  • Дайнеко о поездке Гуменника в США: «Уверена, что главная цель Петра – стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения»
Дайнеко о поездке Гуменника в США: «Уверена, что главная цель Петра – стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения»

Тренер Петра Гуменника Вероника Дайнеко высказалась о поездке фигуриста в США.

Гуменник проходит в Лос-Анджелесе стажировку у Рафаэля Арутюняна. Он опубликовал в соцсети фотографии из Гранд-Каньона в ковбойской шляпе.

Фото из США в таком же головном уборе выложила Елизавета Туктамышева

«Я очень надеюсь и уверена, что главная цель Петра – стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения. Вот и все. И я уверена, что какие бы фото не выставляли, он едет к Рафаэлю Владимировичу за спортивным результатом, а не для того, чтоб устраивать свою личную жизнь.

Поехать за тридевять земель с целью с Елизаветой встретиться и романтику разводить – такого нет. Это просто выставляют, чтоб люди обсуждали», – написала Дайнеко в комментариях под постом о фигуристах в соцсети ВК.  

«Кому-то интересно же выставлять такой контент в ВК. Взять две фотографии, поставить вместе и надпись придумать. Вот это мне и не нравится. Я-то прекрасно понимаю, что от любви до ненависти (в том числе и народной) один шаг», – добавила тренер. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница «Фигурное катание» в ВК
Вроде взрослая женщина, зачем она лезет в комментарии в контактах?
Katerina Sunny
Оксана Новикова_1117091913
Не выкладывали бы ничего и обсуждать бы было нечего, но нет же хочется похвастаться, что в Америке
В. А. Дайнеко очень эмоциональный человек (стоит только за её реакциями во время прокатов посмотреть), но такие комментарии явно лишние, ещё больше внимания привлекла.
Irina_1117091913
И то,что вы написали, и дополнительно может быть Веронику все же задевают участившиеся "стажировки" у Рафика при живом Тренере в ее лице, в конце концов она не "девочка для битья",игнора собственных учеником, эти "стажировки" ведь по факту умаление ее заслуг и т.д., на секундочку не Рафик привел Гуменника на ОИ)-он там и с ее подачи так же, так и до перехода дело может дойти,особенно если Лизавета обретет работу при Рафике или с его протекции в США,конечно Вероника беспокоится и допускает и такой вариант событий.В любом случае любому тренеру не понравится, когда ученик зачастил к другому спецу,причем публично,открыто, без явного пиетета и упоминания заслуг Своего Тренера.
Кстати,если говорить о здравом подходе, то уж ни Этери,ни Алексей Николаевич, ни сама Москвина -коснись дела их учеников -таких частых "стажировок" однозначно не допустили бы.
Причем негативного.К Лизе.Которую фаны Гуменника и так не переваривают,потому что она по их мнению. старая,пошлая и жить ему мешает.Дайнеко только что их опасения подтвердила
Чувствуется, что Дайнеко уже не заходит вся эта усилившаяся возня вокруг Петра. И если раньше ей это внимание к Петру и её работе наверняка льстило, то сейчас явно начинает раздражать.
Тайга86
Такова обратная сторона популярности, но не все к этому готовы, это правда
Тайга86
В чем-то она права, достаточно посмотреть, куда Малинина завели тусовки и пиар в СМИ.
Я после прошлого сезона написала, что самое сложное для Гуменника сейчас - пройти "медные трубы". Не все далеко смогли.
Уже сейчас понятно, что у них "шляпы" и "отношения" как минимум с мая прошлого года. За это время они параллельно были на шоу, в Америке и даже на ОИ. И это вовсе не помешало Петру феерично по мнению тренеров, родителей и фанатов провести сезон. Что же сейчас то всполошились?
Умка_14
Вы абсолютно правы. О том, что Петя и Лиза пара, журналист "Спорт-Экспресса" Олег Шамонаев написал 26 мая 2025 года. Каким был сезон 2025-2026 для Петра мы прекрасно знаем. Почему нельзя оставить их в покое и дать им право вести себя так, как ведут себя современные молодые люди?!
Так они сами фото размещают или враги заставили?!😂
Не хотели бы обсуждения - молча съездили и вернулись. Выставили фото - значит, понимали, что люди будут эту тему мусолить.
Насколько успешно Пётр потренировался, будет известно только через несколько месяцев, на соревнованиях. Если что-то пойдёт не так, то припомнят ему и шляпу, и женщину, а сейчас рано волноваться😅
Объясните кто-нибудь тренеру что комментировать личные отношения с другой фигуристкой своего ученика некрасиво.Кто ее уполномочил об этом рассуждать?Ой,если Лиза и правда с Гуменником встречается то я ей сочувствую.Похоже их отношениям не рады ни фанаты новоявленного гения,ни его мать ни тренерша.
Алеся Ткаченко
Когда в очередной раз станете писать здесь оскорбительный комментарий о фигуристах и их личной жизни, вспомните этот свой опус. Дайнеко не чужой человек Петру, в отличии от.
Tante Ellen
Свой совет себе посоветуйте.Особенно когда выдаете сплетни за чистую монету.А Дайнеко всего лишь тренер и не должна совать свой нос в личную жизнь к фигуристам.
Надеется или уверена?) А вообще странно, что тренер решил это прокомментировать
Мда. Когда я говорила, что тренер ведёт себя откровенно неприемлемо для тренера в публичном поле, меня прибегали затаптывать, брызжа слюной.

Повторюсь. Тренер неприемлемо себя ведёт в публичном поле. Это НЕ норма. И не надо пытаться делать вид, что подобное — это окей. Гуменник не является собственностью Дайнеко. Тренер должен сохранять лицо, а не носиться, сломя голову, по группам в ВК. Больше вообще нет дел?
c.0l3ncka
Похоже, она нервничает, что после сезона Гуменник постоянно со своей дамой в разъездах, тренер его на катке и не видит )
PourContre
Разве после такого сезона Петр не заслужил хороший полноценный отпуск?
Так пишет, будто разводить романтику с Туктамышевой - это что-то плохое)
Alcibiades
Комментарий удален модератором
Alcibiades
Так Лиза ко двору не пришлась этой братии,на берегу ясно, что маман там в протесте с докладами про "один стул" у корзинушки и Лизой-препятствием тренировок в прошлом у Мишина )), что идолопоклонницы и Вероника походу не рада тоже, хотя про нее думаю, что не рада она совсем другому и это Лизы точно не касается.
У нас две курицы-наседки - Соколовская с Кондратюком и Дайнеко с Гуменником. Как же, девушки покушаются на их сыночек-корзиночек. На поводок ещё их посадите и держите около себя денно и нощно.
Аля Иванова
Комментарий скрыт
Аля Иванова
Абсолютно справедливо написали. Печально, что вас оголтелые заминусили.
