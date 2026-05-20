Тарасова о выборах главы ФФККР: «Сихарулидзе – грамотный человек, выбор кандидатуры сделан верно»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России.
Отчетно-выборная конференция ФФККР пройдет 22 мая в Москве. Сихарулидзе с апреля 2023 года исполнял обязанности президента ФФККР, в феврале 2025-го возглавил организацию.
«С одной стороны, тот факт, что Сихарулидзе будет единственным кандидатом, говорит о том, что никто не чувствует себя способным занять эту высокую позицию и что-то сделать для фигурного катания. С другой стороны, большие задачи не всем по плечу. Антон – грамотный человек, выбор кандидатуры сделан верно», – сказала Тарасова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Ну а самое главное Антоша ПРОВАЛИЛ ОИ для нейтралов -сначала для пар и танцоров, исключив их участие в отборе, а затем не проконтролировав как полагается - подготовку и контент Аделии и справится ли она с ним на ОИ, не проконтролировав олимпийские проги (халтура Авербуха) и согласие правообладателей музыки Петруши на музыку и ознакомился ли он вообще с рекомендациями для олимпиоников на русском языке на сайте МОК.
За что Антоша не возьмется везде провал, нарушение спортивного принципа, не допуск Российских фигуристов и юниоров и позорное и бессовестно-договорное судейство турниров,где откровенно накидывают кому надо и заранее распределяют места.
Это вы поддерживаете или свою материальную подушку Татьяна Анатольевна?