Агент Тутберидзе о шоу «Большие девочки»: «Этери максимально вникает в процесс, она всегда на связи, следит, кто сорвался, кто и как потренировался»

Агент Тутберидзе рассказала об участии тренера в проекте «Большие девочки».

Спортивный агент Мария Купцова рассказала об участии Этери Тутберидзе в шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница».

«Большие девочки» – социальное реалити-шоу про похудение. Тутберидзе является наставником участниц, которые худеют в прямом эфире.

– Этери Тутберидзе и проект «Большие девочки» – тоже ваша работа?

– Инициатива исходила от телеканала «Пятница». Когда Этери Георгиевна впервые про это услышала, ответ был категорический – нет! На все мои аргументы о том, как интересно будет предстать в другом амплуа и перед другой аудиторией, она говорила: «Мне это не нужно».

В целом, Этери Георгиевна так отвечает на многие запросы, но моя задача была донести, зачем это нужно. И как вы можете видеть, я с ней справилась.

– По передаче сложилось ощущение, что она не была сильно погружена в процесс. Приезжала на площадку, говорила нужные слова и уезжала.

– Это же телевизионный проект, редакторы и продюсеры, конечно, пишут сценарии для ведущих. Но если вы внимательно посмотрите все три сезона, поймете, что на самом деле Этери Георгиевна максимально вникает. Даже если ее нет на площадке, она всегда на связи и в курсе всего. Кто сорвался, кто и как потренировался – она следит!

Она ведь и отказывалась поначалу, потому что боялась: не будет хватать на это времени. Основной съемочный процесс попадает на старт сезона. А Этери Георгиевна не тот человек, кто будет делать вполсилы. Ее фраза «дисциплина определяет результат» – как раз об этом. Отлично работает не только в спорте, но и в жизни, – сказала Купцова в интервью Спортсу’’.

