Дайнеко о поездке Гуменника в США: «Уверена, что главная цель Петра – стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения»

Дайнеко: Гуменник поехал в США за международным опытом, а не за отношениями.

Тренер Петра Гуменника Вероника Дайнеко высказалась о поездке фигуриста в США.

Гуменник проходит в Лос-Анджелесе стажировку у Рафаэля Арутюняна . Он опубликовал в соцсети фотографии из Гранд-Каньона в ковбойской шляпе.

Фото из США в таком же головном уборе выложила Елизавета Туктамышева .

«Я очень надеюсь и уверена, что главная цель Петра – стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения. Вот и все. И я уверена, что какие бы фото не выставляли, он едет к Рафаэлю Владимировичу за спортивным результатом, а не для того, чтоб устраивать свою личную жизнь.

Поехать за тридевять земель с целью с Елизаветой встретиться и романтику разводить – такого нет. Это просто выставляют, чтоб люди обсуждали», – написала Дайнеко в комментариях под постом о фигуристах в соцсети ВК.

«Кому-то интересно же выставлять такой контент в ВК. Взять две фотографии, поставить вместе и надпись придумать. Вот это мне и не нравится. Я-то прекрасно понимаю, что от любви до ненависти (в том числе и народной) один шаг», – добавила тренер.