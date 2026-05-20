Илья Малинин: «Я никогда не бывал дома или в детском саду – всегда торчал на катке»

Илья Малинин: в детстве я всегда торчал на катке.

Американский фигурист Илья Малинин рассказал, что в детстве всегда проводил время на катке, где тренировали его родители – Татьяна Малинина и Роман Скорняков.

Ранее Малинин поддержал каток в торговом центре Lloyd Center в Портленде, куда теперь приехал с шоу Stars on Ice.

«Думаю, очень важно, чтобы все понимали, как сложно найти место для катания. Потому что это очень требовательный вид спорта – физически, эмоционально и финансово.

Я никогда не бывал дома или в детском саду. Я всегда торчал на катке», – сказал Малинин.