Свинин о неудачах в сезоне: «Приходил к нам батюшка, разговаривал со спортсменами, святой водичкой окропил. Надеемся, это поможет»

Тренер фигуристов Свинин: на каток приходил батюшка, надеемся, это поможет.

Свинин: Мы даже батюшку приглашали к нам на каток – потому что, ну, столько совпадений происходит, что начинаешь уже задумываться.

Приходил к нам батюшка, разговаривал со спортсменами, святой водичкой окропил. Надеемся, что это как-то поможет.

– Уже поняли для себя, как справляться с таким валом совпадений в будущем?

Жук: Мы кое-что поменяли в вопросе подготовки к сезону. Скажем так, чуть быстрее проходить постановочный процесс. Возможно, такой стрессовый сезон нам был в некотором роде нужен – как минимум для перемен в нас самих.

Свинин: Сейчас, слава богу, ребята замотивированы на борьбу. И с постановками для пар мы уже разобрались, так что ожидания у нас хорошие. Единственное – возможно, будут какие-то изменения у взрослых по части ритм-танца, потому что еще могут последовать корректировки в правилах.