Мария Купцова: «Любой вид спорта можно раскрутить так же, как фигурное катание. Находим целевую аудиторию и начинаем делать для нее классный контент»
– Можно ли по примеру фигурного катания так же раскрутить любой другой вид спорта? Реально ли, например, чтобы современное пятиборье тоже собирало рейтинги?
– Конечно. В целом, механизм понятен: находим целевую аудиторию и начинаем для нее делать классный, интересный контент. Можно очень скучно показать фигурное катание, а можно вкусно завернуть пятиборье.
Потом этот контент интегрируется на ту платформу или площадку, где есть наша аудитория. Ну, и работа монтажа: рилсы, шортсы, короткие форматы, чтобы это стало максимально вирально.
– Вы чувствуете интерес к этой теме со стороны федераций по другим видам спорта?
– Да, интерес со стороны федераций к теме продвижения сейчас точно есть, но он очень разный. Есть федерации, которые активно этим занимаются и системно работают над брендом – как своим, так и спортсменов.
Например, Федерация водных видов спорта много вкладывает в развитие, у них есть четкое видение и сильная пресс-служба. Федерация фигурного катания выстроила эффективную коммуникацию с Первым каналом и продвигается через крупные турниры и масштабные офлайн- и онлайн-проекты.
При этом есть и те, кто пока не уделяет этому достаточного внимания. В некоторых случаях инициативу спортсменов даже не всегда поддерживают – иногда к этому относятся скорее настороженно.
Эта система должна работать как win-win: когда спортсмены становятся интересны как личности, зрители получают качественный контент, а федерации и клубы зарабатывают и могут дальше инвестировать в развитие и маркетинг. В идеальном мире это так работает, – сказала Купцова в интервью Спортсу’’.
