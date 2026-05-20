  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Агент Тутберидзе о шоу «Большие девочки»: «Этери максимально вникает в процесс, она всегда на связи, следит, кто сорвался, кто и как потренировался»
0

Агент Тутберидзе о шоу «Большие девочки»: «Этери максимально вникает в процесс, она всегда на связи, следит, кто сорвался, кто и как потренировался»

Агент Тутберидзе рассказала об участии тренера в проекте «Большие девочки».

Спортивный агент Мария Купцова рассказала об участии Этери Тутберидзе в шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница».

«Большие девочки» – социальное реалити-шоу про похудение. Тутберидзе является наставником участниц, которые худеют в прямом эфире. 

– Этери Тутберидзе и проект «Большие девочки» – тоже ваша работа? 

– Инициатива исходила от телеканала «Пятница». Когда Этери Георгиевна впервые про это услышала, ответ был категорический – нет! На все мои аргументы о том, как интересно будет предстать в другом амплуа и перед другой аудиторией, она говорила: «Мне это не нужно». 

В целом, Этери Георгиевна так отвечает на многие запросы, но моя задача была донести, зачем это нужно. И как вы можете видеть, я с ней справилась.

– По передаче сложилось ощущение, что она не была сильно погружена в процесс. Приезжала на площадку, говорила нужные слова и уезжала. 

– Это же телевизионный проект, редакторы и продюсеры, конечно, пишут сценарии для ведущих. Но если вы внимательно посмотрите все три сезона, поймете, что на самом деле Этери Георгиевна максимально вникает. Даже если ее нет на площадке, она всегда на связи и в курсе всего. Кто сорвался, кто и как потренировался – она следит! 

Она ведь и отказывалась поначалу, потому что боялась: не будет хватать на это времени. Основной съемочный процесс попадает на старт сезона. А Этери Георгиевна не тот человек, кто будет делать вполсилы. Ее фраза «дисциплина определяет результат» – как раз об этом. Отлично работает не только в спорте, но и в жизни, – сказала Купцова в интервью Спортсу’’.

Разговор с агентом Тутберидзе и Загитовой: как монетизировать фигурку

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЭтери Тутберидзе
телевидение
Мария Купцова

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Посмотрела частично первый сезон.
Кмк, проект неинтересный, с сомнительными способами похудения, не для всех подходящими.
ОтветOlga.t
Посмотрела частично первый сезон. Кмк, проект неинтересный, с сомнительными способами похудения, не для всех подходящими.
После проекта они наели ещё больше, чем было изначально.
Все, что делает Тутберидзе - это забег на короткие дистанции, который ещё и вред здоровью приносит.
Я немного посмотрела первый сезон. Этери там появлялась на взвешивании (финальной части серии, где определяли, кто должен покинуть проект).
Говорила что-то типа: надо лучше работать, стараться и подобные фразы.
И то не каждый раз удостаивала своим присутствием участниц. Иногда онлайн подключалась.
Но кринжа добавляло, что она девочкам с весом 150 кг говорит, как они плохо стараются, с таким же выражением лица, как своим ученицам после падения в прокате. То есть для неё вообще нет разницы, что у них совершенно другой анамнез и другие проблемы.

Само шоу лютый кринж. Это вообще не про похудение и не про здоровое похудения.
ОтветNTLY
Я немного посмотрела первый сезон. Этери там появлялась на взвешивании (финальной части серии, где определяли, кто должен покинуть проект). Говорила что-то типа: надо лучше работать, стараться и подобные фразы. И то не каждый раз удостаивала своим присутствием участниц. Иногда онлайн подключалась. Но кринжа добавляло, что она девочкам с весом 150 кг говорит, как они плохо стараются, с таким же выражением лица, как своим ученицам после падения в прокате. То есть для неё вообще нет разницы, что у них совершенно другой анамнез и другие проблемы. Само шоу лютый кринж. Это вообще не про похудение и не про здоровое похудения.
Как это вы все по полочкам разложили и всё оказалось не тем, чем должно было быть. Но вот странно, если знаете, как следует делать, почему этого до сих пор нет?
ОтветЭдель
Как это вы все по полочкам разложили и всё оказалось не тем, чем должно было быть. Но вот странно, если знаете, как следует делать, почему этого до сих пор нет?
//Но вот странно, если знаете, как следует делать, почему этого до сих пор нет?//
Я не работаю продюсером на телеканале Пятница. Странно такие вопросы адресовывать зрителю.
Вообще форматы таких шоу не подходят для реальной работы, к сожалению большая часть участников возвращаются к старому образу жизни, должна быть серьезная работа с психологами и не 2 месяца а типо годы, для телека такое не заснимешь, хотя я бы глянул такое шоу, где люди реально готовы говорить и раскрывать суть своей проблемы
А что удивительного? Фигуристки перестали привозить зеленые, а содержать дочку в Америке надо. Приходится светить физиономией.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Мария Купцова: «Иногда спортсмен говорит, что соцсети ему неинтересны. Но если не будет соцсетей, не будет и спонсоров»
20 мая, 12:43
Агент Загитовой: «У Алины потрясающий магнетизм, она круто работает на аудиторию и всегда попадает в душу. Хуже быть человеком, на которого всем все равно»
20 мая, 12:26
Купцова о сериале «Метод Тутберидзе»: «Нужно было показать людям, как выглядит работа тренера и фигуристов на самом деле. Чтобы диванные критики увидели, какой это тяжелый труд»
20 мая, 12:16
Рекомендуем
Главные новости
Журова о допуске российских фигуристов: «Некоторые федерации специально дожидаются судов. Тогда перед своими политиками можно сказать, что их принуждают»
3 минуты назад
Бронзовый призер чемпионата России Ксения Синицына перешла в «Ангелы Плющенко»
49 минут назад
Софья Муравьева: «Меня огорчает, насколько легко сегодня в интернете распространяются недостоверные сведения. Пожалуйста, не верьте слухам и не передавайте их дальше»
59 минут назад
Вайцеховская о переизбрании Сихарулидзе: «Он сам лучше других понимает разницу между тем, что хотелось в предыдущие четыре года, и тем, что получилось»
сегодня, 15:50
Морозов о работе у Тутберидзе: «Первый раз в моей тренерской карьере мне дали свободу. Мне никто не указывает, что и как мне делать»
сегодня, 15:19
Появилось видео выступления Александра Плющенко и Димы Билана на премии РУ.ТВ. Они повторили номер Евровидения-2008
сегодня, 15:27Видео
Морозов о возвращении к тренерской работе: «Я говорил, что мне надо подумать. Опять возвращаться в это, извините за выражение, болото…»
сегодня, 15:16
Евгения Медведева поставила программы Диане Мильто и Алене Болдыревой
сегодня, 15:02Видео
Тренер Морозов о конкуренции в парном: «Если сейчас Бойкову и Козловского выпустить в последнюю разминку, думаю, увидели бы разницу по скорости, по качеству элементов»
сегодня, 14:52
Антон Сихарулидзе: «ФФККР единственной среди зимних федераций без судов удалось создать условия, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде»
сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
сегодня, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
сегодня, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
вчера, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем