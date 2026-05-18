Татьяна Тарасова: «Прекрасно, что нашим гимнастам вернули флаг и гимн. Дай бог следующими будут фигуристы»

Тарасова выразила надежду на возвращение флага и гимна фигуристам.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на допуск российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном.

17 мая исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских и белорусских спортсменов.

«Прекрасно, что нашим атлетам вернули флаг и гимн. Так должно быть во всех видах спорта без исключения.

Дай бог следующими будут фигуристы», — сказала Тарасова.