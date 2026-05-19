  • Свинин о неудачах в сезоне: «Приходил к нам батюшка, разговаривал со спортсменами, святой водичкой окропил. Надеемся, это поможет»
Свинин о неудачах в сезоне: «Приходил к нам батюшка, разговаривал со спортсменами, святой водичкой окропил. Надеемся, это поможет»

Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин рассказали, что пригласили батюшку на каток после череды травм и срывов учеников.

Свинин: Мы даже батюшку приглашали к нам на каток – потому что, ну, столько совпадений происходит, что начинаешь уже задумываться.

Приходил к нам батюшка, разговаривал со спортсменами, святой водичкой окропил. Надеемся, что это как-то поможет.

– Уже поняли для себя, как справляться с таким валом совпадений в будущем?

Жук: Мы кое-что поменяли в вопросе подготовки к сезону. Скажем так, чуть быстрее проходить постановочный процесс. Возможно, такой стрессовый сезон нам был в некотором роде нужен – как минимум для перемен в нас самих.

Свинин: Сейчас, слава богу, ребята замотивированы на борьбу. И с постановками для пар мы уже разобрались, так что ожидания у нас хорошие. Единственное – возможно, будут какие-то изменения у взрослых по части ритм-танца, потому что еще могут последовать корректировки в правилах.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Газета.ru
Комментарии

Мдэ… Комментировать - только портить.
А тренироваться не пробовали?
ОтветTheodor Dobzhansky
Батюшка с водичкой есть).
ОтветTheodor Dobzhansky
Это тренерский штаб с опытными и талантливыми наставниками. Сколько интересных программ поставили! Иногда, правда, не понятны приоритеты в выборе музыки. А то что батюшку пригласили - это абсолютно правильно! Освещение и очищение пространства будет способствовать укреплению духа.
ну, тут даже нечего и сказать, вдруг оскорбишь чьи-то чуйства?)
Если кадилом по башке не дал, когда не верные ребра показывали - не поможет 👩‍🦳
А чтоб спортсмены хорошо катали на соревнованиях надо свечки в храме ставить . Для чего же ещё тренер нужен.
Шёл 2026 год... Попы на катке кадилом машут. Ну это наверное, очень какая то перспективная и новая методика, иначе не объяснишь.
ОтветЮлия
На Украине вообще кадровичка в аппарате пере-президента - ведьма
Как в том анекдоте:
- Ребе, и это поможет?
- Не помешает.
А вот в Горках так точно нельзя делать - неизвестно, перенесёт ли ЯР такой ритуал.
Есть обоснованное подозрение, что последствия будут фатальными для неё.

upd
а одна девочка - вообще сиротой останется
ОтветБезызбежноНаКрасный
Ооооор
Ещё можно к экстрасенсам и разного рода гадалкам и ясновидящим сходить, авось поможет.
ОтветДок Аксель
просто там забор зеленый видимо
