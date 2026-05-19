Ришо мог поставить программу Костылевой. Постановка не состоялась из-за финансовых запросов француза (Sport24)

Sport24: Ришо мог поставить программу Костылевой, но запросил слишком много денег.

Французский хореограф Бенуа Ришо мог поставить программу двукратной чемпионке России среди юниорок Елене Костылевой .

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что постановка не состоялась из-за финансовых запросов француза. Со слов источника Sport24, сумма, которую запросил Ришо – 15 тысяч долларов – превышает среднюю для российского фигурного катания выплату постановщику примерно в три раза.

