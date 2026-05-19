Распалась пара Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур. Они выигрывали финал юниорского Гран-при и два серебра ЮЧМ

Австралийские фигуристы Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур объявили о распаде спортивной пары.

Голубева и Мур – победители финала Гран-при среди юниоров (2022/2023), двукратные серебряные призеры юниорских чемпионатов мира (2021/2022, 2022/2023). На Олимпийских играх-2026 заняли 18-е место.

«Не хотела сообщать о таких грустных новостях в это межсезонье, но наше партнерство с Гектором подошло к концу. Эти шесть лет были самыми прекрасными в моей жизни. Никогда не была так счастлива, и я благодарна за все, что мы пережили вместе», – написала Голубева в соцсети и отметила, что готова продолжать карьеру с новым партнером.

Мур отметил, что на данный момент не планирует выступать.

«Я решил отойти от соревнований по фигурному катанию. Не уверен насчет своего будущего, но сейчас я хотел бы вернуться домой в Австралию, побыть с семьей и во всем разобраться.

Настя, эти шесть лет, проведенные с тобой, были самыми потрясающими. Мы через столько всего прошли вместе, всегда были рядом друг с другом, и ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце», – написал Мур.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Анастасии Голубевой
Анастасия Голубева
Гектор Гиотопулос Мур

Жаль, приятная была пара. Желаю Насте найти партнёра не хуже
Что то с греческими фамилиями у мужчин Ангелопулос (с Кагановской) , Гиотопулос не везет в танцах, распадаются
Ангелопол он. И Мур - Гиотопулос не танцоры, а парники.
Гектор Гиотопулос Мур. Kто так ребенка назвал?
Я в песочнице один Сережа.
Ну, там явно греческие корни, того и Гектор)))
😞 Они мне нравились, жаль…..
Вот поэтому и меняют правила - никто не хочет заниматься парным катанием.
Жаль…Настя - очаровательна! Желаю ей найти достойного партнера.
