Агент Мария Купцова: «Иногда спортсмен говорит, что соцсети ему неинтересны. Но если не будет соцсетей, не будет и спонсоров»

Агент российских фигуристов рассказала, кто ведет их соцсети.

Спортивный агент Мария Купцова, работающая с российскими фигуристами, рассказала, как помогает им развивать соцсети.

– У многих ваших спортсменов десятки тысяч подписчиков. Вы как-то помогаете в развитии соцсетей?

– Собственными руками я, конечно, ничего не веду. Но я выстраиваю стратегию, даю направление. У меня психологическое образование, я вижу человека: что ему интересно, что он может предложить аудитории.

Иногда спортсмен говорит: «Ой, мне эти ваши соцсети вообще неинтересны!» А я ему: «Хорошо, дружочек, заставлять тебя, конечно, не стану. Но ты же понимаешь, что если не будет статистики в соцсетях – не будет и спонсоров?»

Любому бренду важны вовлеченность, охваты, CPV (cost per view – Спортс”) – это показатель, определяющий стоимость просмотра. И чем ниже у тебя все эти цифры, тем ниже будет стоимость поста.

Раньше еще можно было выехать за счет выступлений на международных соревнованиях. Если ты выигрываешь, условно, чемпионат мира – то сразу всем интересен. Сейчас такой возможности нет, нужно что-то из себя представлять независимо от результатов.

– Допустим, вы убедили спортсмена, что соцсети важны. Как вы дальше выстраиваете его образ там?

– Мы подробно беседуем. Важно, чтобы самому человеку это нравилось. Если он никогда не увлекался, например, кулинарией, он ни за что интересно про нее не расскажет. Зато будет взахлеб говорить про бьюти-сферу или что-то еще. И мы придумаем форматы, которые соответствуют его интересам.

Тысячу процентов даю, что если спортсмен сам не включен в свои соцсети, не кайфует от того, как там и что получается, то ничего и не выйдет.

– Они сами выкладывают посты или это делает ваша команда?

– Кому как удобней. Некоторые сами, некоторые дают нам администраторский доступ. Почти всегда текст поста исходит от самого спортсмена, мы максимум можем это красиво оформить. Я искренне считаю и прошу сотрудников, которые занимаются SMM-продвижением: «Не надо делать из человека того, кем он не является!»

Есть такое понятие – tone of voice, манера разговора, если по-русски. И вот его важно донести максимально близко к оригиналу. Вот как человек общается в жизни – так он и должен звучать на своей странице.

– Вы чистите комментарии? Допустим, спортсмен выложил пост, а под ним пользователи написали кучу гадостей – ваши действия?

– Гадости бывают разные. Творчество ботов или оскорбления, конечно, мы ликвидируем. Причем не только удаляем комментарий, но и в принципе убираем человека из нашего пространства. Зачем поощрять неадекватность? – сказала Купцова в интервью Спортсу’’.

Разговор с агентом Тутберидзе и Загитовой: как монетизировать фигурку