Свинин о неудачах в сезоне: «Приходил к нам батюшка, разговаривал со спортсменами, святой водичкой окропил. Надеемся, это поможет»
Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин рассказали, что пригласили батюшку на каток после череды травм и срывов учеников.
Свинин: Мы даже батюшку приглашали к нам на каток – потому что, ну, столько совпадений происходит, что начинаешь уже задумываться.
Приходил к нам батюшка, разговаривал со спортсменами, святой водичкой окропил. Надеемся, что это как-то поможет.
– Уже поняли для себя, как справляться с таким валом совпадений в будущем?
Жук: Мы кое-что поменяли в вопросе подготовки к сезону. Скажем так, чуть быстрее проходить постановочный процесс. Возможно, такой стрессовый сезон нам был в некотором роде нужен – как минимум для перемен в нас самих.
Свинин: Сейчас, слава богу, ребята замотивированы на борьбу. И с постановками для пар мы уже разобрались, так что ожидания у нас хорошие. Единственное – возможно, будут какие-то изменения у взрослых по части ритм-танца, потому что еще могут последовать корректировки в правилах.
