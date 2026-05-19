Чемпион Европы Амодио проведет сбор в России для фигуристов группы Волкова

Французский тренер, чемпион Европы 2011 года по фигурному катанию Флоран Амодио проведет сбор в России сбор для фигуристов группы Александра Волкова.

Об этом сообщил сам Волков.

«Мы с Флораном давно дружим – лет десять уже пересекаемся на соревнованиях. Поэтому подумал – почему не пригласить его к нам, в Россию? На мое предложение Флоран только переспросил: «А это возможно?» И сразу согласился, причем с удовольствием – он очень любит Россию, здесь у него много друзей».

Флоран поначалу был озадачен получением визы, но, как оказалось, в России этот вопрос решается достаточно просто – все оформили онлайн, даже в посольство идти не потребовалось. Так что теперь ждем его к нам. Приедет он, кстати, не один – с ним ждем в гости Екатерину Куракову и Люка Экономидеса.

Участие в сборах доступно не только для моих учеников, но и для всех фигуристов из России. Это это очень ожидаемое событие. Как говорится, свежая кровь, что-то новое. Тем более что Амодио и как фигурист был запоминающимся, экстравагантным, и сейчас как хореограф очень крут», – рассказал Волков.

Сбор пройдет с 6 по 18 июля на катке школы фигурного катания Волкова в Апрелевке.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Люк Экономидес
сборная Польши
Екатерина Куракова

Странно конечно видеть в России на сборах Куракову, после её антироссийский постов.
Чудны дела твои, Господи.
ОтветЮра Плисецкий
За деньги да, за деньги да.
Классные новости! Амодио на льду прекрасно помню❤️
Ришо проложил дорогу в Россию. Вот уже другой француз идет по его стопам.
А кто из известных фигуристов или фигуристок тренируется у Волкова?
ОтветВалентина Королёва_1116383043
Артём Ковалёв
Чему может научить Куракова?
Как здорово, что Флоран поработает с нашими ребятами! Очень интересный, ни на кого не похожий фигурист. Никогда не забуду его прокат ПП на ЧЕ 2016. Он тогда объявил о завершении спортивной карьеры и это был его последний соревновательный прокат и все об этом знали. И что это был за прокат! Просто на разрыв аорты! Выдающийся! Флоран после проката плакал, Николай Морозов, который был его тренером, тоже. И я вместе с ними. Флоран тогда стал лишь четвертым из-за КП и это было на тот момент ояень обидно. Но сейчас понимаешь, что не только медали важны. Многие прокаты чемпионов Европы и даже мира забываются через пару лет, но эмоции от того проката Флорана я помню до сих пор
Не очень разбираюсь в составе группы Волкова, но повезло конечно. Амодио один из ярчайших спортсменов МО. Радует, когда тш открыты, и есть возможность вобрать в себя лучшее, что когда-либо было в фк. Удачи.
Пани с Варшавой в сердце, может, в Польше будет деньги зарабатывать?
Лучше вы к нам... У нас есть все условия для интересных и плодотворных тренировочных сборов и дружеский приём гарантирован. Всем удачных и успешных сборов !
ОтветДок Аксель
Можно было бы и соревнования сделать открытыми. Не для всех, конечно, а для фигуристов с соответствующим техническим уровнем. Правда, тогда судейство надо делать более объективным, а на это никто не пойдёт 🤷‍♀️
ОтветAnna Stefan
С соревнованиями сложнее, из-за санкций могут пострадать лояльные к нам спортсмены. Благо на сборы и постановки программ это не влияет. В ФК мы пока с белорусами может проводить подобные соревнования.
Какая классная новость! Флоран - потрясающий фигурист, ни на кого не похожий, у него можно много чему поучиться и многое почерпнуть. Очень здорово!
Единственное чем хороши приезды, что возможно на них глядя и ИСУ посмотрит на Россию другими глазами
