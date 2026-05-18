Алексей Мишин: «Победа «Зенита» сказывается на настроении каждого петербуржца и в том числе моих фигуристов»

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что победа «Зенита» в чемпионате России сказывается на настроении каждого петербуржца.

— Насколько неожиданным для вас стало чемпионство «Зенита»?

— На финальном этапе тревога была. «Зенит» — единственная команда из Санкт‑Петербурга, которая захватывает массу наших людей. Конечно, для нас большая радость всякая победа «Зенита».

Я всю свою сознательную жизнь провел в Петербурге, и мне как настоящему петербуржцу всегда радостна победа любого спортсмена и команды нашего города. А за чемпионство «Зенита» вообще десятикратно рад.

Я пришел на каток и чувствую, что известие о том, что «Зенит» победил, подняло общий тонус и активность настроения моих спортсменов. Так что спорт всеобъемлющ, и победа «Зенита» сказывается на настроении каждого петербуржца и в том числе моих фигуристов, — сказал Мишин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Питер дуреет от такой прикормки.
у нормальных людей тодько одно чувство вызывает Зенит, чувство брезгливости .
ОтветR-Dasai
у нормальных людей тодько одно чувство вызывает Зенит, чувство брезгливости .
Почему эти "нормальные люди" преимущественно болеют за Тушино?
ОтветR-Dasai
у нормальных людей тодько одно чувство вызывает Зенит, чувство брезгливости .
Разве что только у убогих. Нормальным людям по барабану Зенит или Спартак.
Можно поаккуратней с выражениями! Тут вообще-то Зенит борется за всероссийскую любовь и популярность, вообще за восточноевропейскую, а вы тут опять со своей петербургской привязкой!!!
Территориально каток «Юбилейный» прямо напротив «Петровского», было бы странно, если бы Мишин и Ко не болели за Зенит. Хоть и на другом стадионе уже играют.
