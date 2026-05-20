Ришо о программе для Костылевой: «Я был бы очень рад поработать с ней, но понимал, что будет проблематично найти достаточно времени»

Ришо о Костылевой: был бы рад поработать с ней, но не хватило времени.

Французский хореограф Бенуа Ришо объяснил, почему не поставил программу двукратной чемпионке России среди юниорок Елене Костылевой .

Ранее сообщалось , что договоренность не была достигнута из-за финансовых запросов француза.

«Это неправда.

Мы ни разу не обсуждали с ними финансы. Еще до приезда в Москву ко мне обратился Ари Закарян с вопросом, могу ли я поставить программу Лене. Ни с тренерами, ни с ее семьей я не общался. Я ответил, что был бы очень рад поработать с ней, но вопрос во времени – я понимал, что будет проблематично найти достаточно времени для совместной работы.

У нас даже не дошло дело до обсуждения деталей – я сразу сказал, что у меня уже есть договоренности с другими фигуристами, и график в Новогорске очень плотный. Мы договорились, что если я увижу, что расписание позволяет, я свяжусь с ними. Но в итоге работы было столько, что это было невозможно», – сказал Ришо.

