения»
Роднина об отстранении российских спортсменов: «Мы мало где выступаем, а там, где выступаем, не показываем никакого снижения»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на вопрос об уровне российского спорта в условиях отстранения.

«Сможем ли мы продержаться еще два года без международных турниров? Трудно сказать, потому что не знаю, какой у нас резерв. Плюс у нас многие возвращаются на международные турниры, где занимают высокие места и позиции.

За период отстранения где-то произошла смена поколений, а любое новое поколение что-то меняет. Плюс мы все равно работаем и проводим соревнования по международным требованиям в каждом виде спорта. Если эти требования выполняются, то о какой деградации нашего спорта можно говорить? Мы мало где выступаем, а там, где выступаем, не показываем никакого снижения.

В тех же лыжных гонках от нас приехало всего два человека, поэтому как сравнивать? Даже не было команды, а это всегда дух и настрой. Еще не приехали наши лидеры, которых нигде не допустили. Если мы выступали на Олимпиаде в очень урезанном составе и не лидерами, то какой итог можно подводить?» – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
отстранение и возвращение России
