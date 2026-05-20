Бойкова о выставке дома моды Скиапарелли в Лондоне: «Плакала от того, что могу наблюдать это вживую. Это невероятно и так ценно»
Александра Бойкова посетила в Лондоне выставку, посвященную модному дому Скиапарелли.
«Конечно, моя главная цель в Лондоне была – посетить выставку Скиапарелли. Я обожаю этот бренд, его историю, работы Эльзы и то, что сейчас делает для этого дома Дэниэл Роузбери.
Буквально зимой я прочитала биографию Эльзы в переводе Александра Васильева и осталась под огромным впечатлением. А уже в апреле я увидела, что в Лондоне открылась выставка этого бренда, да еще и с некоторыми работами нынешнего креативного директора. Я не могла ее пропустить!
Конечно, все билеты на эту выставку были распроданы задолго до моего приезда, поэтому мне пришлось переплатить и купить Membership в музей Виктории и Альберта, но я ни секунды не пожалела!
Все экспонаты начала и середины 20 века представлены в прекрасном состоянии! Ну а работы Дэниэла… Я расплакалась. Плакала от того, что могу вживую наблюдать эту ювелирную, сложнейшую и многочасовую работу большой команды дома моды! Это просто невероятно и так ценно!» – написала Бойкова.
Насколько жалкую жизнь надо иметь, чтобы тратить ее на подобные комментарии) это же не более чем фрустрация собственной нереализованности
Не зная главного - что по-настоящему интеллигентный, утонченный человек как раз никогда сам себя таковым почитать не будет
Просто если ты российский сборник, не стоит афишировать сильно, что ты развлекаешься в недружественной стране, которая помогает деньгами и оружием против России, накладывает санкции, дискриминирует. Странно , что их руководство в лице Сиха, им это не обьясняет.