Сихарулидзе – единственный кандидат на пост главы ФФККР. Отчетно-выборная конференция пройдет 22 мая

Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России. 

Отчетно-выборная конференция ФФККР пройдет 22 мая в Москве. 

Сихарулидзе – олимпийский чемпион 2002 года в парном катании, двукратный чемпион мира. С апреля 2023 года он являлся исполняющим обязанности президента ФФККР, в феврале 2025-го возглавил организацию. 

Хоть бы для вида оппозиции нагнали, как на госвыборах. А вообще это атас, конечно. Человек буквально ничего не добился за три года президентства. По реинтеграции нашего ФК на международку - полный провал, особенно на фоне того, как самый замазанный в политике вид спорта в стране вчера вернули с флагом и гимном; серия Гран-при, КПК, прыжковый, РВ - все это придумали и ввели до него; с судейством как был швах, так и остается. Управленца с таким послужным списком гнать взашей надо, а не переизбирать на безальтернативной основе.
ОтветEmperorNazer
> Хоть бы для вида оппозиции нагнали, как на госвыборах

Зачем? И так нормально кушают, что на уровне федераций, что на уровне федерации
ОтветEmperorNazer
Почему, ничего не добился? Мы же не знаем, почём, сейчас, продажа фигуристов в соседние страны
Позорище. Хотя у нас сейчас везде абсолютно некомпетентные люди, чему удивляться…
Выборы без выбора, как это привычно.
ОтветKaterina Sunny
Но это уже не выборы.
Ответolvl
Но, это уже и не фигурное катание
ну конечно. Кто ещё может так триумфально просиживать штаны на конгрессах ISU?
С каждым годом все больше приходит мысль, почему тогда только канадская пара не стала единоличными Олимпийскими Чемпионами, почему у Сиха золотую медаль не отняли! А теперь вот имеем это мандариновое чудо у власти! Косноязычный, недалекий, напыщенный, но бабло хорошо грести к себе умеет! Может его чуваки из ИСУ к себе заберут насовсем за труды нашего недопуска праведные!
ОтветKira Smirnova
Единственное, что Бережная заслужила ту медаль.
ОтветKira Smirnova
Тогда я за наших переживала, а сейчас, наверное, согласна с Вами.
Очень плохая новость. Ясно, что он не справляется с руководством федерацией
Кто бы сомневался. Нет ни одного смелого,кто бы" бросил вызов",хотя бы для видимости... Получается, ТШ и спортсмены всем Абсолютно довольны и только плохие болельщики чего-то еще хотят..
ОтветLuna02
Конечно. Фигуристы с Сихом живут и радуются. Он им как второй отец))
Будет ли отчёт уважаемого Президента ФФКР по проделанной работе за отчётный период? Расскажет ли он нам о достижениях и перспективах, а также о планах работы на ближайшие два года?
ОтветРинн24
Вы серьезно? Нам- это кому? .Отчет,наверное,будет,его выслушают. Что в отчете будет-Вы и сами догадываетесь..
ОтветРинн24
Да хорошо ещё если этот отчёт на конференции не будут прерывать бурные, продолжительные аплодисменты. А наше мнение ему безразлично.
Ну всё, будущее нашего ФК совсем печально...
Те тренеры и члены ФФКР кто его будет поддерживать-поддержат его откровенное и показательное бездействие по решению задач допуска наших фигуристов к международным турнирам,а так же в приоритет поставят распил бюджетов внутри страны нежели допуск спортсменов к международке.
Кроме того и задача с коррупционным судейством не решена, где прямо злоупотребляют своим служебным положением судьи-не проставляющие грубые ошибки на прыжках и манипулирующие оценками на элементах нужному тренерскому штабу.
