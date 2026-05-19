  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ирина Роднина: «Мы все сосредоточились на Петросян, но у нас есть и другие девочки, которые сегодня даже больше нацелены на результат, имеют больше опыта и ничуть не уступают в технике»
0

Ирина Роднина: «Мы все сосредоточились на Петросян, но у нас есть и другие девочки, которые сегодня даже больше нацелены на результат, имеют больше опыта и ничуть не уступают в технике»

Роднина считает, что Петросян смогут навязать конкуренцию на турнирах в России.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что в России есть фигуристки, которые могут составить конкуренцию Аделии Петросян.

«Мы сейчас все сосредоточились на Петросян, но у нас есть и другие девочки, которые сегодня даже больше нацелены на результат, имеют больше опыта и ничуть не уступают в технике. А дальше включаются не прыжки и наличие сложных элементов, а фигурное катание.

У нас возвращаются Трусова и Валиева. Такая конкуренция будет вызывать не только интерес, но и повышение результата», – сказала Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoсборная России
logoАделия Петросян
logoженское катание
logoИрина Роднина

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Хватит травить Адель. Она заработала квоту честно и выдала максимум в предложенных условиях. Отсутствие рейтинга, травма и выступление с единственной ошибкой на кваде, больше никто на него даже не заходил. Адель 3 года лучшая и это факт. А осенью будет новый сезон и его герои, желаю Аделии здоровья и успехов!
"Мы сейчас все сосредоточились на Петросян"
Кто "мы все"? Мы Николай второй?
ОтветЯгун Ягунини
"Мы сейчас все сосредоточились на Петросян" Кто "мы все"? Мы Николай второй?
Мы Ирина Всевышняя, в ГД кнопки давящая, первенства ЖЭКа презирающая...
Откуда ей знать про других девочек, если она не интересуется российским фигурным катанием, называя турниры, на которых соревнуются в упорной борьбе эти другие девочки, первенствами ЖЕКа?!..
Можно глупый вопрос а в чём выглядит сосредоточенность на Аделии ? Когда она готовилась представить себя и страну на ОИ это понятно что о ней больше говорили это логично впервые за четыре года официальный международный турнир тем более такого масштаба , дальше я что-то этого фокуса на Петросян не заметил в основном Трусова , чуть меньше но не на много мелькала Камила и все остальные ну чуть Захарова вышла в ряд и всё где там Петросян ?
ОтветМагомед Абдулмеджидов
Можно глупый вопрос а в чём выглядит сосредоточенность на Аделии ? Когда она готовилась представить себя и страну на ОИ это понятно что о ней больше говорили это логично впервые за четыре года официальный международный турнир тем более такого масштаба , дальше я что-то этого фокуса на Петросян не заметил в основном Трусова , чуть меньше но не на много мелькала Камила и все остальные ну чуть Захарова вышла в ряд и всё где там Петросян ?
Пожалуйста, не скупитесь так на запятые. Вас будет легче читать и понимать.
ОтветМагомед Абдулмеджидов
Можно глупый вопрос а в чём выглядит сосредоточенность на Аделии ? Когда она готовилась представить себя и страну на ОИ это понятно что о ней больше говорили это логично впервые за четыре года официальный международный турнир тем более такого масштаба , дальше я что-то этого фокуса на Петросян не заметил в основном Трусова , чуть меньше но не на много мелькала Камила и все остальные ну чуть Захарова вышла в ряд и всё где там Петросян ?
Да и тогда не так много говорили.
Да неужели, вас, Ирина, что-то может заинтересовать на наших водокачках?
Ирина Константиновна, пожалуйста сосредоточьтесь на работе депутата и добейтесь того, чтобы наших фигуристов допустили к международным стартам. А кто на что нацелен, кто в чем сильнее и какие у кого будут результаты разберутся без вас.
ОтветИрина Иванова
Ирина Константиновна, пожалуйста сосредоточьтесь на работе депутата и добейтесь того, чтобы наших фигуристов допустили к международным стартам. А кто на что нацелен, кто в чем сильнее и какие у кого будут результаты разберутся без вас.
Будет лучше, если она честно уступит место полезному для работы специалисту.
ОтветИрина Иванова
Ирина Константиновна, пожалуйста сосредоточьтесь на работе депутата и добейтесь того, чтобы наших фигуристов допустили к международным стартам. А кто на что нацелен, кто в чем сильнее и какие у кого будут результаты разберутся без вас.
Может, не надо? Може , пусть лучше к доне своей свалит на ПМЖ. Хватает таких работников в нашей госдуре. Лучше пусть ничего не делают, меньше вреда, чем от их работы.
Вот мода пошла после ОИ: или пнуть Аделию, или вообще ничего не говорить, как-будто и не выступала. Очень мало тех, из известных от спорта, кто бы хвалил и поддерживал. И во всей текущей ситуации, и в каких условиях нашим двум фигуристам пришлось выступать, всё это как-то очень странно смотрится...Ну а то, что у нас есть и другие спортсменки - не новость...И есть, и подрастают, и возвращаются(вроде как), и кто-то из них будет интереснее, круче, и повезёт им возможно больше...Но всё это не повод продолжать принижать ту, которая не оправдала чьи-то надежды и не "порвала там всех".
ОтветТайга86
Вот мода пошла после ОИ: или пнуть Аделию, или вообще ничего не говорить, как-будто и не выступала. Очень мало тех, из известных от спорта, кто бы хвалил и поддерживал. И во всей текущей ситуации, и в каких условиях нашим двум фигуристам пришлось выступать, всё это как-то очень странно смотрится...Ну а то, что у нас есть и другие спортсменки - не новость...И есть, и подрастают, и возвращаются(вроде как), и кто-то из них будет интереснее, круче, и повезёт им возможно больше...Но всё это не повод продолжать принижать ту, которая не оправдала чьи-то надежды и не "порвала там всех".
Согласен с вами полностью . Аделией горжусь она шла на максимум который могла а уже что получилось то получилось не буду 20 раз повторять индивидуально её и общие с Петром обстоятельства , я в ней не разочарован .
ОтветТайга86
Вот мода пошла после ОИ: или пнуть Аделию, или вообще ничего не говорить, как-будто и не выступала. Очень мало тех, из известных от спорта, кто бы хвалил и поддерживал. И во всей текущей ситуации, и в каких условиях нашим двум фигуристам пришлось выступать, всё это как-то очень странно смотрится...Ну а то, что у нас есть и другие спортсменки - не новость...И есть, и подрастают, и возвращаются(вроде как), и кто-то из них будет интереснее, круче, и повезёт им возможно больше...Но всё это не повод продолжать принижать ту, которая не оправдала чьи-то надежды и не "порвала там всех".
А что про нее говорить, результаты говорят сами за себя.Ну поучаствовала в ОИ и ладно, за что хвалить то. В отличие от Петра, запомнилась тем, что убегала от журналистов и не дала автографы встречавшим в аэропорту фанатам. Ну и программы катала без эмоций, не произвела впечатление на зрителей.
Ни смотрит никакие соревнования (по ее же словам), однако делает выводы о том, кто из девочек лучше катается. Ну а про Сашу и Камилу вообще пока рано что-то говорить, так как они ещё не выступали на соревнованиях
ОтветKareglazaya
Ни смотрит никакие соревнования (по ее же словам), однако делает выводы о том, кто из девочек лучше катается. Ну а про Сашу и Камилу вообще пока рано что-то говорить, так как они ещё не выступали на соревнованиях
ну если не смотреть никакие соревнования - то можно и сосредоточиться на петросян)
Ну если речь о прошлом сезоне, то логично, что все внимание было на Петросян.
А в новом будут новые герои. Кстати, не факт что Саша и Ками.
ОтветOrange carrot
Ну если речь о прошлом сезоне, то логично, что все внимание было на Петросян. А в новом будут новые герои. Кстати, не факт что Саша и Ками.
Комментарий скрыт
ОтветБезызбежноНаКрасный
Комментарий скрыт
Ну Алисе поездка на ои не светила. Думаю, никто не поспорит, что ои это главное событие года для фигуристов.
То "я не смотрю, мне не интересно" , то "у нас есть и другие девочки"! Откуда знает про других девочек, если не смотрит?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Журова о допуске российских фигуристов: «Некоторые федерации специально дожидаются судов. Тогда перед своими политиками можно сказать, что их принуждают»
1 минуту назад
Бронзовый призер чемпионата России Ксения Синицына перешла в «Ангелы Плющенко»
47 минут назад
Софья Муравьева: «Меня огорчает, насколько легко сегодня в интернете распространяются недостоверные сведения. Пожалуйста, не верьте слухам и не передавайте их дальше»
57 минут назад
Вайцеховская о переизбрании Сихарулидзе: «Он сам лучше других понимает разницу между тем, что хотелось в предыдущие четыре года, и тем, что получилось»
сегодня, 15:50
Морозов о работе у Тутберидзе: «Первый раз в моей тренерской карьере мне дали свободу. Мне никто не указывает, что и как мне делать»
сегодня, 15:19
Появилось видео выступления Александра Плющенко и Димы Билана на премии РУ.ТВ. Они повторили номер Евровидения-2008
сегодня, 15:27Видео
Морозов о возвращении к тренерской работе: «Я говорил, что мне надо подумать. Опять возвращаться в это, извините за выражение, болото…»
сегодня, 15:16
Евгения Медведева поставила программы Диане Мильто и Алене Болдыревой
сегодня, 15:02Видео
Тренер Морозов о конкуренции в парном: «Если сейчас Бойкову и Козловского выпустить в последнюю разминку, думаю, увидели бы разницу по скорости, по качеству элементов»
сегодня, 14:52
Антон Сихарулидзе: «ФФККР единственной среди зимних федераций без судов удалось создать условия, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде»
сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
сегодня, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
сегодня, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
вчера, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем