Дайнеко о поездке Гуменника в США: «Уверена, что главная цель Петра – стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения»
Тренер Петра Гуменника Вероника Дайнеко высказалась о поездке фигуриста в США.
Гуменник проходит в Лос-Анджелесе стажировку у Рафаэля Арутюняна. Он опубликовал в соцсети фотографии из Гранд-Каньона в ковбойской шляпе.
Фото из США в таком же головном уборе выложила Елизавета Туктамышева.
«Я очень надеюсь и уверена, что главная цель Петра – стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения. Вот и все. И я уверена, что какие бы фото не выставляли, он едет к Рафаэлю Владимировичу за спортивным результатом, а не для того, чтоб устраивать свою личную жизнь.
Поехать за тридевять земель с целью с Елизаветой встретиться и романтику разводить – такого нет. Это просто выставляют, чтоб люди обсуждали», – написала Дайнеко в комментариях под постом о фигуристах в соцсети ВК.
«Кому-то интересно же выставлять такой контент в ВК. Взять две фотографии, поставить вместе и надпись придумать. Вот это мне и не нравится. Я-то прекрасно понимаю, что от любви до ненависти (в том числе и народной) один шаг», – добавила тренер.
Кстати,если говорить о здравом подходе, то уж ни Этери,ни Алексей Николаевич, ни сама Москвина -коснись дела их учеников -таких частых "стажировок" однозначно не допустили бы.
Я после прошлого сезона написала, что самое сложное для Гуменника сейчас - пройти "медные трубы". Не все далеко смогли.
Не хотели бы обсуждения - молча съездили и вернулись. Выставили фото - значит, понимали, что люди будут эту тему мусолить.
Насколько успешно Пётр потренировался, будет известно только через несколько месяцев, на соревнованиях. Если что-то пойдёт не так, то припомнят ему и шляпу, и женщину, а сейчас рано волноваться😅
Повторюсь. Тренер неприемлемо себя ведёт в публичном поле. Это НЕ норма. И не надо пытаться делать вид, что подобное — это окей. Гуменник не является собственностью Дайнеко. Тренер должен сохранять лицо, а не носиться, сломя голову, по группам в ВК. Больше вообще нет дел?