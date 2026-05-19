Ирина Жук: «С музыкой сейчас стало очень сложно. Все катано-перекатано, а новой будто бы и нет»

– Как вам тема «Золотого вальса» на этот сезон? Встречаю о ней довольно разные мнения.

Жук: Сам вальс красивый. У нас его очень классно катали в свое время Яна Хохлова и Сергей Новицкий, у ведущих пар он выглядел замечательно. Хотя в целом этот танец очень непростой, его нужно прямо катать. Но это в некотором роде и хорошо. А то вся эта дискотека, если честно, уже немного поднадоела.

Свинин: В первый год, кажется, все радовались. Но уже на второй она всех задолбала.

Жук: Хотя и в правилах к вальсу они написали, что сама музыка может быть разной – хоть хип-хоп. Поэтому мы пока в поиске. И в целом с музыкой, по нашим ощущениям, сейчас стало очень сложно. Все катано-перекатано, а новой будто бы и нет.

– При этом и «золотой фонд», вроде бы, уже лишний раз брать не стоит – потому что, ну, сколько можно.

Жук: Мы стараемся, ищем интересные обработки. Александр у нас очень хорошо умеет это делать. Но в целом ситуация стала довольно непростой.

Свинин: Действительно, новой музыки, подходящей под танцы на льду, сейчас практически не появляется. Все цепляются за то, что было когда-то.

Жук: Все усложняется особенностью нашего вида.

У нас ведь как, если берешь быструю музыку – ты остаешься без уровней, потому что ребята просто не успевают.

Если присмотреться, сейчас даже в мировом танцевальном топе энергичные композиции берут разве что только Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Все остальные же в основном катают что-то медленное, лиричное, и это объяснимо действующими правилами. Ведь по программам нужно расставить элементы, и они, согласно нормам, должны быть легкими, катучими, музыкальными. Поэтому лично для меня этот период самый сложный в сезоне. Но тем приятнее, когда все в итоге получается.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Газета.ru
Да вы шо. Столько композиторов в мире на протяжении не одного столетия писали музыку. А в ФК брать, видите ли, нечего.
Откройте хотя бы русских композиторов. У Чайковского не только тема лебедя есть в "Лебедином озере". У Римского-Корсакова не только "полёт шмеля". А Глинка? Почему никто не катался под "вальс-фантазию"? А Рубинштейн? Хачатурян? Рахманинов? Неужели у него только один концерт? Глазунов? Вам о чём-нибудь вообще говорит эта фамилия? Бородин? Вечно будем петь "половецкие пляски" по-английски, даже по-русски слабо? Ах мы бедненькие, нет у нас музыки, всё катано-перекатано. Дунаевского возьмите, Прокофьева, Стравинского на худой конец. Столько музыки только русских композиторов, а ещё ведь есть Моцарт, Минкус, Шуберт, Шопен, Штраус, Альбинони, Бетховен, Бах, Сальери (ага, тот самый , не поверите, тоже музыку писал), Гендель, Вивальди и много-много-много других, и у каждого достаточно музыки, чтобы хватило на всю карьеру фигуриста. И это только если брать классику. Ах мы бедненькие, нам нечего катать.
Поддерживаю... Все мечтаю, чтоб Свиридова почаще брали, Гершвина... А Владимир Косма? Тоже можно подходящее для фигуристов выбрать. А Шнитке!.. У Бизе не только "Кармен". Есть, например, чудесная "Арлезианка". А у более поздних композиторов сколько всего - не перечесть... Тот же Джексон богат не только лишь "Песнью Земли"...
Музыки море. Выбирай не хочу.
Угу, только на часть права непонятно как получать, и при этом в судьях сидят совсем не 18-летние. Выберешь что-то попсовое, молодёжное, или малоизвестное, и будут тебе ставить копейки за "дурацкую" музыку. Там всё не так просто с репертуаром, как кажется.
Ну так за любую музыку надо платить. А так то, действительно, море выбора. Я лично блюз бы обрабатывал. Ну тут каждому своё. 😁 Тем не менее выбор огромный.
Я не такой уж эксперт, но за 18, 19 и первую половину 20 века написаны огромные объемы музыки, в том числе танцевальной. И сейчас благодаря Интернету она много доступнее, чем полвека назад.
Расширьте свой музыкальный кругозор и увидите, что музыки очень много для постановки программ.
Простите, но так могут говорить тол ко люди, которые устали от музыки. Потому что музыки море и на любой жанр. Нео-классика прекрасная, столько отличных авторов. Нужно только уши открывать и Шазам на готовке иметь.
Точно! Того же Макса Рихтера с его вивальдиевской "Весной", например, взять можно. И для танцев тоже можно. Не вальс, конечно)... но для ПП подойти должен.
Нету вальса
А не музыки для произвольной
Все сдулись, остался один Ришо. Музыки им мало. Ню.
Да сколько прекрасной музыки из советских фильмов... Ведь когда-то кто-то и вальс из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" додумался взять впервые. Или прекрасная музыка Гаврилина (балет "Анюта"). Ну если сидеть только в тик-токах, то, конечно, дефицит.
У нас ведь как, если берешь быструю музыку – ты остаешься без уровней, потому что ребята просто не успевают
а если и успеют - их всё равно утопят под мандариновую прелесть
ПЧ не дадут соврать
Давно пора открыть канал, куда болельщики будут присылать варианты музыки. В комментариях столько всего уже написали. А мы ведь опять будем смотреть 100500 повторов и пару откопанных бриллиантов.
Выбросите диск золотой фонд ФК и сразу музыка найдется
