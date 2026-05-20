Бенуа Ришо: «Поставили Валиевой короткую – эту музыку в фигурном катании не использовали. Камила в таком стиле пока не каталась»

Хореограф Ришо поставил Валиевой короткую: Камила в таком стиле не каталась.

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал о работе с российской фигуристкой Камилой Валиевой над новой короткой программой.

«Мы начали обсуждать совместную работу еще зимой, нас представили друг другу общие знакомые. Но долго было непонятно, как получится это организовать и сколько у нас будет времени. Когда я понял, что мой график в Москве позволяет нам поработать, сразу связался с командой Камилы.

До приезда в Новогорск я не знал, какую программу мы будем ставить – короткую или произвольную. Поэтому заранее попросил Седрика Тура подготовить несколько вариантов музыки. Он очень оперативно нам помог, за что я ему очень благодарен.

В итоге один из вариантов подошел, мы поставили короткую программу – и могу сказать, что эту музыку пока в фигурном катании не использовали. Это очень особенная и сильная композиция, в ней много смены ритма.

Мне кажется, что Камила в таком стиле пока не каталась – и он ей невероятно подошел. Но моей идеей было не изменить ее, а построить программу вокруг самой Камилы и того, какой фигуристкой она является.

Мы искали, как по-новому можно играть с музыкой, использовать движения ее тела и реберность скольжения. Это про эволюцию фигуриста – какие-то вещи были для нее новыми, особенно в работе над дорожкой шагов. Но Камила очень талантливая спортсменка и схватывает все буквально на лету.

Конечно, у нас было совсем немного времени – постановка заняла три дня, но мы проводили на льду по многу часов. Ставили хореографию и делали очень много прокатов – одной из самых частых моих фраз была «еще раз!». Камила даже смеялась, что не помнит, чтобы когда-то делала так много повторов и проводила столько времени на льду. Так что у нас получился настоящий интенсив», – сказал Ришо.

