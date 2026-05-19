Владимир Познер: «Возникла такая ситуация, когда я готов говорить, пожалуй, только о спорте. Предпочитаю вообще не говорить о политике»

Познер: возникла такая ситуация, когда я готов говорить только о спорте.

Журналист Владимир Познер объяснил, почему в последнее время часто высказывается о спорте.

– Вы стали частым спикером на спортивных сайтах. А стало ли спорта больше в вашей жизни?

– Я очень люблю спорт. Всегда занимался спортом много. Сейчас играю в теннис три раза в неделю, хожу на фитнес. Это с одной стороны.

С другой стороны, такая у меня ситуация, по крайней мере, такое суждение, что спорт – это одна из очень немногих тем, о которых я сегодня готов говорить.

Поэтому, наверное, это получилось случайно. Как-то один раз кто-то мне позвонил из какой-то спортивной редакции по поводу тенниса. Я чего-то ответил, кто-то еще позвонил, еще кто-то. И постепенно возникло представление, что Познер готов говорить на спортивные темы. Что, в принципе, соответствует действительности.

Так что это не то что спорта стало больше в моей жизни... Спорта не стало ни больше, ни меньше, но возникла такая ситуация, когда я готов говорить, пожалуй, только о спорте.

– Где смотрите: ТВ или подписки? Следили за Олимпиадой?

– Я смотрю спорт в основном на Okko, но не только. Я имею возможность смотреть каналы не только российские, и поэтому довольно часто смотрю спорт на разных нероссийских каналах. Главным образом теннис, конечно. Футбол – не всякий, а только такой… как вам сказать, очень хороший.

Разумеется, Олимпийские игры – но это бывает только раз в 4 года. Причем я больше люблю летние виды спорта, чем зимние.

Смотрю чемпионаты мира по легкой атлетике, потому что я сам много занимался легкой атлетикой, очень люблю ее.

Но я бы сказал, что все-таки больше смотрю на иностранных каналах.

– Как восприняли решение федеральных каналов не показывать Олимпийские игры?

– Вы знаете, этот вопрос – политический на самом деле, он к спорту не имеет отношения.

Я предпочитаю вообще не говорить о политике. Я ведь четыре с половиной года не появляюсь на телевидении. Я закрыл свою программу. Не кто-то ее закрыл, а я ее закрыл четыре с половиной года тому назад. И не хочу говорить о политике. Просто я думаю, что это сейчас неразумно.

Решение представляется мне, скажем так, странным. Этим и ограничимся, – рассказал 92-летний Познер в интервью Спортсу’’.

Поговорили с Познером о фигурке: Тутберидзе, Хени, Лью, атлетизм вместо красоты