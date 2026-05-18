Алексей Мишин: «Победа «Зенита» сказывается на настроении каждого петербуржца и в том числе моих фигуристов»

Мишин: победа «Зенита» сказывается на настроении каждого петербуржца.

— Насколько неожиданным для вас стало чемпионство «Зенита»?

— На финальном этапе тревога была. «Зенит» — единственная команда из Санкт‑Петербурга, которая захватывает массу наших людей. Конечно, для нас большая радость всякая победа «Зенита».

Я всю свою сознательную жизнь провел в Петербурге, и мне как настоящему петербуржцу всегда радостна победа любого спортсмена и команды нашего города. А за чемпионство «Зенита» вообще десятикратно рад.

Я пришел на каток и чувствую, что известие о том, что «Зенит» победил, подняло общий тонус и активность настроения моих спортсменов. Так что спорт всеобъемлющ, и победа «Зенита» сказывается на настроении каждого петербуржца и в том числе моих фигуристов, — сказал Мишин.