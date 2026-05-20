Бойкова о выставке дома моды Скиапарелли в Лондоне: «Плакала от того, что могу наблюдать это вживую. Это невероятно и так ценно»

Бойкова о выставке Скиапарелли: плакала от того, что наблюдаю это вживую.

Александра Бойкова посетила в Лондоне выставку, посвященную модному дому Скиапарелли.

«Конечно, моя главная цель в Лондоне была – посетить выставку Скиапарелли. Я обожаю этот бренд, его историю, работы Эльзы и то, что сейчас делает для этого дома Дэниэл Роузбери.

Буквально зимой я прочитала биографию Эльзы в переводе Александра Васильева и осталась под огромным впечатлением. А уже в апреле я увидела, что в Лондоне открылась выставка этого бренда, да еще и с некоторыми работами нынешнего креативного директора. Я не могла ее пропустить!

Конечно, все билеты на эту выставку были распроданы задолго до моего приезда, поэтому мне пришлось переплатить и купить Membership в музей Виктории и Альберта, но я ни секунды не пожалела!

Все экспонаты начала и середины 20 века представлены в прекрасном состоянии! Ну а работы Дэниэла… Я расплакалась. Плакала от того, что могу вживую наблюдать эту ювелирную, сложнейшую и многочасовую работу большой команды дома моды! Это просто невероятно и так ценно!» – написала Бойкова.

Бойкова раздает стиль в Лондоне: открытая спина для «Дьявол носит Prada», леопард и юбка-баллон