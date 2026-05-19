«Родительский интерес очень эгоистичный. Так мордовать своего ребенка… Этого делать не надо». Познер о жесткости в детском спорте

Познер предложил поднять возрастной ценз в фигурном катании до 18 лет.

– Как думаете, возможно ли изменить имидж фигурного катания как спорта, грубо говоря, забитых детей? Или это будет длиться, пока они побеждают?

– Очень хороший вопрос. К сожалению, очень много политики в спорте, и победа того или иного спортсмена как-то приравнивается к победе страны. Это связано с патриотизмом, размахиванием флага, игранием гимна.

И вот это все вместе взятое, как мне кажется, приводит к тому, что обязательно надо победить. И если получается так, что эти совсем подростки приносят победу, значит, будут использовать их.

Или же федерация фигурного катания должна принять решение: не допустить к соревнованиям никого моложе 18 лет. И все – и тогда никуда не денешься. И это, на мой взгляд, было бы здорово. Но я сомневаюсь, что такое решение будет принято.

– Прошлым летом произошел скандал между Евгением Плющенко и мамой его 14-летней фигуристки Лены Костылевой. В теннисе есть явление теннисных родителей, которые ездят с детьми на турниры и ведут их карьеры, в фигурном катании это доведено порой до абсурда. Нужна ли эта победа любой ценой?

– Это вопрос обоюдоострый. Во-первых, в теннисе это связано с деньгами. Я в этом абсолютно убежден. Профессиональные теннисисты, которые попадают в первую сотню, не говоря о том, если выше, зарабатывают довольно серьезные деньги. Не сравнить с футболистами, конечно, но тем не менее. Думаю, что родители отчасти поэтому так страстно к этому относятся.

Я не знаю насчет фигурного катания, я никогда не слышал, чтобы там были уж очень большие гонорары. Но есть, конечно, слава. Хотя, на мой взгляд, сегодня меньше, чем было когда-то. Мне кажется, что пик вот этого всеобщего восхищения чуть-чуть прошел. Хотя опять же, может быть, я ошибаюсь.

Но вот этот родительский интерес, как мне представляется, он очень эгоистичный. Это не столько для ребенка делается, сколько для родителей. У меня такое ощущение, по крайней мере. Потому что так мордовать, извините за выражение, своего ребенка… Мне кажется, что этого делать не надо.

Еще, если говорить о фигурном катании, то, на мой взгляд, это превратилось в спорт физических достижений. То есть артистизм, лиричность, передача чувств ушли на второй план. Теперь там сколько раз – пять раз прокрутился, и так далее: тройной, восьмерной. Это стало главным. И оценки от этого зависят. И, в общем, все довольно одинаково: ну кто-то больше вращается, кто-то меньше вращается.

Но индивидуальность, которая выражается именно в артистизме, этого гораздо меньше. То, что показывали, кстати, Плющенко или Ягудин, если говорить о наших, или Дик Баттон, или Ханю. Да, конечно, там и техника, но это не главное, или, может быть, это наравне.

У женщин были Пегги Флеминг, Катарина Витт – и тут не столько вопрос техники, сколько в артистизме, в передаче чувств. Этого сегодня гораздо меньше, на мой взгляд. И я стал меньше смотреть, мне стало менее интересно, – рассказал 92-летний Познер в интервью Спортсу’’.

