  • Алексей Мишин: «За 10 лет Ришо из начинающего хореографа стал номером один в мире. Его называют Кандинским фигурного катания»
Алексей Мишин: «За 10 лет Ришо из начинающего хореографа стал номером один в мире. Его называют Кандинским фигурного катания»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин считает Бенуа Ришо лучшим хореографом фигурного катания в мире. 

Французский специалист поставил программу на будущий сезон Евгению Семененко – подопечному Мишина. 

– Как прошла ваша совместная работа с Ришо?

– Вы знаете, во взаимоотношениях людей бывают разные этапы. Когда‑то я – мэтр фигурного катания – привлек его впервые к работе с серьезными спортсменами мирового класса. А сейчас я как тренер с удовольствием пользуюсь его опытом.

С тех пор прошло десятилетие, и за это время из начинающего хореографа из провинциального французского города Ришо стал хореографом мира номер один. Как его называют за рубежом – «Кандинский фигурного катания».

Он меня считает своим отцом в мире фигурного катания, сейчас я со своими спортсменами с удовольствием черпаю силы и вдохновение от работы с Ришо, – сказал Мишин. 

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили

Трусова и Валиева работают с самым модным хореографом мира. В чем секрет Ришо?

Ну понятно, откуда Плющенко впитал такую страсть к пафосу
Когда же у нас закончится это коленопреклонение перед Ришо ? Хороший постановщик , часто даже очень … но не гений и не новатор , сотворивший что то новое в мире фигурного катания .
"Ален Делон, Ален Делон
говорит по-французски" (с)
У нас свободная страна, и можно коленопреклоняться кому угодно. Кроме Сатаны. Французик же не сатана? 😁
Мне кажется Ришо фигурой преувеличенной то есть я не считаю его бесталанным просто в его специализации нет каких-то супер новшеств да их и не может быть ни у кого . хороший талантливый постановщик но слишком распиаренная личность я уверен у наших бывших недавно закончивших фигуристов либо начинающих постановщиков идей не меньше просто они не такие модные а наши фигуристы всю жизнь ведутся на моду , я уверен ключевую роль сыграли не качество программ а популярность и статус постановщика .
А что мешает? Совсем недавно и Федорченко был начинающим, а сейчас и в шоу иностранных участвует и иностранным фигуристам программы ставит.
Иностранным🙏🙏🙏
Когда‑то я – мэтр фигурного катания.
Корона крышу сшибла.
Ну и Глейхенгауз тоже стал прекрасным хореографом.
Ребятушки, старожилы и эксперты сайта. Расскажите кто в теме, в чем прикол, что все так кинулись бить челом перед Ришо? Действительно такой гений? А Глейхенгаус, Жулин и Авербух норм? Какая то странная история, никому не кажется?
Ну он как папа Илона Маска, только от фигурного катания, считается что они должны за нас мазу тянуть в мире, после такого хлебосольного приема, ну у нас так видят просто.
Это называется мода, бессмысленная и беспощадная.
"За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку".
Е-мое! Аж дважды перечитала, думала Плющенко вещает, как он впервые в мире…🫣
Помнится, несколько лет назад на Спортсе перед Шелин Бурн также преклонялись, теперь вот перед Ришо.
Заграница нам поможет ( с). Ришо популярный и модный постановщик в современном ФК. А за модой у нас любят гоняться.
Мария Купцова: «Любой вид спорта можно раскрутить так же, как фигурное катание. Находим целевую аудиторию и начинаем делать для нее классный контент»
сегодня, 13:28
Агент Тутберидзе о шоу «Большие девочки»: «Этери максимально вникает в процесс, она всегда на связи, следит, кто сорвался, кто и как потренировался»
сегодня, 13:15
Академия Плющенко планирует пригласить Бенуа Ришо для постановки программ четырем фигуристам
сегодня, 13:00
Агент Мария Купцова: «Иногда спортсмен говорит, что соцсети ему неинтересны. Но если не будет соцсетей, не будет и спонсоров»
сегодня, 12:43
Агент Загитовой: «У Алины потрясающий магнетизм, она круто работает на аудиторию и всегда попадает в душу. Хуже быть человеком, на которого всем все равно»
сегодня, 12:26
Купцова о сериале «Метод Тутберидзе»: «Нужно было показать людям, как выглядит работа тренера и фигуристов на самом деле. Чтобы диванные критики увидели, какой это тяжелый труд»
сегодня, 12:16
Тарасова о выборах главы ФФККР: «Сихарулидзе – грамотный человек, выбор кандидатуры сделан верно»
сегодня, 11:58
Бенуа Ришо: «Поставили Валиевой короткую – эту музыку в фигурном катании не использовали. Камила в таком стиле пока не каталась»
сегодня, 11:37
Дайнеко о поездке Гуменника в США: «Уверена, что главная цель Петра – стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения»
сегодня, 11:16
Сихарулидзе – единственный кандидат на пост главы ФФККР. Отчетно-выборная конференция пройдет 22 мая
сегодня, 10:28
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
