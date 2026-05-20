Мария Купцова: «Любой вид спорта можно раскрутить так же, как фигурное катание. Находим целевую аудиторию и начинаем делать для нее классный контент»

Спортивный агент Мария Купцова считает, что любой вид спорта можно популяризировать так же, как фигурное катание. 

– Можно ли по примеру фигурного катания так же раскрутить любой другой вид спорта? Реально ли, например, чтобы современное пятиборье тоже собирало рейтинги?  

– Конечно. В целом, механизм понятен: находим целевую аудиторию и начинаем для нее делать классный, интересный контент. Можно очень скучно показать фигурное катание, а можно вкусно завернуть пятиборье.

Потом этот контент интегрируется на ту платформу или площадку, где есть наша аудитория. Ну, и работа монтажа: рилсы, шортсы, короткие форматы, чтобы это стало максимально вирально. 

– Вы чувствуете интерес к этой теме со стороны федераций по другим видам спорта? 

– Да, интерес со стороны федераций к теме продвижения сейчас точно есть, но он очень разный. Есть федерации, которые активно этим занимаются и системно работают над брендом – как своим, так и спортсменов.

Например, Федерация водных видов спорта много вкладывает в развитие, у них есть четкое видение и сильная пресс-служба. Федерация фигурного катания выстроила эффективную коммуникацию с Первым каналом и продвигается через крупные турниры и масштабные офлайн- и онлайн-проекты.

При этом есть и те, кто пока не уделяет этому достаточного внимания. В некоторых случаях инициативу спортсменов даже не всегда поддерживают – иногда к этому относятся скорее настороженно.

Эта система должна работать как win-win: когда спортсмены становятся интересны как личности, зрители получают качественный контент, а федерации и клубы зарабатывают и могут дальше инвестировать в развитие и маркетинг. В идеальном мире это так работает, – сказала Купцова в интервью Спортсу’’.

Разговор с агентом Тутберидзе и Загитовой: как монетизировать фигурку

Сколько видов спорта раскрутила Мария Купцова?
Или таки она пришла в один из самых популярных видов спорта в РФ и занялась PR самого популярного ТШ?
ОтветHappy_Ness
Купцова конечно очень смешной персонаж с карикатурным самомнением и реально звездной болезнью с банальщиной и клише)), не понимает девушка, что ее приблизили,потому что она просто понятная (от кого пришла, ручная, предсказуемая) плюс я думаю ЭГ угорает от этого самомнения девушки не основанного ни на чем и которое вот такую ахинею себе может нести про "в идеальном мире все так и работает"))).напрасно ее выпустили и дали выговориться).с таким "пиарщиком" и врагов не надо., то то я думаю,что за бред устроили с ОККО, что за навязчивость именно отталкивающая и работающая именно в минус ТШТ и Георгиевне.
ОтветHappy_Ness
Вот раскрутила бы стрельбу из лука, например, — это я понимаю, профессиональная работа пиарщика. А тут-то и без нее все раскручено было))
Только сама Шашина пришла в ФК, которое после Олимпиады в Сочи и так было популярное.
ОтветKaterina Sunny
Оно и до этого было бы популярно если бы не было на НТВ плюс много лет .
У агента звездная болезнь. Фигурное катание без нее было бы примерно также популярно как сейчас. А ее пиар Тутберидзе уже скорее провоцирует негатив. То есть финансово результат есть но в плане репутации много вопросов. Шашина действует в стиле пиарщиков шоубиза пихая подопечных во все места без разбора и без чувства меры.

А насчет любого вида спорта вообще какая-то шиза. Пусть возьмет какой-нибудь хоккей на траве и попробует его раскрутить лол.
Ответribikorto
Простите пожалуйста, не подскажете, так Купцова и Шашина одно лицо?
ОтветДружба11
Одно. Шашина ее фамилия до замужества, Купцова она в браке
🥱 надеюсь к ней не попрутся из других федераций сливать бюджет...
Нет у неё завязок, чтобы целый вид продвигать... у неё даже в голове такие масштабы не складываются...
ОтветАлександр
Да пусть попрутся зато сразу будет видно кто есть кто , ведь не раскрутит .
ОтветМагомед Абдулмеджидов
Деньги жалко... лучше их на организацию и продвижение городских/областных турниров пустить, с развитием в "семейную" сторону... двигать не "сверху", а "снизу"... а сливать бюджеты, пытаясь выйти на позиции вида, который несколько десятков лет продвигается - так себе идея...
Такой себе у вас контент, прямо скажем.
Фк - традиционно наш сильный олимпийский вид, куда государство вливает кучу денег и поддерживает спортсменов.
И на этой базе вы еще умудряетесь сливать репутацию спортсменов и тренеров.
Или невыгодно их представлять. Или не раскрывать как можно было бы.
Просто почуяла, где деньги, повезло, взяли.
Реально за штаб болеют из-за его успешной работы, а не за ваши стихи и поздравления.
Таким специалистам хула-хуп крутить, а не любой вид спорта на словах раскручивать.
контент что ты делаешь-фуфел, вызывает отторжение к фигуристам, лучше дай им самим что-то постить
".... рилсы, шортсы, короткие форматы, чтобы это стало максимально вирально..." По-русски научись сначала говорить. А потом уже всё остальное.
Ну и еще нужна такая сущая мелочь как Первый канал, всего то, и точно взлетит.
ОтветMax Zdanov
Она о домашней ои, президенте и паре легендарных личностей в виде забыла...
Глупость эта Купцова говорит. Конькобежный спорт вряд-ли привлечёт миллионы болельщиков. Это не футбол и не биатлон.
