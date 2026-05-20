  Агент Загитовой: «У Алины потрясающий магнетизм, она круто работает на аудиторию и всегда попадает в душу. Хуже быть человеком, на которого всем все равно»
Агент Загитовой: «У Алины потрясающий магнетизм, она круто работает на аудиторию и всегда попадает в душу. Хуже быть человеком, на которого всем все равно»

Спортивный агент Мария Купцова назвала олимпийскую чемпионку Алину Загитову необыкновенной личностью. 

Алина Загитова. Насколько сложно с ней работать в роли агента? 

– Мы с Алиной работаем с 2018 года. Она росла и формировалась как человек на моих глазах. Было много сложностей, через которые мы проходили вместе, и это стало мощным инструментом доверия. Алина часто со мной советуется, спрашивает мнение даже по каким-то жизненным вопросам. 

Но при этом она остается уникальной девочкой, у которой на все есть свои взгляды. Мне тысячу раз писали, якобы я ей советовала перекраситься, отстричь волосы и так далее. Я не даю советов, как красить волосы – ни Алине, ни кому-то еще. 

– Вы можете ей сказать, что тот или иной ее образ странный, или вам не нравится? 

– Алина давно увлекается модой, ей это направление очень близко. Если после какой-то съемки ей понравилась работа стилиста, она может меня попросить взять контакт. 

Но чтобы я вдруг стала ей говорить «не носи такие колготки» или что-то в таком духе… Ну, это просто не мой уровень взаимодействия.

– Почему, на ваш взгляд, именно Алина Загитова вызывает у аудитории настолько противоречивую реакцию? 

– Потому что она невероятно яркая девочка. У Алины потрясающий магнетизм, она очень круто работает на аудиторию и всегда попадает в душу. Гораздо хуже быть человеком, на которого всем все равно. 

Алина настолько необыкновенная личность, что она всегда будет вызывать эмоции. Это ее энергетика, ее природа, – сказала Купцова в интервью Спортсу’’.

Разговор с агентом Тутберидзе и Загитовой: как монетизировать фигурку

Пиар Загитовой направлен на создание какой-то странной ауры "она так видит". По факту девочка - дилетантка чуть ли не во всем, но ей это боятся сказать. А агент публично подлизывается к своему работодателю )
причем агрессивно навязывающая свое дилетантство
"Мы с Алиной работаем с 2018 года. Она росла и формировалась как человек на моих глазах. Было много сложностей, через которые мы проходили вместе, и это стало мощным инструментом доверия. Алина часто со мной советуется, спрашивает мнение даже по каким-то жизненным вопросам. "
Интересно означает ли это, что за нынешнюю Загитову мы должны быть благодарны этой мамзельке? Меня блин оторопь берёт. Допустим Загитова вложила в своё нынешнее лицо ну пусть 10 миллионов. По мне 10 миллионов надо отдавать, чтобы с тобой этого НЕ ДЕЛАЛИ, если угрожают... А она отдала чтобы такой стать(

Самое печально во всём этом, что до того как Алина сделала с собой всё что сделала, магнетизм у неё действительно был потрясающий :( Я очень хорошо это помню, так как смотрел Пьонгчанг в прямом эфире. Это была волшебная девочка... Была...
Очевидно, что пока у Загитовой был контракт с японцами, Шашина не вылезала. А как закончился, так и у агента руки развязались. Тем более такая клиентка: главное предлагай и льсти.
главное предлагай и льсти.
уверен, что на этом кейсе, маркетологи - будут потом диссертации защищать)
Настоящие, в смысле, а не как корочки у нашей героини)
Потрясающий магнетизм и свистящая фляга
Лучше пусть будет всё равно, чем вызывать недоумение и отвращение
"Прелесть какой кошмар!" (с)
Вот такая нальет меда в уши Загитовой...и вот.
Агента давно надо выгнать. Она должна заботиться об имидже своего клиента, чтоб дороже продать этот образ. Когда Алина пишет с ошибками, это очень портит образ необыкновенной девочки.
Когда другого пиара нет- сойдет и Т9.
Кто-нибудь объяснил бы этой агентессе, что в душу и впросак это разные вещи.
А в чем успешный успех вызывать смех и недоумение от своей безграмотности и голых луков? Это вот все, что осталось спустя 8 лет от золотой девочки. Обсуждение очередных безызбежных ляпов, худобы и испорченной внешности.
Комментировать это - только портить ахахахахах
А вот и нашелся герой, который постоянно дует в уши Алиначке, что она самая умная и лучшая, а кто с этим не согласен, ей только завидуют. А то что подписчики от неё бегут массово, так это они не понимают её гениальности. В ТГ было 200 тысяч осталось 100, в ИГ при 1,1 миллиона подписоты , лайков от 10 до 30 тысяч, и это при том, что Алина ежедневно контентик пилит, 😳
