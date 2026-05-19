  • Владимир Познер: «Возникла такая ситуация, когда я готов говорить, пожалуй, только о спорте. Предпочитаю вообще не говорить о политике»
Владимир Познер: «Возникла такая ситуация, когда я готов говорить, пожалуй, только о спорте. Предпочитаю вообще не говорить о политике»

Журналист Владимир Познер объяснил, почему в последнее время часто высказывается о спорте.

– Вы стали частым спикером на спортивных сайтах. А стало ли спорта больше в вашей жизни?

– Я очень люблю спорт. Всегда занимался спортом много. Сейчас играю в теннис три раза в неделю, хожу на фитнес. Это с одной стороны.

С другой стороны, такая у меня ситуация, по крайней мере, такое суждение, что спорт – это одна из очень немногих тем, о которых я сегодня готов говорить.

Поэтому, наверное, это получилось случайно. Как-то один раз кто-то мне позвонил из какой-то спортивной редакции по поводу тенниса. Я чего-то ответил, кто-то еще позвонил, еще кто-то. И постепенно возникло представление, что Познер готов говорить на спортивные темы. Что, в принципе, соответствует действительности.

Так что это не то что спорта стало больше в моей жизни... Спорта не стало ни больше, ни меньше, но возникла такая ситуация, когда я готов говорить, пожалуй, только о спорте.

– Где смотрите: ТВ или подписки? Следили за Олимпиадой?

– Я смотрю спорт в основном на Okko, но не только. Я имею возможность смотреть каналы не только российские, и поэтому довольно часто смотрю спорт на разных нероссийских каналах. Главным образом теннис, конечно. Футбол – не всякий, а только такой… как вам сказать, очень хороший.

Разумеется, Олимпийские игры – но это бывает только раз в 4 года. Причем я больше люблю летние виды спорта, чем зимние.

Смотрю чемпионаты мира по легкой атлетике, потому что я сам много занимался легкой атлетикой, очень люблю ее.

Но я бы сказал, что все-таки больше смотрю на иностранных каналах.

– Как восприняли решение федеральных каналов не показывать Олимпийские игры?

– Вы знаете, этот вопрос – политический на самом деле, он к спорту не имеет отношения.

Я предпочитаю вообще не говорить о политике. Я ведь четыре с половиной года не появляюсь на телевидении. Я закрыл свою программу. Не кто-то ее закрыл, а я ее закрыл четыре с половиной года тому назад. И не хочу говорить о политике. Просто я думаю, что это сейчас неразумно.

Решение представляется мне, скажем так, странным. Этим и ограничимся, – рассказал 92-летний Познер в интервью Спортсу’’.

Поговорили с Познером о фигурке: Тутберидзе, Хени, Лью, атлетизм вместо красоты

Потому что непонятно по какой методичке выгоднее
Ответgoddamn2
Особенно, когда у тебя 4 паспорта :)
Ответgoddamn2
-Изя, ну что там?!
-Наши побеждают..
-А наши это кто?
-Таки скоро узнаем…
Без шуток, молодец
В 92 года заниматься политикой вредно для здоровья
ОтветMbest77
В любом возрасте вредно
ОтветMbest77
А теннисом - полезно! Без шуток, парни, занимайтесь теннисом ( большим и настольным), бадминтоном - это топовые вещи для здоровья, координации и мышления.
Поэтому и дожил до 92 лет, что за буйки не заплывал
Всю жизнь отстаивал определённые ценности, а потом просто замолчал)
ОтветИгорь Новиков
Какие ценности он всю жизнь отстаивал? Как в анекдоте, гнулся вместе с линией партии.
ОтветИгорь Новиков
А ты будешь готов в 92 года нервы тратить на политику ? Как говорила моя мама , которая умерла в 87 лет , доживи до моих лет , потом увидишь какого это.
Не вижу проблемы говорить о политике. Хочешь американцев ругай, хочешь европейцев. Хочешь про Эпштейна рассказывай, хочешь про искусственное создание коронавируса в американских лабораториях или про секретные базы Израиля по всему миру. Вообще тем для разговора о политике немерено. Никаких проблем. Соловьев, вон, вообще с утра до вечера о ней говорит и ничего...
ОтветNoThanks
Американцев не всегда можно ругать, там сложная ситуация. Вроде их президент наш слон, но мы воюем с натой в то же время. Короче не всё так однозначно
ОтветNoThanks
Здесь и там многие люди уверены, что Познер и есть секретная база Израиля ;) Так что эту тему он не выдаст.
Ну правильно,с одной стороны зарабатывает в РФ,с другой стороны сердцем за сша и израиль,лучше помолчать в такое смутное время
ОтветDiego 95
И немножечко за Францию 🥹🤗
>Я имею возможность смотреть каналы не только российские

Восхитительно. А возможность носить джинсы и покупать бубльгум у него есть?
ОтветOwen_the_Simple
и слушать Лондон БиБиСи
Ответvector *
Это рискованно. Там ведь могут играть запрещённый джаз!
Ещё у него наверняка есть видеодвойка, кухонный комбайн, коллекция пластинок Булата Окуджавы и сделан евроремонт в квартире.
Ну ок. Зачем нам эта новость?
ОтветStHappyOne
Это хороший вопрос. Из этой новости я понял, что даже старый хитрый мудрый еврей 92 лет находится в растерянности от ситуации в стране.
ОтветБиомеханоид
нет, он светится в возможном, сохраняя для молодой жены стандарты проживания ;)
Помню в начале 90-ых читал его интервью,он говорил,что Россия не его страна,что жить ему здесь трудно,что по менталитету он больше француз или амриканец(хотя ясно из "наших людей"- умом и сердцем),но,как говорится-money talks,bullshit walks,да и вряд ли в Америке или Франции кто-то знал о нем..
Вообще человек он интересный и умный,но слишком уж скользкий,двуличный и непотопляемый,что характерно для представителей древнего народа на российском ТВ и не только.
P.S.Бодрость ума для его возраста поразительна!
ОтветAlexander Great_1116595775
У него же и недвижимость во Франции, и не в единственном количестве. И в 2021 году говорил, что во Франции чувствует себя по-настоящему дома. Непонятно тогда, что он делает в России?))
И да, тоже оценила его здравые (в смысле здоровья, а не контекста) рассуждения для 92-летнего человека.
Ответspboksana
Был на его живых выступлениях, там он ответил на этот вопрос, что в России он более востребован (не дословно, но смысл такой). Это вполне себе причина для публичного человека.
Если бы на спортсе говорили только о спорте, было бы неплохо.
ОтветS_Vladimirov
Если фото эскортниц не выкладывать, придётся сайт какой-то аналитикой заполнять, а для этого в вопросе надо разбираться.
ОтветS_Vladimirov
Ну спортсу же не 92 года)
