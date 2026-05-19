  Жук о перспективах российских танцоров на международный стартах: «Есть ощущение, что «задушить» нас на корню все же не сумеют»
Жук о перспективах российских танцоров на международный стартах: «Есть ощущение, что «задушить» нас на корню все же не сумеют»

Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин надеются на допуск российских фигуристов до международных стартов.

– От межсезонья ждете чего-то особенного?

Жук: Очень хочется допуска взрослых и юниоров на международную арену. Очень хотелось бы хоть куда-то выехать. Одно дело, когда один или два года изоляции. Но когда три, четыре, пять...

Свинин: Мы, конечно же, благодарны нашей федерации. Несмотря на все запреты, они смогли устроить в России настоящий спортивный праздник. Если посмотреть по количеству соревнований, то у нас их сейчас не меньше, чем на международной арене. И интерес к фигурному катанию поднялся. Но, безусловно, хочется мирового соревновательного эффекта. Это нужно не только нам, но и спортсменам.

Жук: Тем более у нас внутри страны образовалось огромное количество сильных танцевальных пар. Раньше было так, что за пределами топ-5 или топ-6 встречалось не так уж много интересного. Сейчас же буквально все дуэты в борьбе.

– Наши танцы готовы к выходу на международку?

Жук: Ох, тяжело будет... Надо морально не сломаться.

Свинин: Сам по себе выход на международную арену для нашей сборной будет очень трудным. Но надо с чего-то начинать. По телевизору сравнения проводить неправильно. Когда ты находишься там, в борьбе, все ощущается совершенно иначе. И сами спортсмены в этой очной конкуренции с международными лидерами растут над собой в совершенно ином темпе.

Жук: Хочу отметить, что у наших пар есть одно важное преимущество – экстерьер и отличная подобранность по параметрам. Российские танцы выделяются красотой, и в нашем виде этот фактор играет значительную роль. Поэтому есть ощущение, что «задушить» нас на корню все же не сумеют. Раз зажмут, два, а третий, условно говоря, не сумеют.

Но нас, тренеров, эти закулисные игры касаться не будут. Наше дело – подготовить и настроить, а дело спортсменов – кататься так, чтобы не было дополнительных поводов придраться.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Газета.ru
"Поэтому есть ощущение, что «задушить» нас на корню все же не сумеют. Раз зажмут, два, а третий, условно говоря, не сумеют."
Что там за пары у Жук, которые ещё и специально кто-то душить будет?
Владимир Владимирович и так сам справляется, им достаточно ему не мешать
Экстерьер экстерьером ( в свое время Жулин сильно уповал на такое преимущество), но кататься тоже надо уметь.
Тандем Свинин - Жук в принципе мне нравится. Они изобретательны в программах ( иногда чересчур) , периодически интересные дуэты раскрывают, все сами результаты выгрызают ( "лобби" за спиной вроде не замечали). Но ... Есть но - архиважное. Базовые навыки , скольжение в это школе хромает до не приличия.
Кульбиты на головы умеют , а хотелось бы на льду...
Особенно, если водичкой окропить). А если серьёзно, то танцоры наши действительно красивые, яркие, талантливые, мастеровитые, и все соревнования проходят в борьбе. Всем непросто.
Да неужели😂 вы сами своих же душите(Пчелки 💔)
И ждете лояльности на мировой арене?
Они правильно сказали, что у нас сейчас много классных дуэтов, и смотреть танцы стало интересно, все дуэты в борьбе
И правильно они сказали, что если наши ребята выйдут наконец на международные старты, то наши спортсмены в этой очной конкуренции с международными лидерами будут расти над собой в совершенно ином темпе.
мне кажется,когда нас допустят,наше фк уже вымрет
