Илья Малинин: «Я никогда не бывал дома или в детском саду – всегда торчал на катке»
Американский фигурист Илья Малинин рассказал, что в детстве всегда проводил время на катке, где тренировали его родители – Татьяна Малинина и Роман Скорняков.
Ранее Малинин поддержал каток в торговом центре Lloyd Center в Портленде, куда теперь приехал с шоу Stars on Ice.
«Думаю, очень важно, чтобы все понимали, как сложно найти место для катания. Потому что это очень требовательный вид спорта – физически, эмоционально и финансово.
Я никогда не бывал дома или в детском саду. Я всегда торчал на катке», – сказал Малинин.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Oregon Live
Вообще несложно представить как бы его хейтили, если бы Илья не был русским по происхождению. Ему и так перепадает *любви* от местных комментаторов. Помню как над ним насмехались в самом начале , но оказалось что реально один из тех кто двигает этот вид спорта . Жаль на ои не получилось, хотя я была безумно рада за Мишу , по всем законам жанра Илья должен выиграть личную золотую медаль на следующих играх .