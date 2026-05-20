Тарасова о выборах главы ФФККР: «Сихарулидзе – грамотный человек, выбор кандидатуры сделан верно»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России. 

Отчетно-выборная конференция ФФККР пройдет 22 мая в Москве. Сихарулидзе с апреля 2023 года исполнял обязанности президента ФФККР, в феврале 2025-го возглавил организацию. 

«С одной стороны, тот факт, что Сихарулидзе будет единственным кандидатом, говорит о том, что никто не чувствует себя способным занять эту высокую позицию и что-то сделать для фигурного катания. С другой стороны, большие задачи не всем по плечу. Антон – грамотный человек, выбор кандидатуры сделан верно», – сказала Тарасова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАТ да куда уж верее, не сомневался, что ваши возмущения не допуском спортсменов ЛИПОВЫЕ и показуха, иначе как можно поддерживать руководителя ФФКР, который НИЧЕГО не делает для возвращения фигуристов на международку, который не прочитав правила допуска к олимпийскому отбору слил участие в нем-и пар, и танцоров по собственной так сказать воле или глупости (нужное подчеркнуть), который плюнув на спортивный принцип растоптал чемпиона России и демотивировал других парней 1,5 сезона, который от слова совсем НЕ ХОЧЕТ решать проблему коррумпированного судейства, где на камеры обнимаются и целуются в десна, не проставляют не верные ребра,недокруты аж в 2 галки, а на оценках за элементы манипулируют так,что искры из глаз от наглости судей.
Ну а самое главное Антоша ПРОВАЛИЛ ОИ для нейтралов -сначала для пар и танцоров, исключив их участие в отборе, а затем не проконтролировав как полагается - подготовку и контент Аделии и справится ли она с ним на ОИ, не проконтролировав олимпийские проги (халтура Авербуха) и согласие правообладателей музыки Петруши на музыку и ознакомился ли он вообще с рекомендациями для олимпиоников на русском языке на сайте МОК.
За что Антоша не возьмется везде провал, нарушение спортивного принципа, не допуск Российских фигуристов и юниоров и позорное и бессовестно-договорное судейство турниров,где откровенно накидывают кому надо и заранее распределяют места.
Это вы поддерживаете или свою материальную подушку Татьяна Анатольевна?
ОтветДружба11
Вот странно мне это. ТАТ уже о душе пора подумать, а не о подушке. Детей нет. Лучше бы за любимый вид впряглась, да тому же Антону по ушам надавала
Выборы из одного кандидата?!!!!!
Кто бы сомневался, что Тарасова одобряет. Лучше быть ближе к кормушке.
Что Сихарулидзе что Плющенко младший всегда участвую в соревнованиях где один участник )))
Читать и писать умеет. Деньги считать тоже. Вполне себе грамотный человек.
Что, реально нет ни одного человека с именем, который искренне любит фигурное катание? Ну как Вяльбе любит лыжи или Усманов Фехтование или Винер гимнастику.
Ну нет. Может , вы такого знаете?
Это как соревнование Гнома без единого участника. Только он один, его и медалька. Сюрр, какой- то
Слов нет.
Вот это забавно, Татьяна Анатольевна, а что же вы тогда возмущаетесь отстранением наших? Такой способный пСих ничего не делает для того чтобы наших вернуть. Так вы возмущены или поддерживаете его, определитесь уже.
С таким главой ФФКР вы ТАТ международку не дождетесь.
