Алексей Мишин: «За 10 лет Ришо из начинающего хореографа стал номером один в мире. Его называют Кандинским фигурного катания»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин считает Бенуа Ришо лучшим хореографом фигурного катания в мире.

Французский специалист поставил программу на будущий сезон Евгению Семененко – подопечному Мишина.

– Как прошла ваша совместная работа с Ришо?

– Вы знаете, во взаимоотношениях людей бывают разные этапы. Когда‑то я – мэтр фигурного катания – привлек его впервые к работе с серьезными спортсменами мирового класса. А сейчас я как тренер с удовольствием пользуюсь его опытом.

С тех пор прошло десятилетие, и за это время из начинающего хореографа из провинциального французского города Ришо стал хореографом мира номер один. Как его называют за рубежом – «Кандинский фигурного катания».

Он меня считает своим отцом в мире фигурного катания, сейчас я со своими спортсменами с удовольствием черпаю силы и вдохновение от работы с Ришо, – сказал Мишин.

