Хореограф Свириденко о проблемах с музыкой у Литвинцева: «Я сам подавал запрос на очистку прав, он там провисел целый год, и на него не ответили»

– В прошлом году ставил Вове Литвинцеву короткую программу, но, к сожалению, у нас возникла проблема с авторскими правами, поэтому он катал эту постановку под старую музыку.

– Как возникли проблемы с музыкой у Владимира Литвинцева?

– Есть библиотека музыки ISU, заранее одобренной, – Click’n’Clear. Если честно, не знаю, какую музыку оттуда можно брать – если ты ищешь что-то оригинальное, скорее всего, этой музыки там не будет. Чтобы получить разрешение на использование музыки, нужно подавать запрос на платформу, она связывается с правообладателями, и они выдают разрешение или же не выдают. Можно связываться и напрямую с обладателями прав.

Знаю, что у Вовы были куплены права на музыку к произвольной программе, на короткую их не было. Я сам подавал запрос в Click’n’Clear, он там провисел целый год, и на него не ответили – система показывала, что правообладатель рассматривает запрос, но никуда дело не сдвинулось. Сам пытался писать в кинокомпанию, однако это тоже не помогло.

– На ваш взгляд, как можно решить эту проблему, чтобы на стартах не звучали только «Кармен» с «Лебединым озером»?

– Не имею достаточного опыта, чтобы понять, насколько этот вопрос серьезен на уровне этапов Гран-при, чемпионатов мира и Европы… С тем же Вовой у нас возникла проблема только на Олимпиаде, первую часть сезона с моей программой он прошел нормально. Петя Гуменник на олимпийском отборе в Пекине выступал с «Парфюмером», в России выступал – но проблема случилась перед Играми.

Олимпиада – это огромный международный старт, организаторы продают трансляции и зарабатывают с этого деньги. Договоритесь с правообладателями музыки, чтобы не иметь проблем… От этого ведь страдают только спортсмены.

– Владимиру пришлось менять музыку к уже готовой программе?

– Да, но он знал об этом заранее. Мы с ним созвонились перед Олимпиадой, и он сказал, что будет катать программу под прошлогоднюю музыку. Он все подстроил, чтобы было удобно, – сказал Свириденко.

Леонид Свириденко
Владимир Литвинцев
Олимпиада-2026
мужское катание
сборная Азербайджана

Оказывается и не в стране дело. И может просто не прийти ответ. Поэтому и нужно иметь запасной вариант, как минимум в ОИ-сезон, чтобы не трепать в первую очередь себе нервы.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. А ничего, что только с этого сезона все ужесточилось? Раньше ISU и МОК эти проблемы решали, разберуться
А ничего, что о проблемах с музыкой начали говорить с самого начала сезона? И Литвинцеву ничего не помешало спланировать заранее подо что он будет катать, если не будет ответа.
Может, ИСУ ввести какое-то правило. Не ответил правообладатель в течение определенного времени - музыка берется без его согласия. Как говорится, молчание - знак согласия. Это прям какое-то издевательство над фигуристами. Или от того, что все будут пользоваться только разрешенкой больше зрителей соберет фк? Нет же. Значит, ИСУ должно быть напрямую заинтересовано в быстром решении этих вопросов. И должно помогать спортсменам решить этот вопрос. Ну, реально сюр какой-то с этими правами
Ой,еще одному российскому фигуристу музыку запороли...А погодите-ка...
