Хореограф Свириденко о проблемах с музыкой у Литвинцева: «Я сам подавал запрос на очистку прав, он там провисел целый год, и на него не ответили»

Хореограф Свириденко: Литвинцев остался без новой музыки прямо перед Олимпиадой.

Хореограф Леонид Свириденко рассказал о проблемах с очисткой прав на музыку в фигурном катании.

– В прошлом году ставил Вове Литвинцеву короткую программу, но, к сожалению, у нас возникла проблема с авторскими правами, поэтому он катал эту постановку под старую музыку.

– Как возникли проблемы с музыкой у Владимира Литвинцева?

– Есть библиотека музыки ISU, заранее одобренной, – Click’n’Clear. Если честно, не знаю, какую музыку оттуда можно брать – если ты ищешь что-то оригинальное, скорее всего, этой музыки там не будет. Чтобы получить разрешение на использование музыки, нужно подавать запрос на платформу, она связывается с правообладателями, и они выдают разрешение или же не выдают. Можно связываться и напрямую с обладателями прав.

Знаю, что у Вовы были куплены права на музыку к произвольной программе, на короткую их не было. Я сам подавал запрос в Click’n’Clear, он там провисел целый год, и на него не ответили – система показывала, что правообладатель рассматривает запрос, но никуда дело не сдвинулось. Сам пытался писать в кинокомпанию, однако это тоже не помогло.

– На ваш взгляд, как можно решить эту проблему, чтобы на стартах не звучали только «Кармен» с «Лебединым озером»?

– Не имею достаточного опыта, чтобы понять, насколько этот вопрос серьезен на уровне этапов Гран-при, чемпионатов мира и Европы… С тем же Вовой у нас возникла проблема только на Олимпиаде, первую часть сезона с моей программой он прошел нормально. Петя Гуменник на олимпийском отборе в Пекине выступал с «Парфюмером», в России выступал – но проблема случилась перед Играми.

Олимпиада – это огромный международный старт, организаторы продают трансляции и зарабатывают с этого деньги. Договоритесь с правообладателями музыки, чтобы не иметь проблем… От этого ведь страдают только спортсмены.

– Владимиру пришлось менять музыку к уже готовой программе?

– Да, но он знал об этом заранее. Мы с ним созвонились перед Олимпиадой, и он сказал, что будет катать программу под прошлогоднюю музыку. Он все подстроил, чтобы было удобно, – сказал Свириденко.