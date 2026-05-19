  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Владимир Познер: «Малинин – выдающийся, но я отдаю предпочтение Плющенко. Мне очень нравилось, когда важность артистизма была значительной»
0

Владимир Познер: «Малинин – выдающийся, но я отдаю предпочтение Плющенко. Мне очень нравилось, когда важность артистизма была значительной»

Познер порассуждал о важности искусства в фигурном катании.

Журналист Владимир Познер считает, что в фигурном катании важнее артистизм, чем «физические достижения».

– Вот Илья Малинин: ну хорошо, ну прыгает, здорово, дальше что? Кто-то еще дальше прыгнет. Это превращается в нечто вроде… даже не легкой атлетики – там кто выше прыгнет, кто дальше. Тут уже никаких чувств не надо, ничего, и просто это чисто физические достижения. Да, здорово. Ну и что?

В этом смысле я, наверное, консервативный человек. Мне очень нравилось, когда все-таки важность артистизма была значительной. Сейчас это не так.

– Но вы называли Малинина выдающимся фигуристом современности.

– Он, конечно, выдающийся. Особенно с учетом того, как сегодня оценивают. Конечно, то, что он делает, пока никто не делает. В этом смысле он выдающийся.

Но я отдаю предпочтение тому же Плющенко. Потому что я помню… Просто не могу вам передать… Я видел его на Олимпийских играх, когда он побеждал, получил золотую медаль, и просто дух захватывало с точки зрения того, как же это красиво. Именно красиво!

Фигурное катание, в конце концов, должно быть красивым: надевают костюмы, не просто майку и шорты, правда же? Значит, вопрос красоты там, по идее, важный. А в самом катании особой красоты-то уже нет. Есть атлетичность в большей степени. <...>

– У девушек выиграла Алиса Лью. Она, наоборот, делает акцент на подачу, легкий стиль. Вы разделяете восторги насчет нее?

– Да, я видел. Когда она показывала программу, я получал удовольствие, настоящее. И видно было, что она получает удовольствие. Я не судья, который должен ставить баллы и прочее. Я смотрю так: получаю я удовольствие от этого или нет? Нравится это или нет? Радует меня или нет? В ее случае – да.

– А в случае российских девушек?

– На этих Олимпийских играх я ничего такого не видел.

– Если брать предыдущие Олимпиады: Загитова, Медведева, Щербакова? В них это было?

– У Загитовой, наверное, да.

Они все потрясающе катаются, я ничего не могу сказать. Но я говорю еще раз, что мне так хочется, чтобы как-то личность проявлялась. Чтобы отличие было не просто в том, что она выше прыгает, больше делает оборотов или еще что-то, а чтобы можно было сразу, как бы это сказать…

– Влюбиться?

– Я хотел сказать: с закрытыми глазами понять. Но с закрытыми глазами тут не получается, поскольку это все-таки такой вид спорта, который надо смотреть. Но… чтобы это был яркий характер.

В этом смысле я почему назвал вам Катарину Витт и Пегги Флеминг, потому что это у них было. Или, скажем, английская танцевальная пара Торвилл и Дин. Вот как они станцевали «Болеро» – это невозможно, как это потрясающе. И вопрос не в технике, а в интерпретации этой музыки. Короче говоря, это совсем другое. Это искусство. Это уже не просто спорт. Это большее. Такого очень мало, конечно.

– Вы видите антагонизм между нынешней российской системой, где все заточено на результат, и этим стилем Алисы Лью, где все про удовольствие?

– Мне кажется, все в основном про спорт, про количество оборотов, про высоту. Ведь на Олимпийских играх показывали график: на сколько сантиметров оторвался спортсмен ото льда. Какое это имеет значение для меня – зрителя? Этот – 37 сантиметров. Ну и что? А этот – 33 сантиметра. Так это же не прыжки в высоту! В прыжках в высоту – я понимаю. А при чем тут это в фигурном катании? А также вот то, о чем я говорю. Этого нет. И мне это огорчительно.

Хотя, наверное, многим покажется, что я говорю ерунду. Дело вкуса.

– То есть для вас фигурное катание – это больше искусство?

– Да, конечно. Безусловно, – сказал 92-летний Познер в интервью Спортсу’’.

Поговорили с Познером о фигурке: Тутберидзе, Хени, Лью, атлетизм вместо красоты

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoВладимир Познер
logoженское катание
logoАлина Загитова
logoсборная США
logoЕвгений Плющенко
logoАлиса Лью
logoИлья Малинин
logoсборная России
logoмужское катание
Джейн Торвилл
logoКатарина Витт
Кристофер Дин
танцы на льду

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
так-то, по артистизму - Яга был сильнее.
ОтветБезызбежноНаКрасный
так-то, по артистизму - Яга был сильнее.
Да, Вы, что . Даже не сравнить. Особенно когда Плющ за спину держась, катал по кругу. Вот здесь был высший пилотаж артистизма:))))
ОтветБичуния
Да, Вы, что . Даже не сравнить. Особенно когда Плющ за спину держась, катал по кругу. Вот здесь был высший пилотаж артистизма:))))
Перфоманс века был в Сочи!
А что, у Плюща был артистизм? Интересно, в каком месте... Если только вихляние бёдрами и облизывание пальцев... Ну ок.
ОтветФлер де Лис
А что, у Плюща был артистизм? Интересно, в каком месте... Если только вихляние бёдрами и облизывание пальцев... Ну ок.
Комментарий скрыт
ОтветФлер де Лис
А что, у Плюща был артистизм? Интересно, в каком месте... Если только вихляние бёдрами и облизывание пальцев... Ну ок.
Комментарий скрыт
Владимир Познер: "Малинин – выдающийся, но я отдаю предпочтение Николаю Панину-Коломенкину..."
ОтветФ_Крюгер
Владимир Познер: "Малинин – выдающийся, но я отдаю предпочтение Николаю Панину-Коломенкину..."
Кстати, да. Посмотреть бы запись катания нашего Первого чемпиона. Надо поискать, может и есть что то...
ОтветФ_Крюгер
Владимир Познер: "Малинин – выдающийся, но я отдаю предпочтение Николаю Панину-Коломенкину..."
очень точно и смешно🤣👍
Виляния попой и натужные взгляды это что угодно, но не артистизм.
ОтветKarlena
Виляния попой и натужные взгляды это что угодно, но не артистизм.
Комментарий скрыт
ОтветАлла Рогальская
Комментарий скрыт
А чего не пятикратном сразу в вашей параллельной реальности? 😂
А этого флюгера как к спорту периодически привязывают ?
ОтветСергей Лепехин
А этого флюгера как к спорту периодически привязывают ?
Ключевое слово-флюгер
Он похоже Плющенко с Ягудиным спутал, а Плющенко аналог канадца Элвиса Стойко, прыжки и ещё раз прыжки
Ответsergey2022
Он похоже Плющенко с Ягудиным спутал, а Плющенко аналог канадца Элвиса Стойко, прыжки и ещё раз прыжки
А вы Стойко видели? https://youtu.be/ivQ9Sb-PZEA?is=HHYxWgqfSZzqGzm-
Ответsergey2022
Он похоже Плющенко с Ягудиным спутал, а Плющенко аналог канадца Элвиса Стойко, прыжки и ещё раз прыжки
А это Плющенко: https://youtu.be/zyiTr8UlFVA?is=fjptwSHG3QQZqqO7
Просто посмотреть и сравнить. Думай, что просмотр, поменяет ваше мнение.
Это всё ладно, чисто вкусовщина, и спорить можно бесконечно...Тут Познеру уже 92...с ума сойти, время неумолимо конечно...
Плющенко и артистизм ... Ну это фантастика. Даже когда катался, когда становился ЧМ, ОЧ смотреть на него было неприятно. Ну ладно, это личное.
Но где сегодня этот самый артистизм Плющенко, если его фигуристы слабы именно в хорео, а все старания - сделать как можно больше сальто?
Так а все-таки что сосут чемпионы?
Плющенко и артистизм... Сразу видно, что человек в фигурном катании не разбирается.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Журова о допуске российских фигуристов: «Некоторые федерации специально дожидаются судов. Тогда перед своими политиками можно сказать, что их принуждают»
1 минуту назад
Бронзовый призер чемпионата России Ксения Синицына перешла в «Ангелы Плющенко»
47 минут назад
Софья Муравьева: «Меня огорчает, насколько легко сегодня в интернете распространяются недостоверные сведения. Пожалуйста, не верьте слухам и не передавайте их дальше»
57 минут назад
Вайцеховская о переизбрании Сихарулидзе: «Он сам лучше других понимает разницу между тем, что хотелось в предыдущие четыре года, и тем, что получилось»
сегодня, 15:50
Морозов о работе у Тутберидзе: «Первый раз в моей тренерской карьере мне дали свободу. Мне никто не указывает, что и как мне делать»
сегодня, 15:19
Появилось видео выступления Александра Плющенко и Димы Билана на премии РУ.ТВ. Они повторили номер Евровидения-2008
сегодня, 15:27Видео
Морозов о возвращении к тренерской работе: «Я говорил, что мне надо подумать. Опять возвращаться в это, извините за выражение, болото…»
сегодня, 15:16
Евгения Медведева поставила программы Диане Мильто и Алене Болдыревой
сегодня, 15:02Видео
Тренер Морозов о конкуренции в парном: «Если сейчас Бойкову и Козловского выпустить в последнюю разминку, думаю, увидели бы разницу по скорости, по качеству элементов»
сегодня, 14:52
Антон Сихарулидзе: «ФФККР единственной среди зимних федераций без судов удалось создать условия, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде»
сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
сегодня, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
сегодня, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
вчера, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем