Агент Загитовой: «У Алины потрясающий магнетизм, она круто работает на аудиторию и всегда попадает в душу. Хуже быть человеком, на которого всем все равно»
Спортивный агент Мария Купцова назвала олимпийскую чемпионку Алину Загитову необыкновенной личностью.
– Алина Загитова. Насколько сложно с ней работать в роли агента?
– Мы с Алиной работаем с 2018 года. Она росла и формировалась как человек на моих глазах. Было много сложностей, через которые мы проходили вместе, и это стало мощным инструментом доверия. Алина часто со мной советуется, спрашивает мнение даже по каким-то жизненным вопросам.
Но при этом она остается уникальной девочкой, у которой на все есть свои взгляды. Мне тысячу раз писали, якобы я ей советовала перекраситься, отстричь волосы и так далее. Я не даю советов, как красить волосы – ни Алине, ни кому-то еще.
– Вы можете ей сказать, что тот или иной ее образ странный, или вам не нравится?
– Алина давно увлекается модой, ей это направление очень близко. Если после какой-то съемки ей понравилась работа стилиста, она может меня попросить взять контакт.
Но чтобы я вдруг стала ей говорить «не носи такие колготки» или что-то в таком духе… Ну, это просто не мой уровень взаимодействия.
– Почему, на ваш взгляд, именно Алина Загитова вызывает у аудитории настолько противоречивую реакцию?
– Потому что она невероятно яркая девочка. У Алины потрясающий магнетизм, она очень круто работает на аудиторию и всегда попадает в душу. Гораздо хуже быть человеком, на которого всем все равно.
Алина настолько необыкновенная личность, что она всегда будет вызывать эмоции. Это ее энергетика, ее природа, – сказала Купцова в интервью Спортсу’’.
Интересно означает ли это, что за нынешнюю Загитову мы должны быть благодарны этой мамзельке? Меня блин оторопь берёт. Допустим Загитова вложила в своё нынешнее лицо ну пусть 10 миллионов. По мне 10 миллионов надо отдавать, чтобы с тобой этого НЕ ДЕЛАЛИ, если угрожают... А она отдала чтобы такой стать(
Самое печально во всём этом, что до того как Алина сделала с собой всё что сделала, магнетизм у неё действительно был потрясающий :( Я очень хорошо это помню, так как смотрел Пьонгчанг в прямом эфире. Это была волшебная девочка... Была...
уверен, что на этом кейсе, маркетологи - будут потом диссертации защищать)
Настоящие, в смысле, а не как корочки у нашей героини)
Вот такая нальет меда в уши Загитовой...и вот.