Академия Плющенко планирует пригласить Бенуа Ришо для постановки программ четырем фигуристам
Академия Плющенко планирует пригласить французского хореографа Бенуа Ришо для постановки программ четырем спортсменам.
Об этом сообщила совладелица академии Яна Рудковская.
Ранее стало известно, что Ришо мог поставить программу на новый сезон подопечной Евгения Плющенко Елене Костылевой. Однако, по словам самого хореографа, он отказался из-за нехватки времени.
«Мы хотели поставить программу Лене у Бенуа, агент Ари Закарян вел переговоры. Но у него вообще не было времени. Он приезжал под определенных спортсменов.
Ценник за его программы известен, нас он устраивал. Ничего страшного, еще будет возможность. Мы никуда не торопимся. В следующий раз планируем его пригласить через Ари, чтобы он никуда не спешил и точечно поставил нашим четырем спортсменам программы на одной из наших ледовых арен», – сказала Рудковская.
Сначала выглядело понятно - поставить топам, как-то индивидуально. Было интересно. Сейчас уже даже Ришо, мне кажется, не верит своему фарту и пакует чемоданы бабла, пока горячо.