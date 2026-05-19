Распалась пара Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур. Они выигрывали финал юниорского Гран-при и два серебра ЮЧМ

Австралийские фигуристы Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур объявили о распаде спортивной пары.

Голубева и Мур – победители финала Гран-при среди юниоров (2022/2023), двукратные серебряные призеры юниорских чемпионатов мира (2021/2022, 2022/2023). На Олимпийских играх-2026 заняли 18-е место.

«Не хотела сообщать о таких грустных новостях в это межсезонье, но наше партнерство с Гектором подошло к концу. Эти шесть лет были самыми прекрасными в моей жизни. Никогда не была так счастлива, и я благодарна за все, что мы пережили вместе», – написала Голубева в соцсети и отметила, что готова продолжать карьеру с новым партнером.

Мур отметил, что на данный момент не планирует выступать.

«Я решил отойти от соревнований по фигурному катанию. Не уверен насчет своего будущего, но сейчас я хотел бы вернуться домой в Австралию, побыть с семьей и во всем разобраться.

Настя, эти шесть лет, проведенные с тобой, были самыми потрясающими. Мы через столько всего прошли вместе, всегда были рядом друг с другом, и ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце», – написал Мур.