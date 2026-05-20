Илья Малинин: «Я никогда не бывал дома или в детском саду – всегда торчал на катке»

Американский фигурист Илья Малинин рассказал, что в детстве всегда проводил время на катке, где тренировали его родители – Татьяна Малинина и Роман Скорняков.

Ранее Малинин поддержал каток в торговом центре Lloyd Center в Портленде, куда теперь приехал с шоу Stars on Ice.

«Думаю, очень важно, чтобы все понимали, как сложно найти место для катания. Потому что это очень требовательный вид спорта – физически, эмоционально и финансово.

Я никогда не бывал дома или в детском саду. Я всегда торчал на катке», – сказал Малинин.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Oregon Live
Это на тему того, как родители-спортсмены сначала думают, что ни в коем случае не отдадут своего ребёнка в спорт, а потом оказывается, что работают они на катке, и ребёнок растёт на катке, и не встать на коньки не получается, не сидеть же белой вороной за бортиком.
Насколько я понимаю в США дорогие детские сады и я не думаю, что тренеры по фигурному катанию на обычном катке зарабатывают много денег, так как из учеников у Скорняков выстрелил только Илья, остальные обычные дети. Поэтому Илья скорее всего и не ходил в детский сад, а торчал на катке с родителями.
Да то же самое относится к большинству других детей наших фигуристов и тренеров.
Ну, устал мальчик, выдохся. Нужно сделать хотя бы перерыв, может, потом, как Лью вернется
Вот так зайдешь под абсолютно нейтральную новость о фигуристе и с 99% гарантией увидешь комментарии, написанные то ли абсолютно несчастными людьми то ли слабоумными
А злорадства сколько....
Вообще несложно представить как бы его хейтили, если бы Илья не был русским по происхождению. Ему и так перепадает *любви* от местных комментаторов. Помню как над ним насмехались в самом начале , но оказалось что реально один из тех кто двигает этот вид спорта . Жаль на ои не получилось, хотя я была безумно рада за Мишу , по всем законам жанра Илья должен выиграть личную золотую медаль на следующих играх .
Причем непонятно вообще за что хейтят ...добрый,открытый парнишка,дружит со всеми.Да,знает себе цену,может высказаться по неудобным вопросам,есть характер,но это же замечательно
Когда оба родителя работают - без вариантов. У Миши Игнатова похожая картина )). Ну и Москвина еще в свое время рассказывала, как брала своего ребенка на каток, пока тренировала. Тогда не было денег на нянь.
