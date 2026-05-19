Ирина Роднина: «Мы все сосредоточились на Петросян, но у нас есть и другие девочки, которые сегодня даже больше нацелены на результат, имеют больше опыта и ничуть не уступают в технике»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что в России есть фигуристки, которые могут составить конкуренцию Аделии Петросян.
«Мы сейчас все сосредоточились на Петросян, но у нас есть и другие девочки, которые сегодня даже больше нацелены на результат, имеют больше опыта и ничуть не уступают в технике. А дальше включаются не прыжки и наличие сложных элементов, а фигурное катание.
У нас возвращаются Трусова и Валиева. Такая конкуренция будет вызывать не только интерес, но и повышение результата», – сказала Роднина.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Кто "мы все"? Мы Николай второй?
А в новом будут новые герои. Кстати, не факт что Саша и Ками.