Ирина Роднина: «Мы все сосредоточились на Петросян, но у нас есть и другие девочки, которые сегодня даже больше нацелены на результат, имеют больше опыта и ничуть не уступают в технике»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что в России есть фигуристки, которые могут составить конкуренцию Аделии Петросян .

«Мы сейчас все сосредоточились на Петросян, но у нас есть и другие девочки, которые сегодня даже больше нацелены на результат, имеют больше опыта и ничуть не уступают в технике. А дальше включаются не прыжки и наличие сложных элементов, а фигурное катание.

У нас возвращаются Трусова и Валиева. Такая конкуренция будет вызывать не только интерес, но и повышение результата», – сказала Роднина.