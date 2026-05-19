Ирина Жук: «С музыкой сейчас стало очень сложно. Все катано-перекатано, а новой будто бы и нет»

Тренер фигуристов Жук: с музыкой стало сложно, новой будто бы и нет.

Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин считают, что в фигурном катании кризис музыки.

– Как вам тема «Золотого вальса» на этот сезон? Встречаю о ней довольно разные мнения.

Жук: Сам вальс красивый. У нас его очень классно катали в свое время Яна Хохлова и Сергей Новицкий , у ведущих пар он выглядел замечательно. Хотя в целом этот танец очень непростой, его нужно прямо катать. Но это в некотором роде и хорошо. А то вся эта дискотека, если честно, уже немного поднадоела.

Свинин: В первый год, кажется, все радовались. Но уже на второй она всех задолбала.

Жук: Хотя и в правилах к вальсу они написали, что сама музыка может быть разной – хоть хип-хоп. Поэтому мы пока в поиске. И в целом с музыкой, по нашим ощущениям, сейчас стало очень сложно. Все катано-перекатано, а новой будто бы и нет.

– При этом и «золотой фонд», вроде бы, уже лишний раз брать не стоит – потому что, ну, сколько можно.

Жук: Мы стараемся, ищем интересные обработки. Александр у нас очень хорошо умеет это делать. Но в целом ситуация стала довольно непростой.

Свинин: Действительно, новой музыки, подходящей под танцы на льду, сейчас практически не появляется. Все цепляются за то, что было когда-то.

Жук: Все усложняется особенностью нашего вида.

У нас ведь как, если берешь быструю музыку – ты остаешься без уровней, потому что ребята просто не успевают.

Если присмотреться, сейчас даже в мировом танцевальном топе энергичные композиции берут разве что только Лайла Фир и Льюис Гибсон .

Все остальные же в основном катают что-то медленное, лиричное, и это объяснимо действующими правилами. Ведь по программам нужно расставить элементы, и они, согласно нормам, должны быть легкими, катучими, музыкальными. Поэтому лично для меня этот период самый сложный в сезоне. Но тем приятнее, когда все в итоге получается.