  Агент Мария Купцова: «Иногда спортсмен говорит, что соцсети ему неинтересны. Но если не будет соцсетей, не будет и спонсоров»
Агент Мария Купцова: «Иногда спортсмен говорит, что соцсети ему неинтересны. Но если не будет соцсетей, не будет и спонсоров»

Агент российских фигуристов рассказала, кто ведет их соцсети.

Спортивный агент Мария Купцова, работающая с российскими фигуристами, рассказала, как помогает им развивать соцсети.

– У многих ваших спортсменов десятки тысяч подписчиков. Вы как-то помогаете в развитии соцсетей? 

– Собственными руками я, конечно, ничего не веду. Но я выстраиваю стратегию, даю направление. У меня психологическое образование, я вижу человека: что ему интересно, что он может предложить аудитории.

Иногда спортсмен говорит: «Ой, мне эти ваши соцсети вообще неинтересны!» А я ему: «Хорошо, дружочек, заставлять тебя, конечно, не стану. Но ты же понимаешь, что если не будет статистики в соцсетях – не будет и спонсоров?»

Любому бренду важны вовлеченность, охваты, CPV (cost per view – Спортс”) – это показатель, определяющий стоимость просмотра. И чем ниже у тебя все эти цифры, тем ниже будет стоимость поста. 

Раньше еще можно было выехать за счет выступлений на международных соревнованиях. Если ты выигрываешь, условно, чемпионат мира – то сразу всем интересен. Сейчас такой возможности нет, нужно что-то из себя представлять независимо от результатов. 

– Допустим, вы убедили спортсмена, что соцсети важны. Как вы дальше выстраиваете его образ там? 

– Мы подробно беседуем. Важно, чтобы самому человеку это нравилось. Если он никогда не увлекался, например, кулинарией, он ни за что интересно про нее не расскажет. Зато будет взахлеб говорить про бьюти-сферу или что-то еще. И мы придумаем форматы, которые соответствуют его интересам. 

Тысячу процентов даю, что если спортсмен сам не включен в свои соцсети, не кайфует от того, как там и что получается, то ничего и не выйдет. 

– Они сами выкладывают посты или это делает ваша команда?

– Кому как удобней. Некоторые сами, некоторые дают нам администраторский доступ. Почти всегда текст поста исходит от самого спортсмена, мы максимум можем это красиво оформить. Я искренне считаю и прошу сотрудников, которые занимаются SMM-продвижением: «Не надо делать из человека того, кем он не является!» 

Есть такое понятие – tone of voice, манера разговора, если по-русски. И вот его важно донести максимально близко к оригиналу. Вот как человек общается в жизни – так он и должен звучать на своей странице.  

– Вы чистите комментарии? Допустим, спортсмен выложил пост, а под ним пользователи написали кучу гадостей – ваши действия?

– Гадости бывают разные. Творчество ботов или оскорбления, конечно, мы ликвидируем. Причем не только удаляем комментарий, но и в принципе убираем человека из нашего пространства. Зачем поощрять неадекватность? – сказала Купцова в интервью Спортсу’’.

Разговор с агентом Тутберидзе и Загитовой: как монетизировать фигурку

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
расскажи это Юдзуру Ханю про спонсоров и соцсети. Что-то возникают вопросы о компетенции агента.

А то что, что удалены все адекватные комменты про то, что с собой делает Загитова или как перебирает с публикацией каждого пука Трусова-это все тоже ваше? Ну там че удивляться, что некоторые теряют связь с реальностью. Кругом же хейтеры и все.
некоторые теряют связь с реальностью
страшно далеки фигурнокататели от народа!
Почти всегда текст поста исходит от самого спортсмена, мы максимум можем это красиво оформить.
так это у купцовой - беда с орфографией, оказывается?)))
Загитова может смело оформление валить на своего агента.
А, то есть это агент безызбежно все оформляет
Почитав интервью агента, стала лучше думать об Алине.
Значит я неадекват по Купцовой. Получается она сама антиагент Загитовой. Цель работы - хороший ценник.
Олимпийский чемпион ничто, пока к нему не пришла агент Тутберидзе Купцова.
Болтовня в соцсетях называется "Нужно что-то из себя представлять независимо от результатов". Зазеркалье какое-то.
