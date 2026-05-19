  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Родительский интерес очень эгоистичный. Так мордовать своего ребенка… Этого делать не надо». Познер о жесткости в детском спорте
0

«Родительский интерес очень эгоистичный. Так мордовать своего ребенка… Этого делать не надо». Познер о жесткости в детском спорте

Познер предложил поднять возрастной ценз в фигурном катании до 18 лет.

Журналист Владимир Познер считает, что в фигурном катании возрастной ценз на участие в соревнованиях стоит поднять до 18 лет.

– Как думаете, возможно ли изменить имидж фигурного катания как спорта, грубо говоря, забитых детей? Или это будет длиться, пока они побеждают?

– Очень хороший вопрос. К сожалению, очень много политики в спорте, и победа того или иного спортсмена как-то приравнивается к победе страны. Это связано с патриотизмом, размахиванием флага, игранием гимна.

И вот это все вместе взятое, как мне кажется, приводит к тому, что обязательно надо победить. И если получается так, что эти совсем подростки приносят победу, значит, будут использовать их.

Или же федерация фигурного катания должна принять решение: не допустить к соревнованиям никого моложе 18 лет. И все – и тогда никуда не денешься. И это, на мой взгляд, было бы здорово. Но я сомневаюсь, что такое решение будет принято.

– Прошлым летом произошел скандал между Евгением Плющенко и мамой его 14-летней фигуристки Лены Костылевой. В теннисе есть явление теннисных родителей, которые ездят с детьми на турниры и ведут их карьеры, в фигурном катании это доведено порой до абсурда. Нужна ли эта победа любой ценой?

– Это вопрос обоюдоострый. Во-первых, в теннисе это связано с деньгами. Я в этом абсолютно убежден. Профессиональные теннисисты, которые попадают в первую сотню, не говоря о том, если выше, зарабатывают довольно серьезные деньги. Не сравнить с футболистами, конечно, но тем не менее. Думаю, что родители отчасти поэтому так страстно к этому относятся.

Я не знаю насчет фигурного катания, я никогда не слышал, чтобы там были уж очень большие гонорары. Но есть, конечно, слава. Хотя, на мой взгляд, сегодня меньше, чем было когда-то. Мне кажется, что пик вот этого всеобщего восхищения чуть-чуть прошел. Хотя опять же, может быть, я ошибаюсь.

Но вот этот родительский интерес, как мне представляется, он очень эгоистичный. Это не столько для ребенка делается, сколько для родителей. У меня такое ощущение, по крайней мере. Потому что так мордовать, извините за выражение, своего ребенка… Мне кажется, что этого делать не надо.

Еще, если говорить о фигурном катании, то, на мой взгляд, это превратилось в спорт физических достижений. То есть артистизм, лиричность, передача чувств ушли на второй план. Теперь там сколько раз – пять раз прокрутился, и так далее: тройной, восьмерной. Это стало главным. И оценки от этого зависят. И, в общем, все довольно одинаково: ну кто-то больше вращается, кто-то меньше вращается.

Но индивидуальность, которая выражается именно в артистизме, этого гораздо меньше. То, что показывали, кстати, Плющенко или Ягудин, если говорить о наших, или Дик Баттон, или Ханю. Да, конечно, там и техника, но это не главное, или, может быть, это наравне.

У женщин были Пегги Флеминг, Катарина Витт – и тут не столько вопрос техники, сколько в артистизме, в передаче чувств. Этого сегодня гораздо меньше, на мой взгляд. И я стал меньше смотреть, мне стало менее интересно, – рассказал 92-летний Познер в интервью Спортсу’’.

Поговорили с Познером о фигурке: Тутберидзе, Хени, Лью, атлетизм вместо красоты

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoВладимир Познер
детский спорт
logoКатарина Витт
logoЮдзуру Ханю
Дик Баттон
logoПолитика
logoЕвгений Плющенко
logoАлексей Ягудин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
это да. детейломают под спорт. соревнуются родители. но это есть и в музыке, и в балете...
"Или же федерация фигурного катания должна принять решение: не допустить к соревнованиям никого моложе 18 лет. И все – и тогда никуда не денешься. И это, на мой взгляд, было бы здорово. Но я сомневаюсь, что такое решение будет принято."
И что же делать фигуристам до 18 лет? Познер правда считает, что без соревнований и медалей у кого-то будет мотивация сидеть на катке до 18 лет?
Прыжки сами собой не появятся, как и вращения, поддержки.
Ханю - прекрасный пример.
Но, пусть Петю нашего посмотрит. Тоже отличный универсал со своим стилем и харизмой. И Марка. Парни ничем не хуже Плющенко сейчас.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Журова о допуске российских фигуристов: «Некоторые федерации специально дожидаются судов. Тогда перед своими политиками можно сказать, что их принуждают»
1 минуту назад
Бронзовый призер чемпионата России Ксения Синицына перешла в «Ангелы Плющенко»
46 минут назад
Софья Муравьева: «Меня огорчает, насколько легко сегодня в интернете распространяются недостоверные сведения. Пожалуйста, не верьте слухам и не передавайте их дальше»
57 минут назад
Вайцеховская о переизбрании Сихарулидзе: «Он сам лучше других понимает разницу между тем, что хотелось в предыдущие четыре года, и тем, что получилось»
сегодня, 15:50
Морозов о работе у Тутберидзе: «Первый раз в моей тренерской карьере мне дали свободу. Мне никто не указывает, что и как мне делать»
сегодня, 15:19
Появилось видео выступления Александра Плющенко и Димы Билана на премии РУ.ТВ. Они повторили номер Евровидения-2008
сегодня, 15:27Видео
Морозов о возвращении к тренерской работе: «Я говорил, что мне надо подумать. Опять возвращаться в это, извините за выражение, болото…»
сегодня, 15:16
Евгения Медведева поставила программы Диане Мильто и Алене Болдыревой
сегодня, 15:02Видео
Тренер Морозов о конкуренции в парном: «Если сейчас Бойкову и Козловского выпустить в последнюю разминку, думаю, увидели бы разницу по скорости, по качеству элементов»
сегодня, 14:52
Антон Сихарулидзе: «ФФККР единственной среди зимних федераций без судов удалось создать условия, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде»
сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
сегодня, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
сегодня, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
вчера, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем