Купцова о сериале «Метод Тутберидзе»: «Нужно было показать людям, как выглядит работа тренера и фигуристов на самом деле. Чтобы диванные критики увидели, какой это тяжелый труд»

Агент команды Тутберидзе рассказала об идее сериала о фигуристах на Okko.

Агент команды Этери Тутберидзе Мария Купцова рассказала, как появился сериал «Метод Тутберидзе» на Оkko.

– Контракт Team Tutberidze с Okko – ваших рук дело?

– Я добивалась его 8 месяцев. Дело в том, что мы взаимодействовали довольно давно: Александр Энберт вел «Прокат-шоу», был понятный контакт с руководителем направления этого направления в Okko. Но я понимала, что это сотрудничество стоит расширить и преобразовать.

Было несколько встреч с руководством платформы, где я презентовала проект. Говорила, что мы покажем внутреннюю кухню, какой еще никто не видел. Так родилась идея про документальный фильм. Плюс эксклюзивные интервью, комментарии…

Когда с той стороны появилось понимание, чего именно мы хотим, предстояло еще поговорить с Этери Георгиевной. Это, на самом деле, большая ответственность, ведь пуская кого-то внутрь команды, мы должны на 100% ему доверять. Потом я организовала несколько встреч с руководством продакшена.

У нас с Этери Георгиевной было несколько больших разговоров. Мой основной аргумент состоял в том, что нужно показать людям, как выглядит работа тренера и фигуристов на самом деле.

Чтобы наши любимые диванные критики наконец увидели, какой это тяжелейший труд, и поняли, чего стоят все эти прыжки и элементы. Ведь очень часто люди дают неадекватную обратную связь, потому что у телевизора невозможно понять, как все выглядит изнутри.

Как ни странно, у Этери Георгиевны эта идея не вызвала острого протеста. Мы очень органично встроили производство в тренировочный процесс. Снимаем только в перерывах между соревнованиями, так чтобы это не отвлекало. Интегрировались и показываем спортсменов в разных амплуа: наши молодые девочки уже дебютировали как комментаторы, была большая студия под Олимпиаду.

Все это, конечно, обсуждается с тренерами и конкретно с Этери Георгиевной. И реализуется только с ее разрешения.

– Как это устроено финансово?

– Я спортивный агент, и моя работа, чтобы спортсмены зарабатывали, поэтому, конечно, это финансовый проект. Детали и суммы я не разглашаю. Это тоже часть моей работы – конфиденциальность, – сказала Купцова в интервью Спортсу’’.

Разговор с агентом Тутберидзе и Загитовой: как монетизировать фигурку