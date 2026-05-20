Бойкова о выставке дома моды Скиапарелли в Лондоне: «Плакала от того, что могу наблюдать это вживую. Это невероятно и так ценно»

Александра Бойкова посетила в Лондоне выставку, посвященную модному дому Скиапарелли. 

«Конечно, моя главная цель в Лондоне была – посетить выставку Скиапарелли. Я обожаю этот бренд, его историю, работы Эльзы и то, что сейчас делает для этого дома Дэниэл Роузбери.

Буквально зимой я прочитала биографию Эльзы в переводе Александра Васильева и осталась под огромным впечатлением. А уже в апреле я увидела, что в Лондоне открылась выставка этого бренда, да еще и с некоторыми работами нынешнего креативного директора. Я не могла ее пропустить!

Конечно, все билеты на эту выставку были распроданы задолго до моего приезда, поэтому мне пришлось переплатить и купить Membership в музей Виктории и Альберта, но я ни секунды не пожалела!

Все экспонаты начала и середины 20 века представлены в прекрасном состоянии! Ну а работы Дэниэла… Я расплакалась. Плакала от того, что могу вживую наблюдать эту ювелирную, сложнейшую и многочасовую работу большой команды дома моды! Это просто невероятно и так ценно!» – написала Бойкова. 

Бойкова раздает стиль в Лондоне: открытая спина для «Дьявол носит Prada», леопард и юбка-баллон

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Александры Бойковой
Бойкова другой причины расплакаться не нашла… Проецирует какую-то кринжовую чушь. Насколько БК прекрасная спортивная пара - настолько же они невыносимо пафосны и неумны вне спорта
А вы чем лучше? Просто обесценили чужие интересы и хобби.
Насколько жалкую жизнь надо иметь, чтобы тратить ее на подобные комментарии) это же не более чем фрустрация собственной нереализованности
Человек просто знает цену этому труду. Не вижу тут какого-то пафоса. Бойкова давно и плотно увлекается модой, развивается в этом направлении. Можно пожелать только успехов и найти себя не только в спорте.
До чего же все приторно ненатурально.
Это нормально. Я тоже могу запросто расчувствоваться от красоты, эмоций, от впечатлений.
Комментарий скрыт
Бойкова и Нехвядович оба такие павлины, вечно какими-то тряпками хвастаются (перед ЧР обычно прямо показ мод у них), оба истеричны, не умны, но с претензией на интеллигентность, элитарность, тьфу🤮
Одна мнит себя эстеткой, второй глубокомысленным патроном. Оба пафосные.
Всё так. Самое главное, ребята не понимают как смешно они выглядят - в этой своей претензии на .. интеллигентность, элитарность, возвышенность, ‘не-как-все-хность’… они ведь искренне себя такими считают.
Не зная главного - что по-настоящему интеллигентный, утонченный человек как раз никогда сам себя таковым почитать не будет
Ну это как-то слишком уже...Расплакаться из-за кучи странного дизайнерского тряпья...Мда...
Как же далеки наши фигуристы, да и в целом спортсмены от народа, его надежд и чаяний. Пора прикрывать уже спорт за счёт государственных средств, пусть за свои тренируются как на Западе. Невыносимо читать и смотреть как все они мотаются по заграницам на народные деньги. А мы так и будем больным детям смс-ками собирать.
Тренируются за государственные деньги, а мотаются по заграницам в отпуск на свои.
Просто если ты российский сборник, не стоит афишировать сильно, что ты развлекаешься в недружественной стране, которая помогает деньгами и оружием против России, накладывает санкции, дискриминирует. Странно , что их руководство в лице Сиха, им это не обьясняет.
А свои-то откуда появились? После тренировок за государственные. В остальном - поддерживаю.
Мдаааа....
Какая то она глуповатая..
Ныть и жаловаться, ставить номер на тему, что им закрыли межнар, потом поехать в страны, усилиями которых этот межнар и закрыт, восторгаться ими, устраивать там дефиле нарядов, и пафосно зарыдать возле манекена от радости....
Экспонаты начала и середины 20 века в прекрасном состоянии? Вот это да. Пишет как будто из 30 века. По уровню пафоса напоминает риелторов у которых если из окна хоть чуть-чуть видно воду означает что из окон открывается прекрасный вид на реку.
