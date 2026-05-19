Ришо мог поставить программу Костылевой. Постановка не состоялась из-за финансовых запросов француза (Sport24)

Sport24: Ришо мог поставить программу Костылевой, но запросил слишком много денег.

Французский хореограф Бенуа Ришо мог поставить программу двукратной чемпионке России среди юниорок Елене Костылевой.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что постановка не состоялась из-за финансовых запросов француза. Со слов источника Sport24, сумма, которую запросил Ришо – 15 тысяч долларов – превышает среднюю для российского фигурного катания выплату постановщику примерно в три раза.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Аппетиты мамыры растут в геометрической прогрессии 😂 Получив все, что просила, а именно: личный китайский шмот имени Лены - 1 вешалка, Авербух - 1 шт , Мальдивы - 1 шт, плюс семья Сарновских в качестве изгнанников с территории с прудами и личными мамыриными теперь карпами, Костылева попросила у золотой рыбки Ришо! 😂🙈
ОтветТотли Тауэрс
Комментарий скрыт
ОтветТотли Тауэрс
Комментарий скрыт
Ну и хорошо, а то сложно представить, что бы мамЫра писала бы в интернете, если бы вдруг прога от Ришо не подошла. Срам вышел бы на международный уровень.
ОтветФрантин
Зато я был бы спокоен за него волосы от нервов у него бы не выпали ).
ОтветФрантин
А может Ришо специально запросил такую цену чтобы с мамирой не связываться
Ну это смешно: Ришо ставить на Костылеву. Наверное специально цену задрал, чтоб потом его не позорили. Леночка ему своими кругами всю репутацию поломает, а мама докинет. Нафиг ему такое счастье
ОтветRaphanus
Комментарий скрыт
ОтветRaphanus
Плющ наверно, решил, что если сейчас МамеИре разрешить Ришо, то она его будет требовать на каток на подкатки для Леночки каждую неделю. А так он разорится.
Между постановкой от Ришо и отпуском на Мальдивах, Ирина Костылева выбрала Мальдивы, и я бы даже сказал, что это правильный выбор)
А зачем юниорке постановка от самого популярного постановщика , даже если бы мы были в международке ей во взрослый спорт минимум года два ещё не светит чтобы что им нужен Ришо ?
ОтветМагомед Абдулмеджидов
Другим юниорам он для чего-то понадобился.)
ОтветAnneta28
Слушайте я же не отказываю ему в таланте и его компетенции просто все с ума сошли с этим Ришо ощущение что до него хороших программ ни кто не ставил и ФК вообще не было и всем нужен именно Ришо .
Мне кажется, что Ришо специально загнул такою стоимость, чтоб с ними не работать.
Другим он поставил за пять.))
ОтветAnneta28
Зато мы знаем, кто получил по пять: Авербух и Букин.
ОтветAnneta28
8 лет назад постановки у топовых мировых хореографов стоили 10 тысяч. Сейчас вполне цена может быть 15. Наверняка Ришо делает скидки, например Мишинским, а тут выкатил полную цену.
А мама в курсе, что Рудковская не раскошелилась?
ОтветKaterina Sunny
Мамо пока на Мальдивах, думаю не в курсе. Что будет, когда вернется😵, пожар в Горках, как минимум
ОтветKaterina Sunny
МамИру со звездой, в качестве утешительного приза отправили на Мальдивы, она уже избушку выставила в телеге.
Ой, а как же, а что же😜, Рудковские пожалели для своей лучшей спортсменки, двухкратной чемпионки России 15 тысяч долларов? Миллионеры наши привыкли на бюджетных денежках выезжать, а тут обломс🙈
Ну понятно что цена завышена , я в том смысле что Костылева юниорка и нас ещё не вернули в международке а просто тратить такие деньги на юниорку ради понтов считаю не правильным . ставьте со своими сколько шикарных программ ставили отечественные постановщики ведь было не мало .
ОтветМагомед Абдулмеджидов
Так и не остальных необязательно было такие бабки тратить. Бенуа уехал из России с чемоданом денег, а должно быть наоборот, чтобы они к нам ездили ща программами
Бедная мама Ира! Как она пережила тот факт, что любимый тренер и его супруга не предложили оплатить услуги иностранного постановщика?)
ОтветKareglazaya
Думаю, она была не в курсе, сейчас прочитала, думаю рвёт и мечет
ОтветНаталия Васина
Отдыхает она. Наслаждается жизнью. Так уметь надо.
Авербух о работе с Костылевой: «Программа получилась яркая, сильная по накалу и эмоциям. Будем ее дорабатывать, сейчас сделан только костяк»
18 мая, 17:50
Валиева – Ришо: «Надеюсь на дальнейшее сотрудничество»
16 мая, 20:09Фото
Александр Энберт: «У нас прекрасные постановщики, но Ришо привнесет что-то новое. Большой плюс, что он свои знания передаст нашим спортсменам»
16 мая, 13:44
Журова о допуске российских фигуристов: «Некоторые федерации специально дожидаются судов. Тогда перед своими политиками можно сказать, что их принуждают»
1 минуту назад
Бронзовый призер чемпионата России Ксения Синицына перешла в «Ангелы Плющенко»
47 минут назад
Софья Муравьева: «Меня огорчает, насколько легко сегодня в интернете распространяются недостоверные сведения. Пожалуйста, не верьте слухам и не передавайте их дальше»
57 минут назад
Вайцеховская о переизбрании Сихарулидзе: «Он сам лучше других понимает разницу между тем, что хотелось в предыдущие четыре года, и тем, что получилось»
сегодня, 15:50
Морозов о работе у Тутберидзе: «Первый раз в моей тренерской карьере мне дали свободу. Мне никто не указывает, что и как мне делать»
сегодня, 15:19
Появилось видео выступления Александра Плющенко и Димы Билана на премии РУ.ТВ. Они повторили номер Евровидения-2008
сегодня, 15:27Видео
Морозов о возвращении к тренерской работе: «Я говорил, что мне надо подумать. Опять возвращаться в это, извините за выражение, болото…»
сегодня, 15:16
Евгения Медведева поставила программы Диане Мильто и Алене Болдыревой
сегодня, 15:02Видео
Тренер Морозов о конкуренции в парном: «Если сейчас Бойкову и Козловского выпустить в последнюю разминку, думаю, увидели бы разницу по скорости, по качеству элементов»
сегодня, 14:52
Антон Сихарулидзе: «ФФККР единственной среди зимних федераций без судов удалось создать условия, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде»
сегодня, 14:39
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
сегодня, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
сегодня, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
вчера, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
