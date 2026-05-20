Купцова о сериале «Метод Тутберидзе»: «Нужно было показать людям, как выглядит работа тренера и фигуристов на самом деле. Чтобы диванные критики увидели, какой это тяжелый труд»
Агент команды Этери Тутберидзе Мария Купцова рассказала, как появился сериал «Метод Тутберидзе» на Оkko.
– Контракт Team Tutberidze с Okko – ваших рук дело?
– Я добивалась его 8 месяцев. Дело в том, что мы взаимодействовали довольно давно: Александр Энберт вел «Прокат-шоу», был понятный контакт с руководителем направления этого направления в Okko. Но я понимала, что это сотрудничество стоит расширить и преобразовать.
Было несколько встреч с руководством платформы, где я презентовала проект. Говорила, что мы покажем внутреннюю кухню, какой еще никто не видел. Так родилась идея про документальный фильм. Плюс эксклюзивные интервью, комментарии…
Когда с той стороны появилось понимание, чего именно мы хотим, предстояло еще поговорить с Этери Георгиевной. Это, на самом деле, большая ответственность, ведь пуская кого-то внутрь команды, мы должны на 100% ему доверять. Потом я организовала несколько встреч с руководством продакшена.
У нас с Этери Георгиевной было несколько больших разговоров. Мой основной аргумент состоял в том, что нужно показать людям, как выглядит работа тренера и фигуристов на самом деле.
Чтобы наши любимые диванные критики наконец увидели, какой это тяжелейший труд, и поняли, чего стоят все эти прыжки и элементы. Ведь очень часто люди дают неадекватную обратную связь, потому что у телевизора невозможно понять, как все выглядит изнутри.
Как ни странно, у Этери Георгиевны эта идея не вызвала острого протеста. Мы очень органично встроили производство в тренировочный процесс. Снимаем только в перерывах между соревнованиями, так чтобы это не отвлекало. Интегрировались и показываем спортсменов в разных амплуа: наши молодые девочки уже дебютировали как комментаторы, была большая студия под Олимпиаду.
Все это, конечно, обсуждается с тренерами и конкретно с Этери Георгиевной. И реализуется только с ее разрешения.
– Как это устроено финансово?
– Я спортивный агент, и моя работа, чтобы спортсмены зарабатывали, поэтому, конечно, это финансовый проект. Детали и суммы я не разглашаю. Это тоже часть моей работы – конфиденциальность, – сказала Купцова в интервью Спортсу’’.
тем, кому она это действительно хотела доказать - не получилось.
Один - уже не с нами, другие - отказались от её услуг. Как бы она к ним не просилась.
Поэтому теперь транслирует свои обиды в мир.
Кстати, помните, кто её больше всего выбесил? Тот, кто 10 раз повторил про её гениальность, но при этом разложил по полочкам, почему её априори не возьмут в Штаты. Уникальная ехидна, на самом деле)
Местами очень спорные и неудачные были серии.
А Окко хочется пожелать обратить внимание на других тренеров и фигуристов. Как то в этом году слишком неуемный пиар был ТШТ
Забить комментаторские позиции фигуристами и тренерами из ТШТ вообще ужасная идея. Кто не понимает представьте что матчи РПЛ комментируют вместе с Геничем и ко как эксперты только футболисты и тренеры Зенита. Почти все матчи а не только матчи Зенита.
Тоже мне контрактик заключили), на эксклюзивное НАВЯЗЫВАНИЕ,а походя и руками учеников и родителей набрасывание на других коричневой субстанцией.
А здесь Купцова под какими ботониками?