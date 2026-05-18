Татьяна Тарасова: «Прекрасно, что нашим гимнастам вернули флаг и гимн. Дай бог следующими будут фигуристы»
Тарасова выразила надежду на возвращение флага и гимна фигуристам.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на допуск российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном.
17 мая исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских и белорусских спортсменов.
«Прекрасно, что нашим атлетам вернули флаг и гимн. Так должно быть во всех видах спорта без исключения.
Дай бог следующими будут фигуристы», — сказала Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Советский спорт»
Чем же ису объясняет, что фигуристы у них пятый год не допущены до соревнований. Думаю, руководство, допускающее такие вещи по отношению к своим спортсменам, само надо давно отстранить. Так и непонятно почему им это позволено. Ломают спортсменам карьеры и даже судьбы, и сидят довольные на своих местах.