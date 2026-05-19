Чемпион Европы Амодио проведет сбор в России для фигуристов группы Волкова.

Французский тренер, чемпион Европы 2011 года по фигурному катанию Флоран Амодио проведет сбор в России сбор для фигуристов группы Александра Волкова .

Об этом сообщил сам Волков.

«Мы с Флораном давно дружим – лет десять уже пересекаемся на соревнованиях. Поэтому подумал – почему не пригласить его к нам, в Россию? На мое предложение Флоран только переспросил: «А это возможно?» И сразу согласился, причем с удовольствием – он очень любит Россию, здесь у него много друзей».

Флоран поначалу был озадачен получением визы, но, как оказалось, в России этот вопрос решается достаточно просто – все оформили онлайн, даже в посольство идти не потребовалось. Так что теперь ждем его к нам. Приедет он, кстати, не один – с ним ждем в гости Екатерину Куракову и Люка Экономидеса.

Участие в сборах доступно не только для моих учеников, но и для всех фигуристов из России. Это это очень ожидаемое событие. Как говорится, свежая кровь, что-то новое. Тем более что Амодио и как фигурист был запоминающимся, экстравагантным, и сейчас как хореограф очень крут», – рассказал Волков.

Сбор пройдет с 6 по 18 июля на катке школы фигурного катания Волкова в Апрелевке.