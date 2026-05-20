Тарасова о выборах главы ФФККР: «Сихарулидзе – грамотный человек, выбор кандидатуры сделан верно»

Тарасова о выборах главы ФФККР: Сихарулидзе – грамотный человек.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России.

Отчетно-выборная конференция ФФККР пройдет 22 мая в Москве. Сихарулидзе с апреля 2023 года исполнял обязанности президента ФФККР, в феврале 2025-го возглавил организацию.

«С одной стороны, тот факт, что Сихарулидзе будет единственным кандидатом, говорит о том, что никто не чувствует себя способным занять эту высокую позицию и что-то сделать для фигурного катания. С другой стороны, большие задачи не всем по плечу. Антон – грамотный человек, выбор кандидатуры сделан верно», – сказала Тарасова.