Мария Захарова примет участие в шоу Донована Каррильо в Мексике

Фигуристка Захарова примет участие в ледовом шоу в Мексике.

Бронзовый призер чемпионата России Мария Захарова выступит в ледовом шоу мексиканского фигуриста Донована Каррильо .

Россиянка заявлена среди участников шоу на сайте Каррильо. Мероприятие пройдет 4 июля в Керетаро.

Также в шоу выступят эстонец Александр Селевко , американская пара Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес и другие фигуристы.

