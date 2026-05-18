Татьяна Тарасова: «Прекрасно, что нашим гимнастам вернули флаг и гимн. Дай бог следующими будут фигуристы»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на допуск российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном.

17 мая исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских и белорусских спортсменов. 

«Прекрасно, что нашим атлетам вернули флаг и гимн. Так должно быть во всех видах спорта без исключения.

Дай бог следующими будут фигуристы», — сказала Тарасова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Советский спорт»
спортивная гимнастика
отстранение и возвращение России
Шел 2030 год. Сборная России по футболу играет на групповом этапе Чемпионата мира. ISU рассматривает возможность допуска российских юниоров на следующий год.
Не рассматривает. Снимает с повестки до лучших времен.
В вашем дурдоме?
Прекрасная новость.
Чем же ису объясняет, что фигуристы у них пятый год не допущены до соревнований. Думаю, руководство, допускающее такие вещи по отношению к своим спортсменам, само надо давно отстранить. Так и непонятно почему им это позволено. Ломают спортсменам карьеры и даже судьбы, и сидят довольные на своих местах.
такие уходят только вперед ногами
Если они договорятся за МС для наших, то лавочка с отмывом миллионов бюджетных денег на внутрироссийских шоу-не шоу для ФФКР прикроется, а оно им надо?
Фигуристы в списке допущенных будут последними или одними из последних...
Последним будет биатлон
Как же, будут, щас(( Сиху и так хорошо, у него отличный контакт и полное взаимопонимание с белыми господами из ИСУ...
Фигуристы будут последними в списке, вместе с биатлонистами.
Не знала про гимнастику, ну отличные новости. Летние федерации уже почти всех вернули, получается. Зимние упороты.
И да казалось бы это те виды где Россия ну не последняя страна по уровню популярности и развития Фигурное катание и Хоккей . даже в футболе нам разрешены товарищеские матчи а в фигурном катании даже Олимпийцам не дали разрешение на какие нибудь Челленджеры и всякие турниры категории б .
Легкая атлетика?
А Мандаринычу и так норм.
Там сначала произошло объединение трех видов: спортивная , художественная гимнастика и прыжки на батуте, а потом выбрали крутого миллиардера в президенты.
Нет, сг пошли в суд, зг тоже
Как а том меме, где человек пинает собаку – Сих, работай давай
Пишут, что зимников допустят без ограничений после ОИ-2030. Кроме биатлона, СБР полностью исключат из IBU.
На заборе пишут гадости не читайте
Материалы по теме
Мария Купцова: «Любой вид спорта можно раскрутить так же, как фигурное катание. Находим целевую аудиторию и начинаем делать для нее классный контент»
сегодня, 13:28
Агент Тутберидзе о шоу «Большие девочки»: «Этери максимально вникает в процесс, она всегда на связи, следит, кто сорвался, кто и как потренировался»
сегодня, 13:15
Академия Плющенко планирует пригласить Бенуа Ришо для постановки программ четырем фигуристам
сегодня, 13:00
Агент Мария Купцова: «Иногда спортсмен говорит, что соцсети ему неинтересны. Но если не будет соцсетей, не будет и спонсоров»
сегодня, 12:43
Агент Загитовой: «У Алины потрясающий магнетизм, она круто работает на аудиторию и всегда попадает в душу. Хуже быть человеком, на которого всем все равно»
сегодня, 12:26
Купцова о сериале «Метод Тутберидзе»: «Нужно было показать людям, как выглядит работа тренера и фигуристов на самом деле. Чтобы диванные критики увидели, какой это тяжелый труд»
сегодня, 12:16
Тарасова о выборах главы ФФККР: «Сихарулидзе – грамотный человек, выбор кандидатуры сделан верно»
сегодня, 11:58
Бенуа Ришо: «Поставили Валиевой короткую – эту музыку в фигурном катании не использовали. Камила в таком стиле пока не каталась»
сегодня, 11:37
Дайнеко о поездке Гуменника в США: «Уверена, что главная цель Петра – стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения»
сегодня, 11:16
Сихарулидзе – единственный кандидат на пост главы ФФККР. Отчетно-выборная конференция пройдет 22 мая
сегодня, 10:28
