Ирина Жук: «С музыкой сейчас стало очень сложно. Все катано-перекатано, а новой будто бы и нет»
Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин считают, что в фигурном катании кризис музыки.
– Как вам тема «Золотого вальса» на этот сезон? Встречаю о ней довольно разные мнения.
Жук: Сам вальс красивый. У нас его очень классно катали в свое время Яна Хохлова и Сергей Новицкий, у ведущих пар он выглядел замечательно. Хотя в целом этот танец очень непростой, его нужно прямо катать. Но это в некотором роде и хорошо. А то вся эта дискотека, если честно, уже немного поднадоела.
Свинин: В первый год, кажется, все радовались. Но уже на второй она всех задолбала.
Жук: Хотя и в правилах к вальсу они написали, что сама музыка может быть разной – хоть хип-хоп. Поэтому мы пока в поиске. И в целом с музыкой, по нашим ощущениям, сейчас стало очень сложно. Все катано-перекатано, а новой будто бы и нет.
– При этом и «золотой фонд», вроде бы, уже лишний раз брать не стоит – потому что, ну, сколько можно.
Жук: Мы стараемся, ищем интересные обработки. Александр у нас очень хорошо умеет это делать. Но в целом ситуация стала довольно непростой.
Свинин: Действительно, новой музыки, подходящей под танцы на льду, сейчас практически не появляется. Все цепляются за то, что было когда-то.
Жук: Все усложняется особенностью нашего вида.
У нас ведь как, если берешь быструю музыку – ты остаешься без уровней, потому что ребята просто не успевают.
Если присмотреться, сейчас даже в мировом танцевальном топе энергичные композиции берут разве что только Лайла Фир и Льюис Гибсон.
Все остальные же в основном катают что-то медленное, лиричное, и это объяснимо действующими правилами. Ведь по программам нужно расставить элементы, и они, согласно нормам, должны быть легкими, катучими, музыкальными. Поэтому лично для меня этот период самый сложный в сезоне. Но тем приятнее, когда все в итоге получается.
Откройте хотя бы русских композиторов. У Чайковского не только тема лебедя есть в "Лебедином озере". У Римского-Корсакова не только "полёт шмеля". А Глинка? Почему никто не катался под "вальс-фантазию"? А Рубинштейн? Хачатурян? Рахманинов? Неужели у него только один концерт? Глазунов? Вам о чём-нибудь вообще говорит эта фамилия? Бородин? Вечно будем петь "половецкие пляски" по-английски, даже по-русски слабо? Ах мы бедненькие, нет у нас музыки, всё катано-перекатано. Дунаевского возьмите, Прокофьева, Стравинского на худой конец. Столько музыки только русских композиторов, а ещё ведь есть Моцарт, Минкус, Шуберт, Шопен, Штраус, Альбинони, Бетховен, Бах, Сальери (ага, тот самый , не поверите, тоже музыку писал), Гендель, Вивальди и много-много-много других, и у каждого достаточно музыки, чтобы хватило на всю карьеру фигуриста. И это только если брать классику. Ах мы бедненькие, нам нечего катать.
