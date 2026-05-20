  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ришо о программе для Костылевой: «Я был бы очень рад поработать с ней, но понимал, что будет проблематично найти достаточно времени»
0

Ришо о программе для Костылевой: «Я был бы очень рад поработать с ней, но понимал, что будет проблематично найти достаточно времени»

Ришо о Костылевой: был бы рад поработать с ней, но не хватило времени.

Французский хореограф Бенуа Ришо объяснил, почему не поставил программу двукратной чемпионке России среди юниорок Елене Костылевой.

Ранее сообщалось, что договоренность не была достигнута из-за финансовых запросов француза.

«Это неправда.

Мы ни разу не обсуждали с ними финансы. Еще до приезда в Москву ко мне обратился Ари Закарян с вопросом, могу ли я поставить программу Лене. Ни с тренерами, ни с ее семьей я не общался. Я ответил, что был бы очень рад поработать с ней, но вопрос во времени – я понимал, что будет проблематично найти достаточно времени для совместной работы.

У нас даже не дошло дело до обсуждения деталей – я сразу сказал, что у меня уже есть договоренности с другими фигуристами, и график в Новогорске очень плотный. Мы договорились, что если я увижу, что расписание позволяет, я свяжусь с ними. Но в итоге работы было столько, что это было невозможно», – сказал Ришо.

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили

Трусова и Валиева работают с самым модным хореографом мира. В чем секрет Ришо?

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Всем лутц!
logoЕлена Костылева
Бенуа Ришо
logoсборная России
logoженское катание

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
если бы поработал, столько бы о себе нового узнал )
Бывшая хореограф тоже когда то была талантливой "нашей Катюшей", а в конце сезона стала мер..ой т..рью, которая специально развалила чемпионку Россию
Ответnina1212
если бы поработал, столько бы о себе нового узнал ) Бывшая хореограф тоже когда то была талантливой "нашей Катюшей", а в конце сезона стала мер..ой т..рью, которая специально развалила чемпионку Россию
Видимо есть друзья у Бенуа в России, которые посоветовали ему не связываться с мамой Ирой.
Ответnina1212
если бы поработал, столько бы о себе нового узнал ) Бывшая хореограф тоже когда то была талантливой "нашей Катюшей", а в конце сезона стала мер..ой т..рью, которая специально развалила чемпионку Россию
Они там поди в межсезонье долгими летними вечерами тоже зачитывались весёлыми похождениями семейства Костылевых и ко.
У них-то такого нету, скука.
Т.е.Закарян - официальный агент Костылевой? Отчаянный тип. Минус Малинин, но плюс мамыра. Это прям 🙈
ОтветСамая цитируемая и вообще недура
Т.е.Закарян - официальный агент Костылевой? Отчаянный тип. Минус Малинин, но плюс мамыра. Это прям 🙈
Он агент Плющенко, а Леночка входит в интересы Плющенко.
ОтветСамая цитируемая и вообще недура
Т.е.Закарян - официальный агент Костылевой? Отчаянный тип. Минус Малинин, но плюс мамыра. Это прям 🙈
Замена прямо скажем так себе😂
«Я был бы очень рад поработать с ней, но понимал, что будет проблематично найти общий язык с мамИрой» 🤭
Ответsowieso
«Я был бы очень рад поработать с ней, но понимал, что будет проблематично найти общий язык с мамИрой» 🤭
...но понимал, что будет проблематично найти достаточно времени добежать до канадской границы)
А этот Ришо вовсе не глуп:)
Сразу вспомнился египетский фараон Данунах.
Лучше не иметь ничего общего.
Дипломатично отказал 😄
Малинин выгнал Закаряна и он прибежал к Костылевой? Я бы посмотрела на из разборки с маман)))
ОтветVera25
Малинин выгнал Закаряна и он прибежал к Костылевой? Я бы посмотрела на из разборки с маман)))
Он его выгнал?)
ОтветАнастасия_1116885232
Он его выгнал?)
Удалил с сайта и из соцсетей инфу о нем. Но может просто стесняется теперь его и скрывает, кто знает)
Он даже ничего ей не поставил, уже в грязи обваляли, а что бы было, если б поработали... Бог отвёл
а ради Валиевой - рейс передвинул)))
ОтветБезызбежноНаКрасный
а ради Валиевой - рейс передвинул)))
Ну очевидно там очень попросили со спонсором Навкой, ещё и новые билеты оплатили и "дискомфорт" из-за переноса.
ОтветБезызбежноНаКрасный
а ради Валиевой - рейс передвинул)))
Ну, сравнивали тоже. Валиеву и четырнадцатилетнюю юниорку.
И здесь наврали ((((
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ришо мог поставить программу Костылевой. Постановка не состоялась из-за финансовых запросов француза (Sport24)
19 мая, 20:05
Поговорили с Познером о фигурке: Тутберидзе, Хени, Лью, атлетизм вместо красоты
19 мая, 07:45
Авербух о работе с Костылевой: «Программа получилась яркая, сильная по накалу и эмоциям. Будем ее дорабатывать, сейчас сделан только костяк»
18 мая, 17:50
Рекомендуем
Главные новости
Журова о допуске российских фигуристов: «Некоторые федерации специально дожидаются судов. Тогда перед своими политиками можно сказать, что их принуждают»
2 минуты назад
Бронзовый призер чемпионата России Ксения Синицына перешла в «Ангелы Плющенко»
47 минут назад
Софья Муравьева: «Меня огорчает, насколько легко сегодня в интернете распространяются недостоверные сведения. Пожалуйста, не верьте слухам и не передавайте их дальше»
57 минут назад
Вайцеховская о переизбрании Сихарулидзе: «Он сам лучше других понимает разницу между тем, что хотелось в предыдущие четыре года, и тем, что получилось»
сегодня, 15:50
Морозов о работе у Тутберидзе: «Первый раз в моей тренерской карьере мне дали свободу. Мне никто не указывает, что и как мне делать»
сегодня, 15:19
Появилось видео выступления Александра Плющенко и Димы Билана на премии РУ.ТВ. Они повторили номер Евровидения-2008
сегодня, 15:27Видео
Морозов о возвращении к тренерской работе: «Я говорил, что мне надо подумать. Опять возвращаться в это, извините за выражение, болото…»
сегодня, 15:16
Евгения Медведева поставила программы Диане Мильто и Алене Болдыревой
сегодня, 15:02Видео
Тренер Морозов о конкуренции в парном: «Если сейчас Бойкову и Козловского выпустить в последнюю разминку, думаю, увидели бы разницу по скорости, по качеству элементов»
сегодня, 14:52
Антон Сихарулидзе: «ФФККР единственной среди зимних федераций без судов удалось создать условия, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде»
сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
сегодня, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
сегодня, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
вчера, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем