  • Купцова о сериале «Метод Тутберидзе»: «Нужно было показать людям, как выглядит работа тренера и фигуристов на самом деле. Чтобы диванные критики увидели, какой это тяжелый труд»
Агент команды Тутберидзе рассказала об идее сериала о фигуристах на Okko.

Агент команды Этери Тутберидзе Мария Купцова рассказала, как появился сериал «Метод Тутберидзе» на Оkko. 

– Контракт Team Tutberidze с Okko – ваших рук дело? 

– Я добивалась его 8 месяцев. Дело в том, что мы взаимодействовали довольно давно: Александр Энберт вел «Прокат-шоу», был понятный контакт с руководителем направления этого направления в Okko. Но я понимала, что это сотрудничество стоит расширить и преобразовать. 

Было несколько встреч с руководством платформы, где я презентовала проект. Говорила, что мы покажем внутреннюю кухню, какой еще никто не видел. Так родилась идея про документальный фильм. Плюс эксклюзивные интервью, комментарии… 

Когда с той стороны появилось понимание, чего именно мы хотим, предстояло еще поговорить с Этери Георгиевной. Это, на самом деле, большая ответственность, ведь пуская кого-то внутрь команды, мы должны на 100% ему доверять. Потом я организовала несколько встреч с руководством продакшена. 

У нас с Этери Георгиевной было несколько больших разговоров. Мой основной аргумент состоял в том, что нужно показать людям, как выглядит работа тренера и фигуристов на самом деле.

Чтобы наши любимые диванные критики наконец увидели, какой это тяжелейший труд, и поняли, чего стоят все эти прыжки и элементы. Ведь очень часто люди дают неадекватную обратную связь, потому что у телевизора невозможно понять, как все выглядит изнутри. 

Как ни странно, у Этери Георгиевны эта идея не вызвала острого протеста. Мы очень органично встроили производство в тренировочный процесс. Снимаем только в перерывах между соревнованиями, так чтобы это не отвлекало. Интегрировались и показываем спортсменов в разных амплуа: наши молодые девочки уже дебютировали как комментаторы, была большая студия под Олимпиаду.

Все это, конечно, обсуждается с тренерами и конкретно с Этери Георгиевной. И реализуется только с ее разрешения. 

– Как это устроено финансово? 

– Я спортивный агент, и моя работа, чтобы спортсмены зарабатывали, поэтому, конечно, это финансовый проект. Детали и суммы я не разглашаю. Это тоже часть моей работы – конфиденциальность, – сказала Купцова в интервью Спортсу’’. 

Ну да, давайте трудностями меряться теперь. Нет, чтобы честно сказать: хотим держать связь с аудиторией, хотим больше охваты, это было бы честно и правильно. Что за ущемленность такая у людей, успешные, состоявшиеся, а все шо-то доказать хотят. Прям, психотравма
Ответkate_ko
успешные, состоявшиеся, а все шо-то доказать хотят
______________
тем, кому она это действительно хотела доказать - не получилось.
Один - уже не с нами, другие - отказались от её услуг. Как бы она к ним не просилась.
Поэтому теперь транслирует свои обиды в мир.
upd
Кстати, помните, кто её больше всего выбесил? Тот, кто 10 раз повторил про её гениальность, но при этом разложил по полочкам, почему её априори не возьмут в Штаты. Уникальная ехидна, на самом деле)
Ответkate_ko
Короче, кинцо помогло укорениться убеждению, что Тутберидзе - главная обиженка страны. То ли дама в климентий входит жёстко, то ли просто смолоду прореха - к старости дыра.
странная мотивация, что то показать диванным критикам.
Местами очень спорные и неудачные были серии.

А Окко хочется пожелать обратить внимание на других тренеров и фигуристов. Как то в этом году слишком неуемный пиар был ТШТ
Как-то неприятно, что Окко превратили в плацдарм для пиара ТШТ.
ОтветCarg0
Причем бездарного и именно отталкивающего.,а ведь при другом пиарщике можно было бы с умом использовать эту платформу, чтобы простроить совсем другой имидж,образы тренеров и спортсменов.....а что сделала пиарщица-презентовала штаб -жертву и спортсменов таких же жертв только штаба,родителей жертв обстоятельств и т.д.,все жертвы))ну и к чему такой горе пиар.....
ОтветДружба11
Совершенно верно. Разочарование полное.
В итоге вы показываете какой это тяжелейший труд для Тутберидзе и ТШ а фигуристы ленятся недорабатывают все проблемы от психосоматики и так далее. Неудивительно что после этого любое снижение результатов будет вызывать все ту же "неадекватную обратную связь". Хотя может конечно неадекватной обратной связью критика тренеров названа а фигуристов можно.

Забить комментаторские позиции фигуристами и тренерами из ТШТ вообще ужасная идея. Кто не понимает представьте что матчи РПЛ комментируют вместе с Геничем и ко как эксперты только футболисты и тренеры Зенита. Почти все матчи а не только матчи Зенита.
Ответribikorto
ленятся недорабатывают все проблемы от психосоматики и так далее
__________
в поля убегают)
Диванные критики как раз и дают основной источник дохода, посему стоило б проявить к ним уважение. И еще, агент, не стоит преподносить чей-то труд как нечно уникальное. У тех же диванных критиков профессии не менее полезные для общества, а то и более.
Ответrefrabelle
🔥🔥🔥
Да и про фарму не забыть
Провальный сериал совсем, из пальца темы высасывают уже не знают что снимать
ОтветАлександр Шульгин
Особенно серия с родителями, где половина посвящена набросу на другой штаб. Просто днище. Куда-то не туда понесло Этери. Когда молчала и выглядела умной, и результаты были впечатляющие.
ОтветТаисия Тефиш
Согласна, что этого делать не стоило. С открытой тренировкой в помощь Парсеговым история была красивая и самодостаточная. На кой ляд, спустя время, ворошить этот навоз, непонятно
диванные критики про "методы работы Тутберидзе" в курсах с вью Познера и кейса Ками, с вью Слуцкому, а так же с особенностей взаимодействия с судьями,которые НЕ СТАВЯТ откровенно грубейшие ошибки на псевдоквадах по "методу Тутберидзе-Дудакова" с двумя галками и с не верных ребер, беспредел что устроено из турниров, особенно женских, где девы тшт валятся, хронически недокручивают, заходят на прыжки с не верных ребер, шатаются на дорогах и вращениях -но в призах за счет договорняков и самые компонентные с однообразным махычем ног и работой с судьями. И на камеры судьи в прямом эфире не стесняются выбегать к ученицам обниматься Трусовы и иже с ними.Крапленые карты у этого метода,не честные, не справедливые результаты,так как трудятся НЕ МЕНЬШЕ другие спортсмены и тренеры и катают лучше и чище, но вот бонусов призовых за штаб лишены, более того и не существующие недокруты сильным девам конкурентам ставят и оценками топят так,что зритель с мест возмущается, но нет не остановиться в погоне за доминированием),а оно ЛИПОВО-договорное..Но на ОИ момент истины мы таки увидели-а именно провал того самого "метода Т",хотя и слитки были и кто как отсалютует из судей нашим олимпионикам предсказали,понимая методыС...но провалС.
Тоже мне контрактик заключили), на эксклюзивное НАВЯЗЫВАНИЕ,а походя и руками учеников и родителей набрасывание на других коричневой субстанцией.
А здесь Купцова под какими ботониками?
А у других тренеров легинький труд? У тех, например, кто с малышами работает. На малыша не закричишь ,не заставишь 10 кругов бегать, мама не позволит. Но видно другие тренеры не платят.
Ой ну прям Этери вся уработалась в этом сезоне. Тяжко очень за Грузию то впрягаться. По олимпиадам разъезжать. Почти Все старты российские пропустила. Юниорки все развалились. Акатьева заброшена.
