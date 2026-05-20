  Бенуа Ришо: «Поставили Валиевой короткую – эту музыку в фигурном катании не использовали. Камила в таком стиле пока не каталась»
Бенуа Ришо: «Поставили Валиевой короткую – эту музыку в фигурном катании не использовали. Камила в таком стиле пока не каталась»

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал о работе с российской фигуристкой Камилой Валиевой над новой короткой программой.

«Мы начали обсуждать совместную работу еще зимой, нас представили друг другу общие знакомые. Но долго было непонятно, как получится это организовать и сколько у нас будет времени. Когда я понял, что мой график в Москве позволяет нам поработать, сразу связался с командой Камилы.

До приезда в Новогорск я не знал, какую программу мы будем ставить – короткую или произвольную. Поэтому заранее попросил Седрика Тура подготовить несколько вариантов музыки. Он очень оперативно нам помог, за что я ему очень благодарен.

В итоге один из вариантов подошел, мы поставили короткую программу – и могу сказать, что эту музыку пока в фигурном катании не использовали. Это очень особенная и сильная композиция, в ней много смены ритма.

Мне кажется, что Камила в таком стиле пока не каталась – и он ей невероятно подошел. Но моей идеей было не изменить ее, а построить программу вокруг самой Камилы и того, какой фигуристкой она является.

Мы искали, как по-новому можно играть с музыкой, использовать движения ее тела и реберность скольжения. Это про эволюцию фигуриста – какие-то вещи были для нее новыми, особенно в работе над дорожкой шагов. Но Камила очень талантливая спортсменка и схватывает все буквально на лету.

Конечно, у нас было совсем немного времени – постановка заняла три дня, но мы проводили на льду по многу часов. Ставили хореографию и делали очень много прокатов – одной из самых частых моих фраз была «еще раз!». Камила даже смеялась, что не помнит, чтобы когда-то делала так много повторов и проводила столько времени на льду. Так что у нас получился настоящий интенсив», – сказал Ришо.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Всем лутц!
Бенуа Ришо
Очень хочется, чтобы у Камилы всё получилось! Да и всем фигуристам удачных программ.
Очень нравится акцент на работе корпусом и реберности, прям то, что хотелось) Очень хочется увидеть результат. И да, теперь понятно, что все планировалось не в последний момент, многие переживали зря)
Очень хочется, чтобы Камиле грамотно помогли раскрываться в новом другом возрасте, при этом не отказываясь от её прежних прекрасных способностей и талантов
Знатно хейтеркам Камилы по носу щелкнул. Общались с зимы, хотели поработать вместе...
А как же спонсоры Навки, закидавшие Решо бабками, лишь бы неумеху Камилочку пристроить? Пхахаха))
Надеюсь и за произвольной не заржавеет.
Вообще, приехать в Россию и с такой уверенностью и гордостью здесь работать - это сильно. Крутой мужик!
Роман Миловидов
Хейтеры сейчас сделают вид, что этих слов Ришо не видели и, вообще, "он всё врёт, а они лучше знают, как всё на самом деле было".
Olga-Spb
Они уже) Не здесь, в других ресурсах. Говорят, что Бенуа специально лукавит))
Интересно будет посмотреть на результат работы
Посмотрим, что это за дебютная музыка в ФК и новый стиль для Камилы, насколько он ей идёт и она в нём хороша.
Звучит многообещающе. Буду ждать с особым интересом кп Камилы.
Как Ришо все эти доллары через границу упер, если вывезти можно 10 т налом, а банки проблема?
Lennuci
А что, других способов не ?) крипта хотя бы
qdmn9rmcrv
Кто-то еще верит в крипту?
